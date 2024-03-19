روسيا تعلن عن تقدم جديد في أوكرانيا وزيلينسكي يكرر طلب الحصول على أنظمة دفاع

أعلنت روسيا أمس سيطرتها على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا، في تقدم جديد أحرزته موسكو على حساب الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى العديد والعتاد بسبب نفاد المساعدات الغربية.وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة من 6 أعوام في انتخابات يؤكد أنها أظهرت وحدة الروس، أجهزته الأمنية «بمعاقبة» المقاتلين المناهضين لموسكو الذين كثفوا هجماتهم على الأراضي الروسية الحدودية مؤخرا.في الميدان، يواصل الجيش الروسي التقدم في دونباس بشرق أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن قواتها «حررت بلدة أورليفكا» و«حسنت» مواقعها في المنطقة.وتقع البلدة شمال غرب مدينة أفدييفكا التي سيطرت عليها موسكو في فبراير، في تقدم تحقق إثر إلحاق دمار كبير فيها، وكشف الصعوبات التي تواجهها كييڤ في ميدان المعركة.وعلى رغم الخسائر التي مني بها في مراحل مختلفة من هجومه في أوكرانيا، بات الجيش الروسي يتقدم بشكل تدريجي لاسيما في أفدييفكا وشاسيف يار الواقعة إلى الشمال منها، وهي بلدة رئيسية انسحب منها الجيش الأوكراني بعد سقوط باخموت في مايو 2023.وتشدد أوكرانيا التي خرج جيشها ضعيفا بعد فشل هجومه المضاد الصيف الماضي، على أنها بحاجة ماسة إلى الأسلحة والذخيرة لمواجهة الهجمات الروسية، مؤكدة أنها قادرة على احتوائها في حال حصولها على ما يكفي من الذخائر.واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قرارا سريعا من الكونغرس الأميركي بشأن الإفراج عن هذه المساعدة يرتدي «أهمية كبرى».وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس: «ما يفاجئنا هو أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد. نقترب من نهاية مارس وما زالت النقاشات مستمرة».وأوضح أن بلاده لا ترفض بالمطلق اقتراحا طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقوم على منحها هذه المساعدات بشكل قروض بدلا عن هبات، لكنه أكد أنها تحتاج إلى الحصول على تفاصيل إضافية بشأن ذلك.وكرر زيلينسكي أمس طلب الحصول على أنظمة دفاع جوي للتصدي لمئات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلقها روسيا على أوكرانيا، معتبرا أن هذه الأنظمة صنعت «لإنقاذ الأرواح لا ليتكدس عليها الغبار في المستودعات».وحاولت الولايات المتحدة الطمأنة على لسان وزير دفاعها لويد أوستن ووعدت أمس بأنها «لن تسمح بهزيمة أوكرانيا».من جهتها، أعلنت بريطانيا أنها ستستضيف اجتماعا للزعماء الأوروبيين في 18 يوليو، يتمحور خصوصا حول دعم أوكرانيا.وقال مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك إن اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية سيعقد في قصر بلينهايم، ويتوقع أن يشارك فيه حوالي 50 رئيس دولة وحكومة. وشدد رئيس الحكومة البريطانية سيطرح قضايا عدة «من وضع كامل ثقلنا لدعم أوكرانيا إلى وقف.. تهريب الأشخاص والهجرة غير النظامية».وإضافة إلى عرقلة المساعدات العسكرية الأميركية، تتأخر الأوروبية منها في ظل محدودية قدراتها القارة الصناعية.من جهتها، تؤكد موسكو أن آلاف الروس يلتحقون شهريا بالجيش، مما يسمح له بتجديد صفوفه بعد خسائره الفادحة.كما قدمت روسيا أمس قائدا جديدا لأسطولها البحري هو الأدميرال ألكسندر مويسييف بعد التعرض لهجمات متعددة بطائرات بحرية بدون طيار وصواريخ أوكرانية أدت إلى إغراق أو تخريب العديد من سفنها في البحر الأسود.

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