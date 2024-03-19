إصابة جديدة تؤجل عودة كورتوا إلى ريال مدريد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تأكد غياب البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني لفترة إضافية بعد تعرضه لتمزق بسيط في أربطة الركبة اليمنى.
وغاب كورتوا (31 عاماً) عن أغلب منافسات الموسم الحالي بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة في أغسطس الماضي.
ومن المتوقع غياب كورتوا لنحو ستة أسابيع ما سيحرمه من المشاركة مع منتخب بلجيكا في المباراتين الوديتين أمام ايرلندا وإنجلترا خلال الأيام المقبلة، كما قد يغيب عن مواجهتي الذهاب والإياب لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.
وذكر ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الثلاثاء: تبين إصابة تيبو كورتوا بتمزق بسيط في أربطة الركبة اليمنى، الإصابة حدثت خلال تدريب اليوم.
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