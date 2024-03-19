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إصابة جديدة تؤجل عودة كورتوا إلى ريال مدريد

3/19/2024 11:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأكد غياب البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني لفترة إضافية بعد تعرضه لتمزق بسيط في أربطة الركبة اليمنى.

وغاب كورتوا (31 عاماً) عن أغلب منافسات الموسم الحالي بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة في أغسطس الماضي.

ومن المتوقع غياب كورتوا لنحو ستة أسابيع ما سيحرمه من المشاركة مع منتخب بلجيكا في المباراتين الوديتين أمام ايرلندا وإنجلترا خلال الأيام المقبلة، كما قد يغيب عن مواجهتي الذهاب والإياب لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكر ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الثلاثاء: تبين إصابة تيبو كورتوا بتمزق بسيط في أربطة الركبة اليمنى، الإصابة حدثت خلال تدريب اليوم.

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