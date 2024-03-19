رئيس ليفربول يبحث عن بديل لصلاح

رئيس ليفربول يبحث عن بديل لصلاح
التاريخ
3/19/2024 11:30:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) سيعود مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لعمليات كرة القدم الجديد في ليفربول الإنجليزي إلى دفاتره القديمة من حقبة توليه الإدارة الرياضية لإيجاد معوض النجم المصري محمد صلاح وهو الهولندي جونيل مالين لاعب دورتموند الألماني والذي كان على أجندة المسؤول في فترة سابقة.
وعاد إدواردز للعمل في ليفربول مجدداً بمنصب مختلف عن الذي تولاه في فترة سابقة، إذ سيكون المسؤول عن الفترة الانتقالية المقبلة والتي ستشهد رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب عن النادي بعد 9 أعوام قضاها معه.
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