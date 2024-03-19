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رئيس ليفربول يبحث عن بديل لصلاح

3/19/2024 11:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سيعود مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لعمليات كرة القدم الجديد في ليفربول الإنجليزي إلى دفاتره القديمة من حقبة توليه الإدارة الرياضية لإيجاد معوض النجم المصري محمد صلاح وهو الهولندي جونيل مالين لاعب دورتموند الألماني والذي كان على أجندة المسؤول في فترة سابقة.

وعاد إدواردز للعمل في ليفربول مجدداً بمنصب مختلف عن الذي تولاه في فترة سابقة، إذ سيكون المسؤول عن الفترة الانتقالية المقبلة والتي ستشهد رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب عن النادي بعد 9 أعوام قضاها معه.

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