هالاند يخرج مصابا من تدريبات منتخب النرويج

(MENAFN
- Alghad Newspaper) غادر إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي مران منتخب النرويج يوم الثلاثاء متأثرا بآلام في الساق وذلك في مرحلة حاسمة من عمر الموسم.
وتعرض هالاند لكدمة خلال تدريب منتخب النرويج وذلك قبل 12 يوما من مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد أرسنال على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بينما غادر الهداف المران وهو يمسك بساقه.
ومن المقرر أن يلعب منتخب النرويج مباراة ودية أمام التشيك يوم الجمعة المقبل قبل أن يستضيف سلوفاكيا في الأسبوع المقبل.
وغاب هالاند أواخر العام الماضي ومطلع الجاري عن ما يقارب شهرين بسبب تعرضه للإصابة.
ويعتلي هالاند قمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بتسجيله 18 هدفا، ويسعى للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي.
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
MENAFN19032024000072011014ID1107998565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.