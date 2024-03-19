هالاند يخرج مصابا من تدريبات منتخب النرويج

MENAFN - Alghad Newspaper)وتعرض هالاند لكدمة خلال تدريب منتخب النرويج وذلك قبل 12 يوما من مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد أرسنال على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بينما غادر الهداف المران وهو يمسك بساقه.

ومن المقرر أن يلعب منتخب النرويج مباراة ودية أمام التشيك يوم الجمعة المقبل قبل أن يستضيف سلوفاكيا في الأسبوع المقبل.



وغاب هالاند أواخر العام الماضي ومطلع الجاري عن ما يقارب شهرين بسبب تعرضه للإصابة.



ويعتلي هالاند قمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بتسجيله 18 هدفا، ويسعى للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي.



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