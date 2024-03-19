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بوكيتينو يساند سترلينج في وجه الانتقادات.. ووالدة راشفورد تدافع عن ابنها

3/19/2024 11:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - سلط مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، الضوء على الدور المهم الذي يلعبه النجم رحيم سترلينج مع الفريق هذا الموسم، داخل وخارج الملعب.
وتلقى سترلينج انتقادات قاسية من الجماهير، بعدما أصر على تنفيذ ركلة جزاء أمام ليستر سيتي (4-2) مساء الأحد، قلب أن يهدرها.
لكن سترلينج عوض بصناعته لهدف أحرزه كول بالمر، ليرفع رصيده من الأهداف التي ساهم في تسجيلها هذا الموسم إلى 15.
وشدد بوكيتينو على ضرورة دعم اللاعب الدولي الإنجليزي، وقال في تصريحات لموقع تشيلسي: "لم تكن مشاعر جيدة بالنسبة له ولكني سأدعمه وسندعمه، لديه سيرة ذاتية لا تصدق، لعب في فرق كبيرة ويتمتع بخبرة كبيرة".
وأضاف: "لقد أهدر ركلة الجزاء وبعض الفرص، لكنني سعيد به وسندعمه. إنها فرصة لإظهار أننا نبني شيئًا بهذا الدعم، وبالتأكيد سيقدم أداءً جيدًا في المباراة التي يحتاجها لمساعدة الفريق".
وتابع: "نريد خلق أجواء أفضل. لا أستطيع الكذب. آمل في المباراة المقبلة أن تكون جماهيرنا خلف الفريق لأننا نمثل تشيلسي، اللاعبون يريدون تقديم أفضل ما لديهم للنادي والجماهير، ونحن في عملية نريد أن نجعل جماهيرنا سعيدة فيها.. نأمل أن نتمكن من تكوين تواصل جيد لبقية الموسم".
من ناحيته، أوضح لاعب تشيلسي كارني تشوكويميكا، أهمية الدور الذي يقوم به سترلينج خلف الكواليس.
وقال: "الجميع بشر، وفي بعض الأحيان لا يمكنك التحكم في عواطفك، لكننا بحاجة إلى الثقة في العملية كفريق، بما في ذلك المشجعين".
وأردف: "بالنسبة لنا نحن اللاعبين الشباب، وخاصة أنا ونوني (مادويكي) وكول (بالمر)، فقد ساعدنا رحيم كثيرًا. إنه يرافقنا دائمًا، ويظهر لنا ما يمكننا القيام به بشكل أفضل، وما يمكننا تحسينه خارج كرة القدم وكذلك في كرة القدم. إنه مثل الأخ الأكبر بالنسبة لي".
وواصل: "إنه لاعب ذو خبرة ولديه مسيرة مذهلة. نحن نعرف كم هو لاعب عظيم. لقد ساهم في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة وفاز بالعديد من ركلات الترجيح للفريق هذا الموسم، لكنه بشر واللاعبون يهدرون الفرص".
وفي السياق ذاته، انتقد أسطورة كرة القدم الإنجليزية آلان شيرر، سترلينج لتسديده ركلة جزاء بدلاً من كول بالمر، قبل إهدارها.
وكان تشيلسي متقدما بهدف نظيف أحرزه مارك كوكوريا، وحصل على ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول، عندما تم إسقاط سترلينج في منطقة الجزاء. وبدا بالمر، منفذ ركلات الجزاء الرئيسي لتشيلسي، مستعدًا لوضع الكرة وتنفيذ الركلة، لكن سترلينج انتزع الكرة من يديه، قبل أن ينفذ الركلة ويتصدى لها حارس ليستر سيتي.
وسجل بالمر 16 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، خمسة منها عبر ركلات الجزاء دون ان يهدر واحدة. في الوقت نفسه، سجل سترلينج ثمانية أهداف في جميع المسابقات باسمه هذا الموسم، لكنه أضاع ركلات جزاء في مسيرته أكثر مما سجل بواقع 5 ركلات مهدرة و4 ناجحة.
وأكد شيرر، أن السجل الضعيف للاعب البالغ من العمر 29 عامًا في ركلات الجزاء، ومعدل نجاح بالمر، جعل قرار سترلينج بتنفيذ ركلة الجزاء أمر يصعب فهمه.
وقال شيرر في بودكاست "ذا ريست إيز فوتبول": ما الذي يحدث هناك، شعرت بالغضب ولم أهتم حقًا. كنت أفكر.. لماذا يأخذ الكرة من بالمر؟ سجل بالمر 5 من أصل 5".
وأضاف: "لقد كان (بالمر) أفضل لاعب في تشيلسي، ويبدو واثقًا عندما يتعامل مع ركلات الجزاء، لماذا تفكر في أخذ الكرة منه منه؟ لماذا تتقدم بنفسك عندما يكون لديك رقم سلبي كهذا؟".
أندية لندن تستهدف توني
أفادت تقارير صحفية يوم الثلاثاء، بأن مهاجم برينتفورد إيفان توني، يحوز على اهتمام 3 أندية لندنية.
وأدت سلسلة من النتائج الكارثية، إلى ابتعاد برينتفورد عن منطقة الهبوط بفارق 5 نقاط فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن أندية توتنهام وتشيلسي ووست هام، أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، ويأتي ذلك بعد أن خفّ اهتمام آرسنال بضم اللاعب.
وبالنسبة لتشيلسي، يتوجب على النادي بيع اللاعبين قبل أن يتمكن من شراء آخرين، حتى يتجنب المخاطرة بانتهاك قواعد الربح والاستدامة.
وقالت مصادر مقربة من اللاعب لصحيفة "ذ صن": "إذا هبط برينتفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يبدو الآن احتمالًا حقيقيًا، فسيكون هناك سباق للتعاقد مع إيفان توني، لهذا السبب تتخذ بعض الأندية بالفعل خطوات لمحاولة الوصول تصدر السباق على ضم اللاعب".
وأضاف المصدر: "من المعروف أن تشيلسي وتوتنهام يحتاجان إلى مهاجم رقم 9، وتوني سيكون مناسبًا لكلا الناديين. لكن وست هام مهتم الآن أيضًا، حيث يعتقد النادي أن توني يمكن أن يكون صفقة حقيقية تساعد في الارتقاء بالفريق إلى المستوى التالي".
وتابع: "وست هام يلهث من أجل مهاجم يمكن أن يساعد في تحويله من فريق جيد إلى فريق يمكنه التحدي الحقيقي في دوري أبطال أوروبا.. أرسنال الآن أقل اهتمامًا. ميكيل أرتيتا لديه نظام وطريقة لعب ولا يعتقد أن المهاجم رقم 9 التقليدي هو ما يحتاج إليه".
من ناحية ثانية، أشارت الصحيفة ذاتها إلى انفتاح توني على البقاء في العاصمة لندن، بعد أن أوضح لمستشاريه أنه لا يريد مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأردف المصدر: "الأندية في إيطاليا وإسبانيا كانت تتعقب توني منذ زمن طويل. إنه أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا، لكن إيفان ليس مهتمًا حقًا بالانتقال إلى الخارج، فهو يرى مستقبله في الدوري الإنجليزي الممتاز، أولويته هي محاولة تسجيل الأهداف التي تنقذ برينتفورد وتعزز طريقه إلى تشكيلة إنجلترا".
وواصل: "لكن بعد ذلك، هناك انطباع عام بأنه سيبدأ الموسم المقبل مع نادٍ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ستكون بداية جديدة، وفي عمر 28 عامًا، ستكون أكبر خطوة في مسيرته".
والدة راشفورد تكشف متاعبه
كشفت والدة نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، عن الصراعات التي خاضها ابنها، في الفترة التي شهدت انخفاضا حادا في مستواه.
وفي مقال نُشر أول من أمس، قالت ميلاني ماينارد، إن ابنها ماركوس كافح لتقبل وفاة ابن عمه ناثان العام الماضي، وقبلها تأثر من وفاة صديق العائلة جارف، في العام 2022.
وواجه راشفورد انتقادات بسبب أدائه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وتعرض لانتقادات بسبب قضائه ليلتين متتاليتين لتناول المشروبات الكحولية في ناد ليلي بالعاصمة الإيرلندية بلفاست.
لكن والدة راشفورد دافعت عن نجلها، وأصرت على أن الألم الذي عانى منه، ساهم في مشاكله داخل وخارج الملعب.
وكتبت ماينارد في صحيفة "تايمز": "منحته الملكة وسام الإمبراطورية البريطانية لعمله، بعد كل هذا، عمل ماركوس بجد للتوصل إلى عقد جديد مع نادي طفولته. إنه يحب يونايتد. قدم ماركوس أداءً لا يصدق الموسم الماضي، حيث سجل 30 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليضمن عقدًا جديدًا".
وأضافت: "بعد ذلك، فقد ماركوس شخصًا ثانيًا مهمًا جدًا في حياته.. ابن عمه ناثان في تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد وفاة صديق العائلة الجيد جدًا، جارف، قبل عام، ما أعاقه كثيرًا. لقد كان الأمر كثيرًا بالنسبة لشخص صغير جدًا للتعامل مع مثل هذه الأمور".
وحذرت ماينارد ابنها من نوايا الناس من حوله بعد تصرفاته الغريبة في بلفاست، وتابعت: "ماركوس إنسان، لذا سيكون لديه صعود وهبوط في حياته مثل أي شخص آخر".
وأردفت: "ماركوس في مكان جيد جدًا، ولن يخذل أي شخص أبدًا. لكن عليك دائمًا أن تكون حذرًا من نوايا الأشخاص من حولك، ففي بعض الأحيان يمكن أن يكون الأشخاص من حولك ذئابًا يرتدون ملابس الأغنام".
هويلوند: تأثرت بالانتقادات
اعترف نجم مانشستر يونايتد راسموس هويلوند، بأنه تأثر بالانتقادات بشأن صبامه عن التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، في بداية مشواره مع الفريق.
وخاض الدولي الدنماركي 14 مباراة دون تسجيل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انضمامه من أتالانتا مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من تسجيله 5 أهداف في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
لكنه تمكن لاحقا من هز الشباك في 6 مباريات متتالية في الدوري، أحرز خلالها 7 أهداف، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية في أواخر شباط (فبراير) الماضي.
وقال هويلوند لشبكة TV2 Sport: "كنت أفكرت.. أخيرًا! كان من الرائع إسكات الناس".
وأضاف: "بالطبع، أزعجني بعض الشيء أن الناس استمروا في الحديث عن عدم تسجيلي في الدوري الإنجليزي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين لم يكن الكثير من الناس يتحدثون عن حقيقة أنني كنت هداف دوري أبطال أوروبا في الوقت نفسه".
وتابع: "لم أتمكن من فهم ذلك تمامًا، لذلك كان من الأفضل تغيير ذلك. شعرت بالدعم منذ اليوم الأول، لكن من الواضح أن هناك الكثير ممن يريدون رؤيتك في الأسفل لأنك وصلت إلى المستوى الذي وصلت إليه، وهناك الكثير ممن قد يحسدون".
وأردف: "كانت هناك العديد من التعليقات الإيجابية، ولكن كانت هناك أيضًا بعض التعليقات السلبية التي كان علي أن أتعامل معها. في البداية، كان من الصعب بعض الشيء التمييز بين أحدهما والآخر، أنا من جيل يتعامل مع الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل جنوني. لقد أدركت سريعًا أنك نادرًا ما تحصل شيء من ذلك سواء كان جيدًا أو سيئًا، لذلك قررت بسرعة أن أضع الأمر جانبًا قبل المباريات".
سيلفا: اللعب في بنفيكا هدفي
أثار نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا مخاوف مشجعي مانشستر سيتي، عندما ألمح إلى رغبته في إنهاء مسيرته خارج أسوار النادي.
ويعد النجم البرتغالي أحد اللاعبين الأساسيين في مانشستر سيتي منذ انضمامه إليه قادما من موناكو في العام 2017، وينتهي عقده الحالي في العام 2026.
وسئل سيلفا عن إمكانية عودته إلى بنفيكا حيث انطلقت مسيرته الاحترافية، فأكد أن ختام مسيرته في البرتغال يعد هدفا له.
وقال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "كم أنا بعيد عن العودة؟ أعتقد أن الناس سئموا قليلاً من هذا السؤال. لقد مر وقت طويل".
وأضاف: "أنا متأكد من أنني سأعود، لا أعرف متى، من الصعب تحديد الوقت والقول ما إذا كان ذلك في غضون عامين، أو في غضون ثلاث سنوات، أو إذا كان في العام المقبل مع روجر (شميدت) مدرب بنفيكا الحالي".
وتابع: "لكنني قلت ذلك عدة مرات وأعتقد أن الناس سئموا من سماع ذلك.. بلا شك، العودة إلى بنفيكا هي هدف مسيرتي وحياتي".
وشارك سيلفا مع بنفيكا في ثلاث مباريات فقط مع الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى موناكو، حيث أمضى صانع الألعاب ثلاثة مواسم، وفاز بلقب الدوري الفرنسي ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمه الأخير مع الفريق.
أنتوني: مريت بلحظات عصيبة
أكد أنتوني جناح مانشستر يونايتد، إن التسجيل في مرمى ليفربول خلال فوز بنتيجة 4-3 في ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد، كان لحظة مهمة للغاية بالنسبة له.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كبديل في الشوط الثاني، عندما كان يونايتد متخلفا بنتيجة 1-2، ليسجل أنتوني هدف التعادل، قبل 3 دقائق على نهاية الزمن الأصلي.
وكان هذا الهدف هو الأول لأنتوني في ملعب "أولد ترافورد" منذ أكثر من عام، وكان بمثابة هدية الذي كافح كثيرا لاستعادة ألقه هذا الموسم، علما بأنه لعب في الشوط الإضافي الثاني كظهير أيسر.
وقال أنتوني في تصريحات نقلها موقع مانشستر يونايتد: "لقد كان هدفًا مهمًا للغاية، لقد منحنا الفرصة للذهاب إلى الوقت الإضافي ومحاولة الفوز".
وأضاف: "شخصيًا، كانت لحظة مهمة جدًا بالنسبة لي، كنت بحاجة إلى هذا الهدف. لم أتوقف أبدًا عن التفكير في الأمر والعمل. مثل هذه المباريات هي التي تظهر قيمنا وأعتقد أن هذا سيحفز الجميع. لقد كانت مباراة كان علينا أن نفوز بها بكل الطرق وتمكنت من تسجيل هدف التعادل".
واعترف أنتوني أنه مر هذا الموسم بوقت عصيب، لكنه أكد رغبته في التحسن وتحقيق النجاح مع مانشستر يونايتد.
وأردف: "لقد كانت فترة مليئة بالكثير من التعلم، أحاول أن أتعلم من كل انتقاد، وأن أفهم أين يمكنني التحسن، كنت أعمل بصمت للتطور وتقديم كرة القدم الخاصة بي على أرض الملعب. أعرف إمكاناتي وأعرف لماذا تعاقد معي مانشستر يونايتد. أريد أن أسد له الدين على أرض الملعب".
وواصل: "زملائي يمنحونني الكثير من الثقة، وكذلك عائلتي. وهذا أمر مهم، في الفرصة التي منحني إياها المدرب، تمكنت من أن أكون حاسما وأساعد. أنا ممتن لمانشستر يونايتد، لقد كان حلم حياتي أن أكون هنا".
رايت ينتقد نونيز
وجه أسطورة آرسنال إيان رايت، انتقادا حادا لأحد نجوم ليفربول، بسبب أدائه في الخسارة أمام مانشستر يونايتد 3-4 مساء الأحد، في ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وانتهى أمل ليفربول في الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم، بعدما سجل البديل أماد ديالو هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني.
وكان ليفربول متقدما بنتيجة 3-2 في الشوط الإضافي الثاني، عندما عاد مهاجم ليفربول داروين نونيز إلى الوراء لاستلام الكرة، بيد أنه مررها بطريقة ساذجة، فخطفها لاعب وسط مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي، الذي هيأها بدوره إلى صاحب هدف التعادل ماركوس راشفورد.
وأثار خطأ نونيز في هذا الهدف، رد فعل غاضبًا من رايت، الذي انتقد المهاجم الأوروجوياني لتعامله غير الناضج مع الموقف.
وقال رايت في تصريحات لشبكة "أي تي في": "عليك أن تنظر إلى داروين نونيز.. ماذا تفعل هناك؟".
وأضاف: "كانت لديه القدرة على لعب الكرة للظهير الأيسر.. لا يمكنك إعادة الكرة إلى تلك المنطقة.. لا يتوجب عليك فعل ذلك إطلاقا". -(وكالات)

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