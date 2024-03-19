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ضراغمة منتخب الواعدين يعتبر المستقبل للطائرة الأردنية

3/19/2024 11:30:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- أكد مدرب منتخب الواعدين للكرة الطائرة إسلام ضراغمة، أن منتخب الواعدين الذي يضم مواهب فتية من مواليد 2008-2010، يعتبر المستقبل والأمل للعبة، مشيرا إلى البدء في إعداد خطة متوازنة، يمضي بتنفيذها برفقة زميله المدير الفني للواعدات يعقوب القهوجي منذ تعيينهما مطلع العام الحالي، منوها إلى أن العمل جار تحت إشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي.
جاء ذلك في حديث ضراغمة في رده على استفسارات "الغد"، قائلا: "وضعنا نصب أعيننا الهدف العام منذ تأسيس هذا المنتخب، منطلقين من رؤية رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، ودعم ومتابعة نائبها جهاد قطيشات، وتنسيق الأدوار لتنفيذ خطة العمل، والتي نتطلع من خلالها إلى تجهيز المنتخب لهذه الفئة العمرية، لخوض أول استحقاقاته مطلع العام المقبل، والعمل على تجهيزه وفق منظومة عمل متناسقة، أتولى فيها تدريب الواعدين، وزميلي يعقوب القهوجي يتولى تدريب منتخب الواعدات، ونلتقي عند الهدف العام في تقديم جيل يعد مستقبل الطائرة الأردنية للجنسين، وفق إشراف المدير الفني الوسلاتي الذي يملك الخبرة الكبيرة، ويعتبر إضافة فنية للمنتخبات الوطنية".
وعن طريقة العمل في تجهيز منتخب الواعدين، والكشف عن الخامات الواعدة، أجاب ضراغمة: "منذ أن تولينا المهمة، وجهنا الدعوة إلى الأندية لتزويدنا بما لديهم من خامات ضمن هذه الفئة العمرية 2008 و2009، في الوقت الذي نقبنا فيه عن الخامات بالتوجه إلى نواة تجمع هذه المواهب، حيث المدارس الحكومية والخاصة، وبحثت بالدرجة الاولى عن الخامة، التي أستطيع تطويعها وفق الأهداف المرسومة، وإن لم نجد ضالتنا في الأندية التي لم يزيد عدد ما وجدنا فيها على 15 لاعبا، والذي ارتفع مع زياراتنا إلى المدارس بالتنسيق مع مدرسي التربية الرياضية، وارتفع العدد من الخامات الملائمة، والتي ركزت فيها على الأطوال، ردة الفعل، المرونة والرشاقة".
وحول كيفية تطور هذه المواهب، يقول المدرب ضراغمة الحاصل على المستويين الأول واالثاني في تدريب "الصالات والشاطئية": "نعمل وفق نسق يتطور من شهر إلى آخر، وإن كانت انطلاقتنا الفعلية مطلع شباط (فبراير) الماضي، إلا أن ما نراه على أرض الواقع من تشرب الخامات لأفكارنا، والتطور الملحوظ في تشرب المهارات التي نريد في التكنيك، وانعكاسها إيجابا على مؤشر الأداء الذي يرتفع من حصة إلى أخرى، حيث نتدرب بمعدل 3 حصص تدريبية أسبوعية، والتي تشهدها صالة قصر الرياضة، التي شهدت اختبارات تقليص عدد المواهب، واختيار الأفضل لغاية 20 موهبة تبشر بالخير الوفير للعبة، وكما قلت نعمل بالفكر نفسه تقريبا وزميلي المدرب يعقوب القهوجي الذي يتولى تدريب الواعدات".
وكشف مدرب منتخب الواعدين ضراغمة، عن الاتفاق مع "فنية" اتحاد اللعبة، من خلال المدير الفني للمنتخبات الوطنية، بإدراج المنتخب ضمن منافسات هذه الفئة التي ينوي الاتحاد إقامتها خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن المشاركة ستكون من دون احتساب النتائج، وإنما لوضع اللاعبين في أجواء التنافس والاحتكاك، والوقوف على المستوى العام للتقييم والوقوف عن الأخطاء وتقديم المعالجات الفنية، قبل خوض منتخب الواعدين أول استحقاق رسمي عربي أو إقليمي في العام المقبل.

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