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دعم الأهل.. سلاح لا يقدر بثمن لنجوم التايكواندو الأردنية

3/19/2024 11:30:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يلعب الأهالي دورا مهما في تشجيع لاعبي ولاعبات التايكواندو لتحقيق الإنجازات والطموح المنشود في البطولات العالمية والقارية، وتقوم الأسرة إلى جانب الأصدقاء، بمسؤولياتها تجاه اللاعبين للحفاظ على الصحة النفسية والتحفيز الدائم، لضمان توفير نقطة الانطلاق اللازمة للنجاح.
ويكون ارتباط اللاعبين بالأهالي كبيرا بسبب الدعم المستمر لأبنائهم، وهناك العديد من الأمثلة على تقدير اللاعبين لدور أهاليهم، مثل لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم سفيان بوفال الذي رقص مع والدته فرحا على أرض الملعب بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، ومحليا دخل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب إلى الملعب خلال حفل تكريم وصيف بطل آسيا، برفقة والدته تقديرا لها.
ويتواجد أهالي اللاعبين في البطولات المحلية وتصفيات المنتخبات الوطنية، ومنهم من يرافقهم إلى مراكز التدريب من أجل الاطمئنان عليهم.
وقالت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق: "أحظى بدعم كبير من الأهل، الذين يرفعون من معنوياتي دائما، كما أتوجه بالشكر إلى اتحاد التايكواندو، على دعمه المطلق، وكذلك زملائي اللاعبين في المنتخب الوطني الذين يقومون بدعمي وتشجيعي وتوجيه النصائح إلي".
وأضافت: "أنا فخورة جدا بما حققته حتى الآن، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا دعم الأهل، خصوصا والدتي، ووالدي الذي يعتبر مدربي الأول، حيث أنحدر من عائلة رياضية ويمارس شقيقاي أنس وجوانا اللعبة وشقيقي يزن يعمل مدربا".
وأشارت: "اخترت والدتي لاستلام وسام التميز من الدرجة الثالثة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين العام الماضي، لأنها الجندي المجهول في حياتي وصاحبة الفضل فيما وصلت إليه، وهي أكبر الداعمين لي ولأشقائي، الأم بالنسبة لي تعني الكثير، أنا في غاية السعادة أنها استلمت وسام التميز، كي تشاركني فرحة التكريم الملكي، وأهدي هذا الوسام لها لدورها فيما وصلت إليه الآن". من ناحيتها، أكدت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب: "أحظى بدعم كبير من الأهل، الذين يرفعون من معنوياتي دائما، ويقفون وراء إنجازاتي، ويطمئنون علي في المشاركات الخارجية، كما أن اتحاد التايكواندو وزملائي في المنتخب الوطني، يعملون بروح الفريق الواحد في ظل أجواء عائلية".
وأردفت: "عاشت عائلتي فرحة كبيرة لا توصف، وعمت الفرحة أعضاء الوفد الأردني كافة، عندما تأهلت مؤخرا لأولبيماد باريس 2024، ونحن في المنتخب الوطني والجهاز الفني عائلة واحدة، نفرح لبعضنا البعض، ونعمل كأسرة واحدة ضمن فريق متكامل".
أما لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي، فأكد: "أول من أفكر فيه عند تحقيق أي إنجاز هو والدي رحمه الله، وإخوتي ووالدتي، وغالبا ما أكون بعيدا عنهم دوما بسبب التدريبات، ولكن آمل في أن يكونوا سعداء أكثر مني عندما أحقق الإنجازات، لقد وقفت عائلتي إلى جانبي وقدمت الكثير لي في مسيرتي الرياضية".

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