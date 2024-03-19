محترف أجنبي ليس بسعر البلاش.. منتخب سورية يستبعد كردغلي ويستدعي مدنية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



لاعبو الوحدات يتسلمون راتبا بانتظار3 أخرى

تسلم لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم أول من أمس، راتبا شهريا من أصل 4 أشهر متأخرة على النادي.



ووزعت الإدارة شيكات الرواتب على اللاعبين، خلال المباراة الودية التي لعبها الوحدات أمام شباب الأردن على ملعب النادي بغمدان، وانتهت بالتعادل 3-3 وينتظر نجوم فريق الوحدات الحصول على رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية، بانتظار صرفها في حال شهد صندوق النادي انفراجا ماليا قريبا.



وتعاني جميع أندية المحترفين لكرة القدم، باستثناء الحسين إربد، من تأخر صرف رواتب اللاعبين لعدة اشهر، حتى أن بعض الأندية عجزت عن دفع رواتب اللاعبين منذ حوالي 7 أشهر.



عقل مرشح لتدريب معان

دخل نادي معان في مفاوضات إيجابية مع المدرب عامل عقل، لتولي مهمة تدريب فريق كرة القدم، خلال المرحلة المتبقية من دوري المحترفين.



وجاء التفاوض مع عقل، بناء على تزكية من المدرب أمجد ابو طعيمة، الذي سبق وأن أشرف على تدريب فريق معان في الموسم الحالي، قبل أن ينتقل للوحدات ومن ثم الرحيل عن الفريق بسبب تراجع النتائج والأداء.



وشهدت الساعات القليلة الماضية، مفاوضات مع عقل، بانتظار الرد النهائي من المدرب الذي أبدى موافقة مبدئية بانتظار الاتفاق على كافة التفاصيل وتولي المهمة. ويعيش فريق معان أوضاعا صعبة، في ظل ابتعاد اللاعبين عن التدريبات، بسبب غياب المدير الفني، بعد استقالة المدرب مهند المحارمة.



إسراء مبيضين حكمة لمباراة الوحدات وشباب الأردن

تولت الحكمة الأردنية الدولية إسراء مبيضين، إدارة مباراة فريقي الوحدات وشباب الأردن الودية التي جرت أول من أمس على ملعب غمدان.



وانيطت بإسراء مبيضين مهمة حكم الساحة، حيث نجحت في قيادة المباراة بشكل جيد في اللقاء الودي الذي انتهى بالتعادل 3-3، تحت وقع الأمطار الغزيرة التي رافقت المباراة.



وتعتبر إسراء من أبرز الحكمات في الوطن العربي وآسيا، ما دفع الاتحاد الآسيوي لمنحها العديد من المهام التحكيمية في مباريات قوية.



منتخب سورية يتخلى عن محترف الوحدات ويستدعي محترف الفيصلي

تخلى المنتخب السوري لكرة القدم، عن لاعبه المحترف في فريق الوحدات خالد كردغلي، فيما استدعى حارس مرماه المحترف في فريق الفيصلي أحمد مدنية.

وسبق للمنتخب السوري وأن استدعى كردغلي في مشاركات سابقة، قبل أن يتخلى عنه في التجمع الحالي الذي يأتي في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.

يشار إلى أن الفيصلي تعاقد خلال فترة الانتقالات الأخيرة، مع الحارس مدنية الذي لم يظهر مع الفريق حتى الأن في المباريات الرسمية.



محترف أجنبي في ناد محلي "ليس بسعر البلاش"

في مفاجأة جديدة تجسد حالة الاحتراف المتردية في أندية المحترفين لكرة القدم، كشف مصدر في أحد الأندية، أن المحترف الأجنبي في صفوف الفريق ليس بسعر "البلاش"، بل هو فعلا وقع على كشوفات النادي "ببلاش" ودون الحصول على دينار واحد.



المصدر أشار في حديثه لـ"الغد" أن المحترف الأجنبي، يتولى الانفاق على السكن والطعام من حسابه الشخصي، ولم يحصل على رواتب أو مقدم عقد من النادي، ووقع على كشوفات النادي من دون مقابل، حيث يرغب فقط في اللعب.



وبين المصدر أن هذه الحالة تجسد واقع الاحتراف المؤلم، وتكشف عن حجم وعظم المصائب المالية التي تعيشها الأندية التي تحتاج إلى تغيير سياستها في الاعتماد على اتحاد الكرة في الحصول على مبالغ مالية، وضرورة الاتجاه إلى الاستثمار والبحث عن شركات راعية ومؤسسات.



مسلسل الاحتجاب عن التدريبات يتواصل

ما يزال مسلسل احتجاب لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم عن التدريبات مستمر، احتجاجا على عدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة كثيرة.



وانتشر مسلسل الاحتجاب عن التمارين على أغلب الأندية ولكن بشكل نسبي، ما تسبب في إرباك التدريبات، وبالتالي خلق حالة من الخلل في الجاهزية الفنية والبدنية عند اللاعبين.



وشهد أول من أمس، رفض لاعبي أحد أندية المحترفين التدرب، احتجاجا على تأخر الرواتب الشهرية، قبل أن ياتي الحل بالوعود المستقبلية.



ويتوقع أن يتواصل مسلسل الغيابات، بسبب الأزمات المالية الخانقة التي تعيشها صناديق الأندية.



خطاب يظهر في مباراة الوحدات ويسجل

ظهر مدافع فريق الوحدات لكرة القدم طارق خطاب في صفوف فريقه، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الركبة، حيث شارك اللاعب في الشوط الأول بمباراة الوحدات وشباب الأردن الودية التي جرت على ملعب الوحدات بغمدان وانتهت بالتعادل 3-3.



الظهور الأول لخطاب مع الوحدات، بعد فترة غياب طويلة، شهد تسجيل اللاعب لهدف ولكن بالخطأ في مرمى فريقه.



ويسعى الجهاز الفني الجديد لفريق الوحدات بقيادة رأفت علي، لتجهيز خطاب خلال المرحلة المقبلة، لاستثمار خبرته مع الفريق في المباريات المقبلة.









الحكمة إسراء مبيضين - (أرشيفية)

كواليس النجوم

. لاعب في أحد أندية المحترفين، كشف عن تلاسن جرى بينه وبين المدير الفني في المباراة الأخيرة التي أقيمت في الدوري..اللاعب أبدى دهشته من شخصية المدرب.

. ما تزال أندية المحترفين لكرة القدم، تصر على عدم قبول دعوة اتحاد الكرة لحضور الجلسة الحوارية المقررة يوم السبت المقبل، لبحث إستراتيجية الاتحاد خلال السنوات الأربع المقبلة.. محاولات تتواصل لاختراق الأندية ومحاولة إقناعها بالعدول عن رأيها وحضور الاجتماع، رغم صعوبة حصول ذلك بسبب موقف الأندية المتعنت من الاتحاد.

. فريقا الرمثا والجليل لكرة القدم، التقيا ليلة أمس في مباراة ودية جرت على ملعب الأمير هاشم بالرمثا... الأندية بدأت مبارياتها الودية استعدادا لاستئناف الدوري بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني أمام باكستان يوم 26 الحالي بتصفيات كأس العالم.

. محاضرة عقدت في نادي الوحدات بشأن متطلبات الرخصة الآسيوية.. المحاضرون في الجلسة هم منعم فاخوري والدكتور جمعة أبو دياب والحكم محمد العبادي.

. أشياء غريبة تحدث في أندية المحترفين، تصل إلى درجة أن البعض من الإداريين أو المقربين للنادي، يتمنون خسارة الفريق من أجل افشال مدرب أو لاعب أو رئيس نادي أو عضو إدارة...شواهد كثيرة على مثل هذه التفاصيل (وفق أحد المعنيين والمطلعين)، ولكنها تبقى طي الكتمان ولا يعلم بها إلا المطلعون...حتى في المنتخبات الوطنية تجد مثل هذه الظاهرة.









المدرب عامر عقل - (أرشيفية)