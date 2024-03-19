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الباركور.. مواهب صاعدة ومشاركات مرتقبة العام الحالي

3/19/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يقف المنتخب الوطني في رياضة الباركور، على أعتاب المشاركة في سلسلة من البطولات الإقليمية والعربية والعالمية المنتظرة خلال العام الحالي.
ويشارك المنتخب الوطني في بطولة آسيا عن بعد "أونلاين" في أيار (مايو) المقبل، بحيث يتم تحديد فترة زمنية للاعب المشارك من أجل تأدية جملة من حركات الباركور بصعوبات مختلفة وفقا لقدراته، على أن يقوم بعد ذلك بإرسال أفضل مقطع فيديو يوثق جملته الفنية ويرغب بترشيحه للمنافسة في البطولة القارية، ليصار بعد ذلك إلى تقييم مقاطع الفيديو المرسلة من قبل لجنة الحكام واحتساب النقاط بناء على عوامل الصعوبات والسرعة والمهارة وغيرها من معايير التقييم، لتحديد الفائزين.
وتحتضن صالة "نور الزعبي" للجمباز في محافظة الزرقاء، معسكر آسيا التدريبي للمدربين للفئات العمرية خلال العام الحالي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأردن، فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع الاتحاد العربي المقرر إقامته يوم 17 نيسان (أبريل) المقبل، في قطر على هامش احتضان "الدوحة" لبطولة العالم للباركور، وسط ترجيحات بمنح الأردن شرف استضافة النسخة الأولى من بطولة العرب للباركور، والمقرر تنظيمها في أيلول (سبتمبر) المقبل، كما يشهد الشهر ذاته مشاركة المنتخب الوطني للباركور في بطولة كأس العالم بالبرتغال.
ويقول م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي لاتحاد الجمباز في معرض رده على استفسارات "الغد": "الباركور الأردني يسير على الطريق الصحيح لتمثيل الأردن بصورة مشرفة في البطولات كافة، نحن من أوائل اتحادات الدول العربية التي تبنت لعبة الباركور، لأننا نرى فيها مستقبلا واعدا على المستويات كافة".
وتأسس الباركور الأردني في كانون الثاني (يناير) من العام 2022، بعدما حرص اتحاد الجمباز برئاسة سمو الأميرة رحمة بنت الحسن على احتضان الرياضة ودعمها بصورة مستمرة، حيث كانت البداية بتأسيس "نواة" للمنتخب الوطني ضمت 28 لاعبا، قبل أن يتم عمل تصفيات بصورة مستمرة للاعبين للمنافسة بالأفضل منهم بدنيا وفنيا.
من جانبه، أشاد المدير الفني للمنتخب الوطني في رياضة الباركور، معتصم صالح الغويري، على تطور المستوى العام للعبة في الأردن على فئتي "السرعة" و"الفري ستايل" رغم شح الإمكانيات وضعف القاعدة، مؤكدا تطلعاتهم إلى الظهور بصورة قوية في البطولات والأحداث المقبلة من خلال وضع اللاعبين على الخريطة الدولية، سعيا إلى أن يضعوا الأردن خلال السنوات المقبلة بين قائمة أفضل 10 دول في العالم.
ويأمل الغويري في أن تنجح مساعيه في زيادة الاهتمام باللعبة ونشرها بمحافظات المملكة، بقوله: "نأمل في أن يشكل الإنجاز السابق نقطة تحول وقوة على مستوى اللعبة في الأردن، سنكون دائما على استعداد لمواجهة أي تحديات وصعوبات مالية محتملة في البدايات"، مؤكدا أن الإنجازات المحدودة تعود لطبيعة اللعبة وفوارق الخبرات، التي ستتضاءل مع زيادة الدعم واتساع القاعدة.
ويتكون المنتخب الوطني اليوم من 19 لاعبا ولاعبة، قسموا على أربع فئات، حيث يضم الفريق الأول المعني بالمشاركات 5 لاعبين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وهو العدد نفسه والفئة العمرية للفريق الرديف، فيما يتواجد 5 لاعبين في فريق المبتدئين ممن تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما، ويضم فريق الإناث 4 لاعبات فوق 18 عاما.
وكان العام الماضي شاهدا على المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني في بطولة العالم للباركور، التي احتضنتها العاصمة البلغارية صوفيا، وأثمرت عن حلول لاعب المنتخب الوطني بهاء السعيد في المركز 31 من إجمالي 50 مشاركا في مجموعته بمنافسات فئة "الفري ستايل".
وتعد "الباركور" واحدة من الرياضات الحديثة المليئة بالإثارة والتشويق، والتي تهدف في مجملها إلى التغلب على العقبات عبر الحركة والجري والقفز والتسلق باستخدام توازن الجسم وقوته لتحدي الجاذبية الأرضية والانتقال من مكان لآخر، عبر تأدية حركات من خلال الالتفاف والدوران في الهواء.

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