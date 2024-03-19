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محمد هاشم.. المهاجم الهداف والإمام الذي لفت الأنظار في رمضان

3/19/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- لفت نجم فريق الوحدات للشباب لكرة القدم محمد هاشم، الانظار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، عندما كان يتولى مهمة الإمام في صلاة التراويح بمسجد الإمام مسلم بمنطقة ماركا الشمالية بالعاصمة عمان.
ويعد هاشم أحد أبرز المهاجمين في الفئات العمرية بالمملكة، حيث حصل على العديد من البطولات أبرزها بطولة تحت سن 19 وتحت سن 15، وكان واحدا من هدافي البطولتين، قبل أن يكشف اللاعب عن الوجه الآخر في رمضان، من خلال تميزه في دور الإمام خلال صلاة التروايح التي يشارك فيها عدد كبير من المصلين.
وذكر هاشم والبالغ من العمر 20 عاما، في حديثه لزاوية "نجم في رمضان"، أن بدايته في الإمامة كانت في العام 2020، والذي كان البداية الحقيقية لانتشار وباء "كورونا"، حيث اعتمد إمام المسجد عليه في العديد من الصلوات حال غيابه، واستمرت لاحقا في عدد من الركعات بصلاة التراويح خلال الشهر الفضيل.
وأضاف: "مدح الناس لي يمنحني دافعا كبيرا لمواصلة الأعمال الإيجابية، والتي فيها مرضاة الله، وأؤمن بمقولة "خير الناس من كان مدح الناس له وذمهم سواء"، والأصل ألا يصيب المدح المتزايد الغرور للشخص، وأتعلم كثيرا من الانتقاد البناء ومنها الملاحظات التي تكون في أحكام التجويد، وتساعدني في عدم تكرار أخطائي أثناء التلاوة".
وكان هاشم أحد رواد المساجد منذ عمر صغير، حيث كان والده يحرص على اصطحابه للمسجد لصلاة الفجر عندما كان لا يتجاوز 10 سنوات، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الوقت إلى اليوم الحالي ملتزما في أداء غالبية الصلوات
جماعة في المسجد.
ويواصل هاشم دراسته في جامعة الزرقاء الخاصة بتخصص اللغة العربية، إلى جانب عمله في أحد محال الملابس في منطقته، عدا عن ممارسته لكرة القدم مع النادي في أوقات التجمع، موضحا بأن تنظيم وقته يساعده على القيام بالواجبات الدينية في رمضان والعمل والدراسة على أكمل وجه، مع ذكره بأن الوضع المالي الصعب للرياضيين يدفعه للعمل، حيث سبق وأن عمل في مصانع بسنوات ماضية، لتحقيق أهدافه لاحقا بعالم المستديرة.
ويحرص مهاجم الوحدات للشباب على القيام بدور الإمام في تدريبات ومباريات الفريق على مدار سنوات طويلة ماضية، حيث يحظى بدعم جميع زملائه والمدربين دائما نظرا لامتلاكه الصوت المميز في قراءة القرآن، فيدفع من خلفه للخشوع والتركيز بآيات الله.
ونشأ هاشم وترعرع بين جدران نادي الوحدات، حيث بدأ مشواره مع "الأخضر" عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، وخاض أول بطولة في مسيرته بفلسطين، وحصل مع الفريق على اللقب، وكان هدافا للبطولة برصيد 5 أهداف.
وتابع: "هناك العديد من اللاعبين في الفئات العمرية بالوحدات أفضل من المتواجدين مع الفريق الأول، لكنهم يحتاجون الدعم المالي والثقة لبروزهم بصورة أكبر، وغياب الاهتمام الكامل من جميع الأندية والاتحاد تجاه الفئات العمرية، نظرا لعدم وجود ملاعب جيدة وغيرها من الأمور الواضحة للجميع، وهو ما دفع مواهب مميزة لترك اللعبة والتوجه للدراسة والعمل".
وأوضح هاشم أنه كان قريبا من تمثيل الفريق الأول بالمرحلة الماضية، إبان تولي المدرب العماني السابق رشيد جابر، نظرا لإعجابه بموهبته وإشراكه في مباراتين وديتين، إلا أن مغادرته ساهمت في عدم تحقيق حلمه، متمنيا بأن يمثل الفريق الأول بالمرحلة المقبلة تحت قيادة المدرب رأفت علي.
وزاد: "يمر نادي الوحدات بوضع غير مستقر على الصعيد الإداري والفني، وهو ما انعكس على نتائج ومستويات الفريق بالمرحلة الماضية ببطولة الدوري، وتغيير عدد من المدربين بفترة بسيطة، وهذا الشيء يدفع اللاعبين في الفئات العمرية الذين بلغوا سنا متقدما في الشك بمستقبلهم، لعدم منحهم الفرصة أو النظر إليهم".
ويدين هاشم بالفضل في حياته الكروية بعد الله عزوجل إلى عدد من المدربين منهم يوسف العموري، حسن عبد الفتاح وإيهاب معالي الذين كان لهم الأثر المضاعف في تحسين مستواه ومنحه الدافع المعنوي لتقديم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر، متمنيا في نهاية حديثه بأن ينصر الله أهل غزة وفلسطين، وأن يصلي في المسجد الأقصى قريبا وهو محرر.

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