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7 فرق تشارك في بطولة السلة التنشيطية.. وتوزيع مبدئي لقوائم اللاعبين

3/19/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- أجرت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، توزيعا مبدئيا لقوائم اللاعبين على الفرق المقرر مشاركتها في بطولة الرجال "التنشيطية"، المزمع انطلاقتها في النصف الثاني من نيسان (أبريل) المقبل وتستمر حتى تموز (يوليو) المقبل بمشاركة 7 فرق، وذلك لتعويض اللاعبين عن التداعيات التي أحدثها قرار تجميد بطولة الدوري الممتاز للموسم 2024.
ووفقا لمصادر موثوقة لـ"الغد"، فإن البطولة التنشيطية ستشهد مشاركة 5 فرق من العاصمة عمان وفريق واحد من إربد، إلى جانب مشاركة المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة، والذي ستشكل البطولة محطة تحضير مناسبة له قبل المشاركة في بطولة آسيا، التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة والرابعة على مستوى منطقة غرب آسيا، بعد استضافة إيران ثلاث نسخ سابقة من البطولة الأعوام 2008 و2016 و2022.
وسيتولى د.إبراهيم العصعوص تدريب الفريق القادم من مدينة إربد، فيما يشرف المدربون؛ عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان وعماد السعيد ويوسف أبو بكر وزيد ساحوري، على تدريب فرق العاصمة -التي لم يكشف عن هويتها بعد- على أن يكون هيثم طليب مسؤولا عن تدريب المنتخب الوطني تحت 18 عاما، إلى جانب المدير الفني وسام الصوص.
وتم وضع اللاعبين في قوائم محددة، وفقا للاجتماع الأخير، بطريقة متوازنة على الفرق بناء على اختيارات المدربين، إلى جانب حصول كل فريق على لاعب أو اثنين من اللاعبين الكبار.
ويهدف اتحاد السلة إلى خلق فرصة لعب مثالية للاعبين الصغار للفئات تحت 23 و21 و19 عاما ومنحهم فرصة خوض دقائق لعب أكبر لإثبات إمكانياتهم، فيما يدور حديث حول إمكانية الاستعانة بلاعب أجنبي في كل فريق، بانتظار التأكيد الرسمي مع إصدار التعليمات واعتماد لائحة البطولة والكشف عن التفاصيل كافة خلال الأيام القليلة المقبلة.
إثارة متواصلة ببطولة السيدات
في المقابل، تتواصل فصول الإثارة في منافسات النسخة الثانية من بطولة كرة السلة للسيدات، والتي تنظمها أكاديمية سام دغلس SD13 في الملعب الخاص بالأكاديمية في مجمع الملك الحسين للأعمال، وسط مشاركة كبيرة لنحو 50 لاعبة تم توزيعهن على خمسة فرق، سعيا لكسر حالة السبات على صعيد مسابقات السيدات.
وشهدت نتائج المباريات الماضية في الدور الأول، فوز فريق زين على فريق شاومي بنتيجة (56-42) وفريق ريفليكت على فريق تويوتا (57-48) وفريق كوفي بين على فريق تويوتا (59-51)، في أمسيات رمضانية. وينتظر أن يكون فريق زين قد التقى مع فريق ريفليكت في وقت متأخر من أمس، على أن يلتقي فريقا كوفي بين وشاومي عند تمام الساعة 9 من مساء يوم غد.
وطبقا لنظام البطولة، يقام الدور الأول وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، ليلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث طبقا لنظام "الكروس"، فيما يلعب الفائزان مباراة فاصلة على اللقب.

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