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الأولمبي يخوض اختباره الأول بـغرب آسيا أمام السعودية اليوم

3/19/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما اليوم مشواره في بطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة، عندما يلاقي نظيره السعودي عند الساعة الحادية عشرة مساء، لحساب الدور ربع النهائي، في المباراة التي ستقام على ستاد الفتح بمدينة الإحساء.
وتقام اليوم أيضا 3 مباريات لحساب الدور ذاته، حيث يلتقي المنتخب الأسترالي نظيره العراقي عند الساعة الثامنة مساء، وبالتوقيت ذاته يواجه المنتخب الكوري الجنوبي نظيره التايلندي، فيما تقام عند الساعة الحادية عشرة مساء مواجهة مصر والإمارات.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة يوم السبت المقبل، حيث سيواجه في حال فوزه على السعودية، الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وتايلند، بمباراة المربع الذهبي للبطولة، فيما سيواجه الخاسر من المباراة ذاتها في حال تعرضه للخسارة من نظيره السعودي، بمباراة تحديد المراكز.
وكان المنتخب الوطني، خسر من نظيره السعودي الأولمبي وديا بهدفين مقابل هدف، في آخر لقاء جمعهما بمدينة الدمام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مباراة كان المنتخب الوطني الطرف الأفضل فيها، وسجل هدفه الوحيد وقتها بكر كلبونة، فيما تعرض المنتخب لظلم تحكيمي تسبب في خسارته المواجهة الودية.
ويعتبر المدير الفني للمنتخب الوطني أبو زمع محطة "غرب آسيا"، الفرصة المناسبة لتحضير المنتخب لنهائيات كأس آسيا المقرر انطلاقها منتصف شهر نسيان (أبريل) المقبل.
وذكر أبو زمع خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي للمسابقة الإقليمية أمس، أن المنتخب استعد جيدا لهذه البطولة من أجل المنافسة عليها، واعتبارها أفضل تحضيرا للنهائيات القارية، مؤكدا أنها تضم عددا من المنتخبات المميزة والقادرة على الذهاب بعيدا في البطولة الآسيوية.
ويتطلع المدرب برفقة الكوكبة المميزة من اللاعبين إلى مواصلة تقديم العروض الفنية الجيدة منذ تسلمه المهمة، إلى جانب محاولة التتويج بالبطولة، بعد أن نجح المنتخب الوطني في الظفر باللقب بنسختها الثانية في العام 2021، فيما فازت إيران بالنسخة الأولى العام 2015، وتوجت السعودية بالنسخة الثالثة في العام 2022، والعراق بالنسخة الرابعة العام الماضي.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للمباراة 23 لاعبا، وهم: أنطون عوض، مراد الفالوجي، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.
وبدوره، ينظر المنتخب السعودي لهذه المواجهة ببالغ الأهمية كونها تقام على أرضه وبين جماهيره، إلى جانب نظرته للمباراة على أنها فرصة مناسبة لاختبار المدرب البرازيلي ماركوس سواريز عدد من اللاعبين الذين ينضمون للمرة الأولى، علما بأنه يشارك في منتخب تحت 21 عاما، وهو غير المشارك في النهائيات الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب السعودي المشاركة في البطولة كلا من: أسامة المرمش، أحمد أبو راسين، مهند اليحيى، أحمد الجليدان، عبد العزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد برناوي، صالح برناوي، مبارك الراجح، سليمان هزازي، سالم النجدي، يونس الشنقيطي، فيصل الأسمري، عبد الله الزيد، عبد الكريم دارسي، عبد الله العنزي، مروان الصحفي، راكان الغامدي، صهيب الزيد، مصعب الجوير، يزيد جوشان، نواف السهلي ومشاري النمر.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الأولى في النهائيات الآسيوية، إلى جانب منتخبات قطر، أستراليا وإندونيسيا، في البطولة التي يتواجد بها 16 فريقا تم توزيعهم على 4 مجموعات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لربع النهائي، فيما تضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى فرصة التواجد بدورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف العام المقبل، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع منتخب غينيا رابع قارة أفريقيا.

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