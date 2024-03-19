Wednesday, 20 March 2024 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النشامى يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة الباكستان

3/19/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم تحضيراته لمواجهة نظيره المنتخب الباكستاني عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الخميس على ستاد جيناه سبورت، ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
ويتطلع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إلى الوصول للجاهزية الفنية والبدنية المثالية واختيار التشكيلة المناسبة، نظرا لخوض المواجهة خلال ساعات نهار الشهر الفضيل، حيث حرص اتحاد الكرة على تأمين طائرة خاصة للمنتخب في تسهيل مهمة سفر اللاعبين، وتوفير الجهد والتعب خلال فترة الصيام، كما شكلت فترة التحضير التي استفاد منها الجهاز الفني قبل أيام "الفيفا" محطة مهمة أشاد بها عموتة خلال حديثه لرجال الإعلام.
وتعد المباراة فرصة مثالية أمام منتخب "النشامى" لتصحيح المسار في التصفيات، وتعزيز حضوره نحو التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، والتأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا السعودية، حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة السابعة بعد أن جمع نقطة واحدة في مباراتين، إذ تعادل مع طاجيكستان خارج الديار بهدف لمثله، فيما خسر بثنائية دون رد من المنتخب السعودي في عمان، علما بأن السعودية تتصدر برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان، وباكستان أخيرا بدون نقاط، حيث ينص نظام التصفيات على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، مع ضمان تأهلهما إلى نهائيات القارة 2027.
وركز عموتة خلال الجرعات التدريبية في عمان والباكستان على الجانبين الفني والتكتيكي، إضافة إلى قراءة أوراق المنتخب الباكستاني أضعف منتخبات المجموعة، حيث اثبتت مبارياته السابقة ضعفا كبيرا في الجانبين الفني والبدني، ما يسهل على عموتة ولاعبي المنتخب المهمة التي تكمن صعوبتها في توقيتها فقط، وحرص الجهاز الفني على مراجعة شريط المباريات الماضية للمنتخب الباكستاني، أمام اللاعبين وبين لهم نقاط الضعف، التي ظهرت في الناحيتين الدفاعية والهجومية، وطالبهم باستغلالها بأفضل صورة.
ويملك عموتة خيارات متنوعة في الوصول للتشكيلة القادرة على تحقيق الهدف من المباراة من خلال اكتمال الصفوف باستثناء غياب الثنائي اللاعبين محمد أبو حشيش وعبدالله نصيب عن صفوف المنتخب بسبب الإيقاف نتيجة حصول كل منهما على إنذارين، لكن صفوف المنتخب عامرة باللاعبين القادرين على تعويض مركزي اللاعبين.
فيما شهدت تدريبات المنتخب الوطني في الباكستان مشاركة حارس مرمى الجبلين السعودي يزيد أبو ليلى، ولاعب مونبيليه الفرنسي موسى التعمري للمرة الأولى في التجمع الحالي عقب التحاقهم بالنشامى أول أمس.
ويتسلح "النشامى" في مشواره الحالي، وخاصة في مباراتي الباكستان بمعنويات عالية بعد الإنجاز التاريخي في بطولة كأس آسيا 2023، ووصوله للمشهد النهائي بعد أداء فني مميز ونتائج كبيرة بالفوز على منتخبات متطورة أبرزها المنتخبان الكوري الجنوبي والعراقي، إضافة إلى استرداد ثقة الشارع الرياضي الأردني بعد أداء فني غير مقنع خلال المباريات الودية والجولتين الأولى والثانية من التصفيات المشتركة.
وتضم قائمة المنتخب لمواجهتي باكستان 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور الدين بني عطية، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، أنس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق "بوجبا"، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري ويزن النعيمات.
ويعقد صباح اليوم الاجتماع الفني التنسيقي للمباراة لبحث الترتيبات الإدارية والتنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، كما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين المغربي الحسين عموتة والإنجليزي ستيفن قسطنطين، للحديث عن الأمور الفني للمباراة.

MENAFN19032024000072011014ID1107998556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث