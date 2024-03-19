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فريق الاتحاد للسيدات ينتظر قرار المشاركة بدوري أبطال آسيا

3/19/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- ينتظر فريق نادي الاتحاد للسيدات لكرة القدم، رد الاتحاد الآسيوي بشأن تحديد موقف الفريق من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الأولى، والمقرر إقامتها خلال شهر آب (أغسطس) المقبل من خلال الأدوار التمهيدية، والتي تمتد حتى شهر أيار (مايو) من العام المقبل.
وأكد رئيس نادي الاتحاد عمر الحديد في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن النادي تقدم بالأوراق المطلوبة للاتحاد الآسيوي بهدف المشاركة في البطولة الأكبر على صعيد الأندية النسوية، مؤكدا بأن النادي ينتظر الردود بهدف الاستعداد لها بصورة مكثفة، بحثا عن مشاركة ايجابية تليق بكرة القدم النسوية في الأردن.
وشهد العام 2021، المشاركة الأولى للأندية المحلية بمسابقات قارية، حيث استضاف فريق عمان بطولة الأندية الآسيوية للسيدات في مدينة العقبة وتوج بلقبها، بمشاركة فرق جوكولام كيرالا الهندي، بونيودكور الأوزبكي وشهر داري الإيراني.
وعلى صعيد متصل، تأكد مشاركة فريق الاتحاد للسيدات لكرة القدم في بطولة غرب آسيا للأندية النسوية بنسختها الثالثة، والتي ستقام في أواخر العام الحالي بالسعودية، باعتباره بطلا للدوري المحلي بالنسخة الأخيرة، مع إمكانية مشاركة فريق آخر من الأردن في حال زيادة عدد الفرق المشاركة.
وكانت النسختين الأولى والثانية من غرب آسيا قد أقيمتا في الأردن عامي 2019 و2022، حيث نجح فريق شباب الأردن بالتتويج بلقب النسخة الأولى، فيما حل الأرثوذكسي بالمركز الثاني خلف الصفاء اللبناني بالنسخة الثانية للبطولة.
وبدوره، يسعى نادي الاتحاد للاستقرار على المدرب البرازيلي جويل كورنيللي لقيادة فريق السيدات بدوري المحترفات للموسم الجديد، والمقرر انطلاقته في العاشر من شهر أيار (مايو) المقبل، بحسب ما ذكره الحديد لـ "الغد".
وتابع: "نتطلع للحفاظ على أكبر عدد من اللاعبات اللواتي قدمن مستويات مميزة في الموسم الماضي، ويفرضن حضورهن بقوة على تشكيلة المنتخب الوطني للسيدات ومختلف الفئات العمرية، كما نسعى للتعاقد مع لاعبة أجنبية ثالثة في ظل اقتراب عودة اللبنانية ليلى إسكندر والمصرية أمنية محمود من خوض تجربة احترافية لهما في السعودية حاليا".
ويملك الاتحاد في صفوفه عدد من اللاعبات المحليات اللواتي برزن في الموسم الماضي، وكانوا العلامة الفارقة في التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى بتاريخ النادي، ومنهن شرين الشلبي، العنود غازي، لانا فراس، زينة حازم، نور زوقش، روزبهان فريج، تسنيم أبو الرب، تسنيم اسليم ولين البطوش.
كما توج الفريق بلقب كأس الأندية (الأردنية - السعودية)، والتي أقيمت في عمان بمشاركة فرق من الدولتين، حيث شارك من الأردن كل من الاتحاد، الأرثوذكسي، عمان اف سي والنصر، فيما شارك من السعودية كل من النصر، الهلال، الشباب والاتحاد.
يشار إلى أن نادي الاتحاد يهتم بالكرة النسوية بشكل لافت، حيث يملك فرق في مختلف الفئات العمرية نجحت في تحقيق ألقاب البطولات التي شاركت بها، ما يعني بناء قاعدة قوية لكرة القدم النسوية في هذا النادي.

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