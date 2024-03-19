ما المخدر الذي يتعاطاه إيلون ماسك لصحته العقلية؟



وقال ماسك خلال مقابلة مع الصحفي دون ليمون: "أحيانا يكون لدي نوع من الإرهاق الذهني، والشعور السلبي، كالاكتئاب الذي لا علاقة له بأي أخبار سلبية".



ووفقا له، فإن تناول مخدر الكيتامين يساعده في هذه الحالة لأنه "يعمل عادة 16 ساعة في اليوم".



وأضاف ماسك: "الكيتامين مفيد في إخراج الشخص من الحالة الذهنية السلبية، كما أنه مفيد لتعزيز صحته العقلية".

ولكن ما هو الكيتامين؟

وفقاً لصحيفة ((نيويورك تايمز)) الأميركية، فإن الكيتامين هو مخدر قصير المفعول قابل للحقن، ويمكن أن يتسبب في الهلوسة عند تناول جرعات عالية منه.

وهو مخدر ((انفصامي))، بمعنى أنه يعوق وصول المؤثرات الحسية، مثل الرؤية والصوت، للقشرة المخية، ويجعل المستخدمين يشعرون بالانفصال عن الألم، وكل ما يحيط بهم.

ويستخدم هذا المخدر بشكل متزايد علاجاً للاكتئاب المقاوم للعلاج والتفكير في الانتحار ومشكلات الصحة العقلية الأخرى، كما يستخدم في حالات الألم المزمن، وللتخدير الطبي والبيطري، ولكن في بعض الأحيان يُساء استخدامه لأغراض ترويحية.



وتم تطوير الكيتامين في الستينات، وقد أصبح من القانوني استخدامه للأغراض الطبية منذ عام 1970.



وفي عام 2019، وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية على نسخة رذاذ أنف من الكيتامين لعلاج الاكتئاب المقاوم للعلاج، والذي يتم تسويقه باسم ((الإسكيتامين)).



وأشار تقرير ((نيويورك تايمز)) إلى أن أولئك الذين يستخدمون الكيتامين بشكل ترفيهي غالباً ما يستنشقونه، في شكل مسحوق أو بخاخ يتم رشه في الأنف.



هل يمكن أن يكون الكيتامين قاتلاً؟



نادراً ما يكون الكيتامين مميتاً؛ لكن الجرعة الزائدة منه يمكن أن تتسبب في فقدان الوعي وبطء التنفس بشكل خطير، وفقاً لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية.



إلا أن خبراء الصحة يؤكدون أن الاستخدام المتكرر لهذا المخدر قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والبارانويا وبعض المشكلات في المثانة.



وقال الدكتور ستيفن رادويتز، كبير المسؤولين الطبيين في عيادة ((نوشاما)) النفسية في نيويورك التي تستخدم الكيتامين في علاج بعض الحالات، إنه يجب على المرضى اجتياز فحص طبي ونفسي كامل ((للتأكد من أنهم لائقون للعلاج بهذا المخدر)).



وأكد رادويتز أنه في ((نوشاما)) والعيادات الأخرى، يتم إعطاء الجرعات بمستويات ((شبه مخدرة)) بحيث يظل المرضى واعين خلال جلسات العلاج.



وينتمي كيتامين إلى مجموعة من العلاجات تسمى المخدرات العامة، حيث يستخدم في التخدير العام للمرضى قبل وأثناء العمليات الجراحية أو في بعض الإجراءات الطبية المؤلمة حيث يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.