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ارسم وطنك الأردن يوثق جماليات الطبيعة بالمملكة

3/19/2024 11:30:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان – ضمن سلسلة فكر ومعرفة؛ صدر عن وزارة الثقافة كتاب بعنوان "ارسم وطنك الأردن: تكوينات بالريشة"، للفنان التشكيلي الأردني خليل الكوفحي. الكتاب عبارة عن لوحات فنية متنوعة ومختلفة تحاكي الطبيعة، بالإضافة إلى توضيح لكل لوحة وطريقة رسمها.
عن مبادرة "ارسم وطنك"، يقول الكوفحي انطلاقا من دور الفن في المجتمع كونه فعالا ومؤثرا بشكل واضح وإيجابي، ويحتل مكانة كبيرة ومهمة بالنسبة للفرد والمجتمع، فإنه يستطيع التأثير على جميع التكتلات والتماسك الاجتماعي، فهو يشكل أداة للتفاهم العالمي، ويعتبر أهم ما أوجده الإنسان على الأرض عبر العصور، لكونه إحدى الأمور التي ساهمت في تطور البشرية للأفضل.
ويتابع؛ "ظهرت الابتكارات والاختراعات التكنولوجية التي سهلت أساليب الحياة على الإنسان من وحي الفنانين، فمن خلال الفنون تقاس حضارة الشعوب وتقدمهم، وأهمهم ما تركته الحضارات القديمة هي الفنون التي تمثلت في النحت والرسم والتصوير والتكوينات الخطية وغيرها".
ويشير المؤلف إلى أن المبادرة الوطنية "ارسم وطنك"، في مجال الفنون التشكيلية وخاصة فن الرسم بالريشة تهدف لتوثيق سحر المكان وجمال الطبيعة الخلابة والآثار والتراث في مناطق المملكة كافة. المبادرة تتيح الفرصة أمام الفنانين التشكيليين بالإبداع والتميز والعطاء وهواة فن الرسم والتصوير التشكيلي تنمية مواهبهم وقدراتهم التشكيلية والإبداعية وخاصة فئة الشباب وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس.
وتحت عنوان "فن الرسم بالريشة"، يقول الكوفحي إن فن الرسم هو فن مرئي يستلزم عمل علاقة ما على سطح ما، وهو التعبير عن الأشياء بواسطة الخط أساسا أو البقع أو بأي أداة وهو شكل من اشكال الفنون البصرية "الفنون التشكيلية"، كما أن الرسم يعد أداة تعبيرية مهمة يمكن اتسخدامها وسيلة للتعبير عن الخواطر والأفكار التي تغني وجدان الإنسان، فذلك يجعل لها وقعا كبيرا في نفس كل شخص يراها، ويتفاعل معها بصورة بصرية. وكذلك يستخدم الرسم للتعبير عن بعض الأحداث التي حدثت في زمن ما، تحديدا تلك التي عاشها الرسام، حيث إنه بوساطة الرسم يمكن تمثيل مختلف الحالات الإنسانية التي تحدث في التاريخ الإنساني كما أن الفن التشكيلي يلعب دورا كبيرا بتجسيده وتمثيله، إذ يعد أحد أفضل الفنون التي بمقدورها التعبير والإفصاح عن الجمال بطريقة جذابة.
ويرى الكوفحي أن الفن يساعد على تحفيز الإبداع والابتكار، كما أنه ينشط الدماغ، بالإضافة إلى أنه يمثل حاضنة ثقافية مهمة لهوية المجتمع، مما يجعل منه فنا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الأمم والشعوب، مبينا أن الرسم قد يكون تسجيلا لخطوط سريعة لبعض الملاحظات أو الشاهد أو الخواطر لشكل ما في لحظة معينة، وقد يكون عملا تحضيريا لوسيلة أخرى من وسائل التعبير الفني، ولكنه في أحيان كثيرة ما يكون عملا فنيا مستقلا قائما بذاته.
وعن أهم مبادئ الرسم الصحيح بالريشة يقول الكوفحي "الابتداء برسم الهيكل الخارجي للشكل المراد رسمه، والانتباه إلى المسافات بين الأشكال، لا سيما إذا كان الرسم يحوي أكثر من شكل، فكلما كان الشكل أقرب كان حجمه أكبر ولونه أغمق، والعكس صحيح. والانتباه أيضا لعاملي الظل والضوء، وأيضا لكيفية مزج الألوان أو اللون الواحد ودرجاته بالشكل الصحيح.
وتحدث المؤلف عن قلة كمية الأدوات التي يتطلبها الرسم بالريشة التي تعد واحدة من أهم مزاياه، مبينا أن التكلفة المبدئية المؤقتة تتطلب ميزانية محدودة، فشراء متطلبات الرسم من ورق ولوحات وأقلام وغيرها تعد تكلفة بسيطة إذا ما قورنت بأدوات ووسائل التصوير الزيتي أو المائي أو النحت، وهناك بساطة كبيرة في الرسم تفوق بساطة أدواته وهي ميزة أخرى ألا وهي أن أعظم أعمال الرسم في العالم قد نفذت بكلفة بسيطة من الحبر والورق، فالفنان في هذا النوع من الفن يهتم أولا بمفهومه حول الموضوع وبراعته في معالجته بالعناصر البصرية كالخطوط وتناغم الظل والضوء والملمس.
وعن الرسم بالريش هو فن من الفنون القديمة، والمقصود به كما يرى المؤلف هو "كل عمل يتم بواسطة آلة تعطي خطوطا وتحوي على مادة الحبر، وقد استخدمت ريشة (القصب)، و(ريشة الأوز)، في العصور الوسطى، ثم الريشة المعدنية، وأخيرا في عصرنا الحاضر يستخدم قلم الحبر السائل أو (الناشف)، بمختلف أنواعه على أن يتم الرسم بطريقة الخطوط ذات اللون الواحد والسطح الواحد. وتستخدم الريشة بحيث تكون اليد مرفوعة، وتستخدم مع الحبر الصيني، بحيث تكون الخطوط رفيعة أو غليظة، يتميز الرسم بالريشة بعدم السماح بأي تعديل بعد الرسم، لذلك يفضل استخدام قلم الرصاص في البداية قبل استخدام الريشة لرسم الشكل النهائي".
ويشير الكوفحي إلى أن عملية الرسم بالريشة تحتاج إلى دقة متناهية وأناة وصبر طويل، فليس كل من أمسك ريشة يستطيع أن ينجز صورة ناجحة فنجاحها يتوقف على صحة اللمسات ومقدار السمك والدقة، أو الثقل والخفة التي تعالج بها التأثيرات. للحصول على النتائج، يجب الانتباه إلى طريقة إمساك الريشة فإذا كانت الريشة وبرية من شعر السمور فأمسكها بشكل عمودي، وأترك الأصابع واليد حرة ليتوافق عليها غلظ الخط ورفعه وذك بمقدار ضغط اليد.
ويرى المؤلف أن هناك أسلوبين في الرسم بالريشة هما "أسلوب الرسم بالخطوط وأسلوب الرسم بالظلال"، والكتاب يحوي العشرات من التكوينات المرسوم بالريشة، حيث يوجد في الأسواق أنواع كثيرة من الريش المعدنية منها ما هو مدبب، ومنها ما يشبه القلم الذي يكتب به، ومنها ما يشكل برأسه دائرة، ويمكن استعمال قلم التحبير الذي يستخدمه المهندسون، والمعروف باسم "جرافوس"، وله ريش ذات أحجام وأرقام مختلفة، تعطيك عرضا للخط بحسب حاجتك، ويمكن استعمال نوع آخر يعرف بـ"رابيدوجراف"، وقد انتجت الشركات منه أنواعا مختلفة تعرف بـ"روترينج"، و"بتنوجوراف".
تحوي سلسلة الفكر والمعرفة التي تصدرها وزارة الثقافة، على خمس سلاسل، تعمل على سد النقص في المكتبة المحلية والعربية من منشورات مهمة في حقول معرفية مختلفة، فجاءت هذه السلسلة التي تسعى إلى خلق الوعي والإدراك وتنمية التفكير وفهم الحقائق وسياقات التاريخ والحياة، وتفسير النتائج والتجربة الإنسانية، وخلق التأمل الفلسفي ضمن آليات المنطق والتحليل العلمي.
وتهدف سلسلة الفلسفة للشباب إلى تشجيع الأجيال الجديدة للإفادة من مناهج الفلسفة في فهم العالم المعاصر وتوعية الرأي العام بأهمية الفلسفة واستخدامها نقديا لمعالجة طروحات العولمة وعصر الحداثة وسلسلة الكتاب الأول التي تعنى بنشر الكتاب الأول للمؤلفين كباكورة لأعمالهم المستقبلية، مع مراعاة الإبداعية والشروط الكتابية الناضجة.
أما سلسلة سرد وشعر التي تعنى بالكتابات الشعرية والسردية المهمة المغايرة والمختلفة في الطرح والشكل، ذات الجودة والمكانة في تحقيق إضافة نوعية للمكتبة المحلية والعربية، فيما تختص سلسلة شغف بالمخطوطات الموجهة للطفل، شعرا ونثرا، وتراعي حاجات الطفل الفكرية والنفسية والوجدانية وتحقق شروطها الفنية والجمالية والإبداعية.

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