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فوائد صحية رائعة للشاي الأبيض.. يكافح السمنة والشيخوخة

3/19/2024 11:30:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- إن الشاي الأبيض هو واحد من أنواع عديدة للشاي، ويتميز عموما بأوراق شابة أو قليلة المعالجة من نبات كاميليا الصينية.
وتتباين الآراء بشأن تعريف الشاي الأبيض، إذ يجد البعض أنه الشاي المجفف فقط دون معالجة إضافية، في حين يرى البعض الآخر أنه الشاي المصنوع من البراعم وأوراق الشاي غير الناضجة المقطوفة قبل فترة وجيزة من فتح البراعم بالكامل وتركها تذبل وتجف في الشمس طبيعيا.
ويمكن أن ينطبق مسمى الشاي الأبيض أيضا على براعم الشاي والأوراق الصغيرة للغاية المطهوة على البخار أو التي تم تسخينها قبل التجفيف. ويبقى أن الرابط المشترك بين التعريفات كافة هو أن الشاي الأبيض لا يتأكسد، وما ينتج عنه نكهة تتميز بأنها أخف من معظم أنواع الشاي الأخضر أو الشاي الأحمر أو الأسود التقليدي.
بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يقدم الشاي الأبيض العديد من الفوائد الصحية، بدءاً من غناه بمضادات الأكسدة إلى دعم صحة القلب والتحكم في وزن الجسم، كما يلي:
- غني بمضادات الأكسدة: يحتوي الشاي الأبيض على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بما يشمل الكاتيكين والبوليفينول والفلافونويد. تحمي مضادات الأكسدة الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.
- دعم الجهاز المناعي: يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأبيض أن تعزز وظيفة المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض بشكل فعال.
- صحة القلب والأوعية الدموية:تشير الدراسات إلى أن الشاي الأبيض يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يسهم في خفض مستويات الكولسترول وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.
- التحكم في وزن الجسم: يمكن أن يساعد الشاي الأبيض على إدارة الوزن وإنقاصه عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتعزيز تحلل الدهون ومنع تكوين خلايا دهنية جديدة.
- خصائص مضادة للشيخوخة: تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأبيض على مكافحة الإجهاد التأكسدي، مما يساعد على منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.
- صحة الفم: يحتوي الشاي الأبيض على الفلورايد الطبيعي والكاتيكين، الذي يمنع نمو البكتيريا المسؤولة عن الجير والتسوس ويمنع انبعاث رائحة فم كريهة.
- تنظيم ضغط الدم: تساعد المركبات الموجودة في الشاي الأبيض على خفض مستويات ضغط الدم، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم والمضاعفات المرتبطة به.
- حماية الجلد: تؤدي خصائص الشاي الأبيض المضادة للأكسدة وللالتهابات إلى حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتقليل الالتهاب.
- تأثيرات مضادة للالتهابات: يظهر الشاي الأبيض خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يجعله فعالا في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يساعد تناول الشاي الأبيض على تخفيف الأعراض المرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء. - الحد من التوتر: كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الشاي الأبيض يسهم في تقليل التوتر، مما يزيد من تعزيز الصحة العامة والرفاهية.-(العربية نت)

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