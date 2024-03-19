Wednesday, 20 March 2024 07:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السمنة حالة دماغية.. والجسد معرض لتغزوه الأمراض

3/19/2024 11:30:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعاني حوالي 42 % من الأميركيين البالغين من السمنة، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، ويعاني 31 % آخرون من زيادة الوزن.
وتعتبر الحالات الصحية المرتبطة بالسمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية موثقة بشكل جيد، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية".
ولكن ما الذي يجعل السمنة مرضا؟ وهل جميع أصحاب الوزن الزائد غير أصحاء؟
وخلال حديث مع كبير المراسلين الطبيين لـCNN، الدكتور سانجاي جوبتا، في برنامج "Chasing Life" مؤخرا، قال عالم الوراثة الشهير عالميا في جامعة "كامبريدج"، والرائد في مجال أبحاث السمنة، جايلز يو: "من الأشياء المهمة التي تعلمناها هي أن السمنة حالة دماغية، لعدم وجود مصطلح أفضل".
وشرح: "لقد أصبح من الواضح الآن.. أنها (السمنة) مشكلة في الدماغ، أي أنها مشكلة تكمن في تأثير دماغنا على الجوع".
وبينما يؤدي حمل الوزن الزائد في الجسم إلى العديد من المشاكل (منها التهاب المفاصل، وتوقف التنفس أثناء النوم)، إلا أن يو قال إنه وحده لن يقتلك.
ولكن من الخطير حمل الكثير من الدهون الزائدة، وبمجرد امتلاء الخلايا الدهنية، تتسرب الدهون إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الأعضاء الداخلية، والعضلات، غير المصممة لتخزين الدهون.
وحينها تبدأ المشاكل الأيضية في الظهور، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.
ومع ذلك، ليس بالضرورة أن يكون كل شخص يعاني من الوزن الزائد مصابا بمرض ما، بحسب ما ذكره.
وقال يو: "إذا قمت بإعادة تعريف مصطلح السمنة.. ففي اللحظة التي نبدأ فيها بفهم أن السمنة ليست عبارة عن زيادة وزن الجسم، ولكن السمنة (بدلا من ذلك) هي حالة يبدأ فيها ارتفاع وزن الجسم بالتأثير على صحتك، فعندها تتحول إلى مرض".
ويلعب علم الوراثة دورا مهما فيما يتعلق بكمية الدهون التي يمكن للخلايا الدهنية تخزينها، كما أنه يؤثر أيضا على عدد مرات إرسال دماغنا إشارة الجوع، ومدى قوتها.
ما الذي يمكنك فعله إذا كنت ممن لديهم استعداد وراثي لزيادة الوزن؟ يقدم يو هذه النصائح الخمس، التي يشير إليها بـ"حقائق يو" في كتابه الأول، "الأكل الجيني: علم السمنة وحقيقة الأنظمة الغذائية"، لمساعدتك على تناول الطعام بشكل سليم لإنقاص الوزن.
الحقيقة الأولى: ليس من المفترض أن تكون خسارة الوزن سهلة
وأوضح يو: "أي شخص يخبرك أن فقدان الوزن أمر سهل يكذب عليك.. الأمر ليس سهلا لأن عقلك يصعب الأمر. لذا عندما تفقد الوزن، يكره عقلك ذلك، وسيحاول جعلك تكتسب الوزن مرة أخرى".
الحقيقة الثانية: حاول الاعتدال في الأكل قلل من كمية الطعام التي تتناولها بشكل طفيف. وقال يو: "تناول كمية أقل بقليل من كل شيء". كما أنه حذر من محاولة الامتناع تماما عن المجموعات الغذائية التي غالبا ما يتم التحدث عنها بصورة سلبية، مثل الكربوهيدرات، أو الدهون.
الحقيقة الثالثة: الأطعمة بطيئة الهضم صديقة لك قال يو: "الطعام الذي يستغرق وقتا أطول للهضم يجعلك تشعر بالشبع".
ويعتبر البروتين من الأمثلة على ذلك، وأكد يو: "أنت لا ترغب بتناول الكثير منه، ولكن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يجعلك تشعر بالشبع"، مضيفا: "تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف تميل إلى جعلك تشعر بالشبع أيضا".
الحقيقة الرابعة: الجودة أهم من السعرات الحرارية خذ بعين الاعتبار قيمة وجبة الطعام بأكملها، وليس جانبا واحدا فقط منها.
وشرح يو: "لا تحسب السعرات الحرارية بشكل أعمى.. لأن السعرات الحرارية تخبرك عن كمية الطعام، ولا تخبرك عن الجودة الغذائية للطعام".
الحقيقة الخامسة: الطعام ليس عدوك. ذكر يو أنه عند مناقشة الأنظمة الغذائية، يتحدث الأشخاص بلا داع عن استبعاد ما تسمى بـ"الأطعمة السيئة" بدلا من فهم كيفية تفاعلهم مع الطعام.
وقال يو: "لا تخافوا من الطعام.. أعتقد أنه يجب علينا إصلاح بيئتنا الغذائية، "ونحن بحاجة إلى تناول كميات أقل من الطعام. ولكنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نحب طعامنا".

MENAFN19032024000072011014ID1107998550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث