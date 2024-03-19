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باب الخير التطوعية تضاعف جهودها لمساندة المحتاجين في رمضان

3/19/2024 11:30:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معتصم الرقاد عمان- يأتي شهر رمضان المبارك ليكون فرصة للإحسان والبذل والعطاء ومد يد العون لمن هم بأمس الحاجة إليها. ومبادرة "باب الخير" للعمل التطوعي، تشكل نموذجاً مهماً وعنصراً فعالاً في المجتمع بمشاركة العديد من المتطوعين.
عضو المبادرة فرح بسيوني، تقول إنه ومنذ أن تأسست مبادرة "باب الخير" للعمل التطوعي في العام 2008، بترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، عملت على استقطاب المبادرات والبرامج المستدامة في مساعدة الأفراد الأقل حظاً في المجتمع. وتضيف بسيوني "اليوم، نحن في نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم والذي تقوم فيه الجمعية بتكثيف مساعداتها لتصل لأكثر من 25 ألف شخص، حيث تميزت بالعديد من المبادرات والبرامج المتنوعة والمتميزة بطريقة تقديمها القائم على الإحسان والعمل التطوعي".
وتشير مي محمد (عضو في المبادرة)، إلى أن أحد أهم أهداف المبادرة أن تصل لمأسسة العمل التطوعي، وتقوم على استقطاب شباب المجتمع ودمجهم في نشاطاتها لتنمية المسؤولية الاجتماعية وحب الإحسان والشعور بالآخرين بداخلهم لبناء مجتمع تكافلي متماسك.
وتضم المبادرة أكثر من 700 متطوع ومتطوعة من خلال منصة "بيفول" التطوعية الدولية.
يذكر أن نشاطات المبادرة في شهر رمضان المبارك متنوعة ومتسقة مع احتياجات الأسر الأقل حظا؛ حيث تشتمل على برنامج الإطعام اليومي للإفطار والذي يتم طبخه مع المتطوعين والمتطوعات في المطبخ الإنتاجي الذي تتعامل معه المبادرة، وتقديمه بأجمل صورة وبأعلى معايير الجودة والإحسان تحت مبدأ (كما نُفطِر؛ يُفطرون) إضافة لتقديم الحلويات المتنوعة لتكتمل وجبة الإفطار، بحسب أحد أعضاء فريق المبادرة فادي سعيد.
وهناك برنامج "زكاتك كاش"؛ حيث يقوم فريق المبادرة بتوفير بيانات كاملة للأسر الأقل حظا للمتبرعين، لاختيار الحالة التي يرغبون بالتصدق بزكاة أموالهم لها، ثم يتم إرسال تقرير بما تم تقديمه نقدا لأسر.
ومن ضمن برامج المبادرة أيضاً؛ برنامج "صفحتك بيضا" حيث يتم تبييض صفحة العائلات من الديون في البقالات ومحال الخضار أو الصيدليات في الأماكن الشعبية، إذ يتم الاتصال بهم وإخبارهم بعبارة "صفحتك بيضا".
وأيضا برنامج "حلمي بتحقق" الذي يقوم على إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة وعمليات الماء الزرقاء للعيون وتركيب السماعات الطبية، وبذلك تحقيق حلم المرضى من أفراد العائلات المحتاجة في علاجهم.
كما يسعى القائمون على المبادرة لتقديم السحور بشكل متميز ومتنوع للعائلات وبأفكار فريدة وما يعرف بجزء (التسالي) للأطفال الذين لا يمكن نسيانهم من الإحسان. وجميع هذه البرامج تأتي لتوفير الأعباء المالية وسد الحاجة للعائلات الأقل حظا في هذا الشهر المبارك. تعد مبادرة "باب الخير" للعمل التطوعي إحدى أكثر المبادرات نشاطا وخدمة للمجتمع، حيث استطاعت الوصول لمحافظات المملكة كافة من شمالها ووسطها حتى جنوبها، وبذلك يمكن القول إنها وصلت بالفعل لقلب كل محافظة أردنية.
وفي المبادرة قسم خاص يسمى قسم البحث الاجتماعي، وهناك مندوب في كل منطقة من مناطق المملكة الأردنية الهاشمية يقوم بتسليم أسماء الأسر الأقل حظا لفريق البحث، حيث يقومون بإجراء دراسات وزيارات ميدانية للعائلات للتأكد من حاجتها للمساعدة.

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