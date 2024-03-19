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فيديوهات أطفال غزة.. معايير غائبة

3/19/2024 11:30:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. رشا سلامة تتوالى الفيديوهات القادمة من غزة، والتي يَظهَر الأطفال في معظمها وهم يتسابقون لنيل حصة من الطعام الشحيح الذي بالكاد يصل إلى القطاع. غير أن قلة من الناقلين والمتناقلين، من إعلاميين ومدوّنين ومتفاعلين، يفطنون إلى معايير النشر في حالة كهذه.
من نافلة القول، إن هذه الفيديوهات نقلت المعاناة الدائرة في القطاع بعد مرور خمسة أشهر على بدء حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، غير أن الشعرة الرفيعة بين الحرص على نقل كل شيء، وبين النقل كيفما اتفق، تكاد تكون غائبة.
يقف المصوّر في هذه الفيديوهات عن بُعد ثم لا يلبث أن يقترب من الطفل، موجها له عددا من الأسئلة من قبيل عدد أفراد عائلته ومكان السكن قبل النزوح، حتى هنا يبدو هذا جيدا وفيه نقل مشكور لمعاناة الغزيين، بيد أن التلاعب لاحقا في مشاعر الطفل، ومحاولة ابتزازه بتقديم مزيد من الطعام لأجل أن يضيف مزيدا من التشويق على محتوى الفيديو، أمر ينافي أبجديات الإعلام، من قبيل تقريب الكاميرا من قدميه الحافيتين وسؤاله بإلحاح أين هو نعاله، أو القول له سأمنحك مزيدا من الطعام في مقابل أن تمجّد كيان الاحتلال لأجل سماع احتجاج الطفل وإصراره على أن الجوع لا يعني الركوع للمحتل، أو أن تذهب بعثات عربية مع“عدّة” التصوير لهؤلاء الأطفال لسؤالهم أي نوع من“الساندويتش” تحبون؟ السلامي والحبش المدخن أم الجبنة الصفراء؟
معلوم أن الحرب استثناء، وأن نقل مجريات الحروب وتبعاتها استثناء كذلك، غير أن الأخلاقيات الناظمة لمهنة الإعلام لا سيما في التعامل مع القاصرين، لا بد أن تكون شيئا لا مساومة عليه حتى في أحلك الظروف.
القاعدة الأبرز في التعامل مع القاصرين هي ألا تتم مقابلتهم إلا بإذن ذويهم. مفهوم أن ذوي هؤلاء الأطفال على الأغلب قد قضوا، بيد أن المعيار الذي يجدر الاحتكام إليه في هذه الحالة هو حفظ الكرامة الإنسانية للفرد ودرء أي ضرر اجتماعي محتمل عنه، أي أن يتصرف الصحفي بمسؤولية تجاه الطفل كما لو كان هو وليّ أمره فعلا، لا سيما في ظل غياب وليّ الأمر الحقيقي.
لئن كان الغزيّون الآن في حالة صدمة وذهول مما يجري، فإنه يجدر بالإعلاميين أن يكونوا على قدر المسؤولية في النقل، وألا يسجّلوا لحظات إحراج الأطفال وانتزاع تصريحات منهم مقابل مزيد من الطعام.
القضية الفلسطينية تترافع عن ذاتها بجدارة؛ إذ إن عدالتها أمر لا جدال فيه، وبالتالي فإنه لا يجدر بالإعلامي خرق القوانين والأخلاقيات في النقل لغايات إضفاء مزيد من التشويق على الحكاية.
أن يحدث كل هذا معناه بالضرورة أن الطفل الغزي ليس بخير، أن تحدث الحرب كلها معناه أن الإنسانية برمتها ليست بخير. بالتالي، ليس هنالك من داعٍ للهرع نحو الطفل الباحث عن الطعام وحشره في الزاوية ليدلي بتصريحات هو نفسه غير مدرك لمعانيها، وغير مضطر للإدلاء بها مقابل مزيد من الطعام. ولعل قول طفلة غزية لأحد أصحاب الفيديوهات“والله إني انفضحت”، لهي برهان جليّ أن فطرة الطفلة أشعرتها بأن ثمة شيء غير مقبول اجتماعيا في هذه المقابلة وهي تزاحم الجموع لنيل الطعام.
على العاملين في قطاع الإعلام تذكّر: لا يقع على عاتق الطفل الغزي رفع نسبة مشاهدات الفيديو والوسيلة الإعلامية.

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