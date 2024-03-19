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عاكف نجم: الفنان الأردني يستحق فرصا مثالية تعبر عن ذاته وإبداعه

3/19/2024 11:30:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- يشارك الفنان الأردني عاكف نجم بأحداث المسلسل الدرامي الاجتماعي "الدوار العاشر"، الذي يعرض حالياً على شاشة التلفزيون الأردني، وهو من إخراج محمد لطفي وتأليف الدكتور محمد البطوش، ويشارك فيه نجوم الدراما الأردنية.
ويشير نجم، في حديثه لـ"الغد"، إلى أن هذا العمل "الدوار العاشر"، سيحقق نقلة نوعية على صعيد الشكل الفني والأداء، لأنه يحاكي الكثير من القضايا السلبية التي بدأت تتسرب إلى مجتمعنا، ويدق الجرس لمكافحتها ونوعية المجتمع حولها، وحينما ينتهي العمل يمكننا مناقشته بسلبياته وإيجابياته بإذن الله.
ويضيف "لدي عمل آخر يذاع على أثير الإذاعة الأردنية هو "يوميات أبو كريم في رمضان"، وهو اجتماعي بقالب كوميدي يرصد بعض العادات السلبية في هذا الشهر الفضيل وأخرى إيجابية يعززها ويدعمها، متمنياً أن يلاقي هذا العمل القبول لدى المستمعين".
ويشير إلى أن هناك مشاريع مستقبلية لم تتبلور بعد، "وربما يتسنى لي المشاركة بعمل تاريخي عربي في رمضان المقبل، وقتها سنذهب إلى الحديث عنه إن شاء الله".
ويرى نجم، أن الفنان الأردني ما يزال يراوح مكانه، وما نزال ننتظر أن يكون هناك قرار سياسي يدعمه وإبراز نشاطه من خلال وضع ميزانية خاصة بإنتاج الموسيقا والدراما بأنواعها كافة، وهذا قد يأتي من خلال إحياء صندوق الدراما والموسيقا، بحيث يكون له إدارة مستقلة وميزانية مناسبة لصنع حراك فني على مدار العام، "فنحن نعرف جيداً بأن الفن هو الوجهة الناعمة لبلدنا والتي يمكنها أن تصل بأفكارها وقضاياها ومؤرقاتها إلى المجتمع بوسيلة راقية ومؤثرة".
ويشير عضو مجلس إدارة نقابة الفنانين الأردنيين إلى "تواصل جهود وعطاء مجلس إدارة النقابة بما يعود على الفن والفنانين بأطيب الأثر، من خلال العمل الدؤوب للارتقاء بمجالات الدراما كافة، سواء على صعيد الدراما التلفزيونية أو المسرح أو الموسيقا، وبتعاون المجلس الموقر مع النقيب العزيز سنحقق الكثير في العامين المقبلين بإذن الله".
ويقول "نحن في نقابة الفنانين الأردنيين، نسعى دائما لنسج علاقات طيبة ودافئة مع قطاعات الإبداع والإنتاج كافة في الأردن"، مضيفاً "علاقاتنا تشاركية مميزة مع وزارة الثقافة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والهيئة الملكية للأفلام وشركات الإنتاج كافة، وإدارة المهرجانات المسرحية والموسيقية وغيرها".
ويتابع "سنعمل قريبا على تكريس هذا التواصل وتحفيز الجهات كافة على صنع حراك فني مستدام بما يعود بالفائدة على المجتمع الأردني، ليمنح الفنان الفرصة المثالية التي يطمح إليها في التعبير عن ذاته وإبداعه"، مؤكدا "سنبقى يحدونا الأمل بأن يأخذ الفنان الأردني حقه في الرعاية والدعم وبأقرب فرصة ممكنة".
وحول طقوسه في شهر رمضان المبارك، يشير إلى أن الوصول مع الله عز وجل بشكل أعمق وأكبر، بعيداً عن إيقاع الحياة السريع الذي يأخذ استنزاف الطاقة، إلى جانب التفكير بصلة الرحم، وجمعة العائلة والأقارب، مبيناً أن للشهر الفضيل فضائل كثيرة، وأهمها الشعور بلمة الأهل ولقائهم في جو روحاني جميل، ومن فضائله أنه يذكرنا بأولئك العفيفين الذين تغلبهم الحياة أحيانا.. فالأجر كبير بالوقوف إلى جانبهم والتخفيف عنهم.
ويقول صاحب المسيرة الفنية الطويلة، في ختام حديثه "إن ما ينغص علينا في رمضان هذا العام، ما يقع على أهلنا في فلسطين الحبيبة وغزة الصامدة، ونتخيلهم ونحن قاصري الأيدي لا حيلة لنا أمام صمودهم على جوعهم وشهدائهم ومعاناتهم، اللهم في هذا الشهر الفضيل ندعوك أن تفك كربهم.. وتزيل معاناتهم.. وتوقف هذه الحرب العبثية الظالمة عليهم، إنك سميع مجيب الدعاء".
ويذكر أن الفنان عاكف نجم ينتمي إلى أسرة فنية، فشقيقه الأكبر (توفيق) بدأ في ممارسة الإخراج منذ السبعينيات، إضافة إلى مشاركته في أدوار تمثيلية قبل أن يتبعه "نبيل" مخرجاً وناقداً، ثم التوأمان "نضال" و"وائل"، وشقيقهما "خالد"، وأخيراً "بشار" و"أحمد" و"حمد"، وجميعهم يعملون بالفن.
وعرف الفنان عاكف نجم، بمشاركته في العديد من الأدوار في المسلسلات الأردنية والعربية، وأيضا في الدبلجة لبعض مسلسلات الكرتون، والمسلسلات الإذاعية.

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