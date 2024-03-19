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هل يسبب اضطراب النوم سلوكيات عنيفة بأوقات النهار؟

3/19/2024 11:30:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- تخيم حالة من الهدوء "المفرط" على ختام عبدالله خلال تواجدها في العمل مع زملائها، وتقتصر أحاديثها على جمل قصيرة معدودة. تبرّر ختام ذلك بشعورها الدائم بالنعاس والتعب والإرهاق وغياب التركيز، بعد أن قضت الليلة السابقة مستيقظة حتى مطلع الفجر، وذلك منذ حلول شهر رمضان المبارك.
تقول ختام، موظفة في القطاع الحكومي، إنها اعتادت، هي وكل عائلتها، على السهر طيلة أيام شهر رمضان المبارك منذ سنوات، إما للزيارات الاجتماعية، أو في تأدية العبادات وقيام الليل والصلاة وقراءة القرآن، ومن ثم تناول السحور وانتظار صلاة الفجر.
بيد أنّ هذه الحال لدى نسبة كبيرة من الصائمين، ومن مختلف الأعمار، في نظام النوم، حيث تنعكس تلك الأجواء على حال الأشخاص في اليوم التالي، وخاصة فئة "العاملين" الذين يضطرون للخروج صباحاً للعمل، ويعانون مما بات يُسمى "اضطراب النوم"، الذي يتبعه العديد من المشاكل الجسدية والصحية والنفسية ودرجة عالية من العصبية وأحيانا سلوكيات عدوانية.
وهذا ما يحدث بالفعل لحالة ختام خلال يومها، الذي لا يتوقف حتى ساعات ما قبل الفجر، ثم لا تكاد تأوي للنوم لساعة أو أكثر قليلاً حتى تعاود الاستيقاظ مجدداً لتجهيز الأطفال للتوجه للمدرسة، ومن ثم الانطلاق للعمل، وهكذا حتى ينقضي اليوم بشكل متواصل. وهذه حال نسبة كبيرة من الأمهات اللواتي اعتدن على هذه الحال منذ سنوات.
وكما هو الحال لربات البيوت أو العاملات، فإن نسبة جيدة من الرجال كذلك يتعمدون السهر لساعات طويلة في رمضان، لإقامة الصلاة وقراءة القرآن، والسحور. وعلى الرغم من عدم التزامهم بمتطلبات عمل البيت، كما ربات البيوت، إلا أنهم يعانون في ذات الوقت من اضطراب النوم خلال شهر رمضان، والذي ينعكس على مزاجهم العام وأدائهم الوظيفي، وحتى التعامل مع الآخرين.
ووفق دراسات علمية نفسية، عرف علماء اضطراب النوم على أنه "إضطراب عقلي لأنماط نوم الإنسان، وقد تكون اضطرابات النوم خطيرة لدرجة أنها تتعارض مع الوظائف الحيوية، والاجتماعية، والعاطفية للشخص، في حال ازداد الأمر عن الحد المعقول لتحمل الشخص.
فيما أشارت دراسة حديثة نشرتها المجلة الطبية للأكاديمية الأميركية لعلم الأعصاب، أن "الأشخاص الذين يعانون من النوم المتقطع في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، هم أكثر عرضة بمرتين للإصابة بمشاكل في الذاكرة والتفكير، بعد مرور عقد من الزمن، مع الإشارة إلى أن الدراسة أكدت انه من المُفترض أن ينام الشخص ما بين 7 و10 ساعات كل ليلة، ويختلف معدل ساعات النوم تبعًا للعمر.
وعلى الرغم من أن اضطراب النوم في رمضان لا يرقى إلى أن يكون "حالة مرضية مزمنة"، إلا أن آثاره تبدو واضحة على الشخص الذي يعاني من عدم ترتيب ساعات نومه واستحقاق الجسم للراحة، خاصة أن ذلك يترافق مع الصيام، والانقطاع عن الطعام والشراب الذي يمد الجسم بالطاقة في الايام المعتادة.
وما ان ينقضي يومان أو أكثر على حلول شهر رمضان المبارك، إلا ويكثر الحديث عن الشعور الدائم بالنعاس وما يرافقه من أعراض أخرى، بعد أن تتحول مختلف النشاطات الاجتماعية من النهار إلى الليل، وتصبح السمة العامة في المجتمع هو الحديث عن "التعب، النعاس، العصبية، العدوانية، وردود الأفعال المصاحبة لذلك في الشوارع أو البيوت". بل إن البعض قد يُصاب بأمراض قد تضطره للتوجه للطبيب.
وبما أن اضطراب النوم يعد إحدى الاضطرابات النفسية اليومية التي قد يشعر بها الإنسان، حتى وإن كانت مؤقتة؛ يرى الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة أن هذا الاضطراب ما هو إلا نتيجة للتغير في تفاصيل اليوم التي تحدث في رمضان للأفراد والعائلات، خاصة فيما يتعلق بالسهر لساعات طويلة من الليل قد تصل إلى ساعات الفجر.
هذا الأمر يؤدي إلى تغيير في مستوى وتنظيم هرمونات الجسم بشكل عام، وفق مطارنة، لأن هرمونات الميلاتونين المسؤولة عن عملية النوم في الجسم، يرتبط إفرازها في المخ بحسب مواعيد النوم المعتادة، إذ تكون مرتفعة في الليل ومنخفضة خلال ساعات النهار. ونرى أن العديد من الأشخاص يستبدلون نومهم بالنهار بدل الليل في رمضان، وهذا له آثار على يوم الإنسان وطاقته وعطائه ونشاطه بشكل عام.
هذا الأمر يؤدي إلى تغيير في مستوى وتنظيم هرمونات الجسم بشكل عام، وفق مطارنة، لأن هرمونات الميلاتونين المسؤولة عن عملية النوم في الجسم، يرتبط إفرازها في المخ بحسب مواعيد النوم المعتادة، إذ تكون مرتفعة في الليل ومنخفضة خلال ساعات النهار. ونرى أن العديد من الأشخاص يستبدلون نومهم في النهار بدل الليل في رمضان، وهذا له آثار على يوم الإنسان وطاقته وعطائه ونشاطه بشكل عام.
عدا عن ذلك، يعتقد مطارنة أن التخمة في الطعام التي اعتاد عليها البعض خلال ساعات الإفطار والسحور، قد تؤدي إلى شرب كثير من السوائل ما قبل النوم، وهذا يؤدي إلى اضطرابات في النوم. كما يوضح مطارنة أن الشعور بالحاجة إلى النوم عادةً ما يأتي بشكل مفاجئ، وبالتالي يؤثر على النظام العام وعلى الساعة البيولوجية للجسم، بالتالي غياب الحصول على نوم هانئ ومريح، فيما لا يقل عن ثلاثة ليالي أسبوعيًا، وحتى أربعة تقريبًا، وهو ما يحدث للصائمين في رمضان.
هذه الأمور جميعها تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وظهور مجموعة من الأعراض التي تؤثر على النفسية والأداء اليومي، كما يبين مطارنة، ومنها عدم التركيز والإرهاق النفسي والذهني، وقد يصدر عنها سلوكيات مختلفة، كما في العصبية الزائدة وعدم القدرة على الثبات والحديث بشكل متواصل، ما يؤثر على نمط التفكير والإنتاج على حد سواء.
وبناءً على ذلك، قد تصاب نسبة كبيرة من الناس بما يُسمى بـ"متلازمة تأخر مرحلة النوم"، والاستيقاظ ليلاً بدلا من النهار، وهنا تظهر تلك الأعراض التي تم ذكرها، وقد تتطور إلى حال أصعب يوماً بعد يوم، وفي الليل عادةً ما يتم إطفاء الأنوار والخلود للنوم، ولكن في حال الاستيقاظ يتم تفعيل الإنارة وكأنها ساعات النهار، ويُحدث تغيرات هرمونية للجسم، لذا على الإنسان أن يهيئ نفسه لرمضان وتحديد ساعات النوم المناسبة له.
ينصح مطارنة بأهمية تقسيم ساعات الليل وتخصيص جزء كافٍ منها للنوم، وعدم قضاء جميع ساعات الليل في السهر، فهذا السهر يؤثر على الجسم وهرموناته، وقد يستمر تأثيره بعد انتهاء رمضان إن استمر الوضع لأيام طويلة، ولذلك، يجب على الإنسان ادارة وقته جيدا، مع العلم أن الجسم يحتاج إلى وقت للتكيف مع تنظيم النوم بعد رمضان.

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