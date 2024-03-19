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الملك يهنئ بعيد استقلال تونس

3/19/2024 11:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيّد، بمناسبة عيد استقلال بلاده.


وعبر جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى جل وعلا أن يعيدها على الرئيس سعيّد بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب التونسي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. -(بترا)

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