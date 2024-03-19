الملك يهنئ بعيد استقلال تونس

الملك يهنئ بعيد استقلال تونس
التاريخ
3/19/2024 11:30:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيّد، بمناسبة عيد استقلال بلاده.
وعبر جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى جل وعلا أن يعيدها على الرئيس سعيّد بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب التونسي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. -(بترا)
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