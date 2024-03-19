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ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لشباب وشابات برنامج خطى الحسين

3/19/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، مأدبة إفطار للفوج الثالث من شباب وشابات برنامج "خطى الحسين"، المخصص لبناء القيادات الشبابية.


وبين سمو ولي العهد، خلال المأدبة، أن المنخرطين في برنامج خطى الحسين شركاء في بناء المستقبل، مؤكدا أهمية تطبيق المهارات المكتسبة في مجالات تخصصهم على أرض الواقع بعد التخرج.


ويهدف برنامج خطى الحسين، وهو أحد برامج مؤسسة ولي العهد إلى توفير فرص نوعية تعزز من الميزة التنافسية للشباب والشابات في جميع محافظات المملكة، إضافة إلى تطوير مهاراتهم. -(بترا)

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