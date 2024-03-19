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دعوات لتخفيض كلف اشتراك الضمان لوقف أعداد المنسحبين

3/19/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - في وقت خيّر فيه قانون الضمان المشترك الأجنبي غير الأردني، المستكمل لشروط التقاعد، بين الراتب التقاعدي أو تعويض الدفعة الواحدة، أكد خبراء، أن ذلك الخيار سيزيد من عدد المنسحبين من الضمان.
وبينوا في أحاديث لـ"الغد" أن خيار تعويض الدفعة الواحدة جيد للمؤسسة وغير مكلف، مقارنة بدفع الراتب ولكنه ليس في مصلحة العامل حتى لو اختاره بنفسه.
وتطرقوا لضرورة تخفيض كلف الاشتراك في الضمان للأردنيين والأجانب، على حد سواء؛ من جل تحفيز أعداد كبيرة للشمول بالضمان، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، إنه يبلغ عدد الأجانب المشمولين بالضمان حتى نهاية العام الماضي نحو 213 ألف مؤمن، وتستحوذ نسبتهم على 14 % من العدد الكلي للمؤمّن عليهم.
ونوّه المعايطة، بأن الخيار بين الراتب التقاعدي أو تعويض الدفعة الواحدة متاح فقط لغير الأردني، أما الأردني المُستَحِق والمُستكمل لشروط التقاعد فيُلزَم بالراتب.
بدوره، قال رئيس بيت العمّال حمادة أبو نجمة إن الأرقام تشير إلى أن ثلثي المشتركين بالضمان، يتلقون تعويض الدفعة الواحدة سواء أردنيون أو غير أردنيين، موضحا بأن العمال الوافدين يشكلون أكثر بقليل من 50 % ممن يحصلون على تعويض الدفعة الواحدة.
ولكن تلك الأرقام، وفقا له، اختلفت قليلا في الجائحة، وارتفعت نسبة الأردنيين لأنهم كانوا يتقاضون تعويض الدفعة الواحدة، عبر برامج متعددة أطلقتها مؤسسة الضمان.
ولفت أبو نجمة، إلى أن نظام تعويض الدفعة الواحدة مربح للمؤسسة وصناديقها، لأنه يخفف كثيرا من كلف التقاعد التي تتحمّلها، مقارنة بالشخص التي يتقاضى راتبا حتى الوفاة.
ورأى أن تعويض الدفعة الواحدة، ظالم، وبهذا يكون العامل يتقاضى نسبة بسيطة جدا مما دفعه وليس ما يستحقه من تعويضات.
وبين أنه لو توجهت المؤسسة للتقليل من كلف الاشتراك في الضمان سواء للأردنيين أو غير اللأردنيين، ستجد أن عدد المشتركين سيتضاعف جدا، بخاصة أن هناك أردنيين يتهربون أو يجدون طرقا متعددة لعدم الاشتراك في الضمان لارتفاع كلفته، وهذا يفقد صناديق الضمان، مبالغ هائلة كان يفترض استيفاؤها من مشتركين إضافيين.
(التفاصيل ص 3 )

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