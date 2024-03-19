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نكبة الحرية في العالم الغربي!

3/19/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي
تثير غزة مجموعة كبيرة من الأسئلة الـمتعلقة بالغرب مثل حرية التعبير، والديمقراطية، ومفاهيم مثل حقوق الإنسان، وحدود القدرة على التعبير عن النفس، وما الضوابط والحدود التي تقف في طريقها، والسؤال الأكبر هو: هل فعلا إن الغرب الذي صنع المفهوم الحديث للحريات، ليس لديه قيودا تحد منها؟
مقولة أن ما بعد أحداث غزة ليس ما قبلها تنطبق على كل شيء تقريبا، ومنها موضوع الحريات، ما حصل من حركة تعاطف عالمي مع غزة وما عانته من تدمير غير مسبوق، وتسوية الأرض بالمباني، وقتل المواطنين الأبرياء، ومحاصرة المسشفيات وقصفها، واغتيال الصحفيين بدم بارد، ثم تقييد حرية التعبير في الغرب التي شملت كل من يتعاطف مع غزة، يفرض علينا أسئلة كثيرة عن مدى صمود المفهوم الغربي للحرية في العالم، وهل ستمتلك هذه الدول وكل مؤسساتها، وقواتها الناعمة القدرة على تسويق هذه المفاهيم مرة أخرى، خاصة عندما نقرأ عن حوادث عديدة، لا مجال لذكرها هنا، لكثرتها، ولكن على سبيل المثال لا الحصر: فصل أستاذ جامعي لأنه عارض قتل دولة الاحتلال للأطفال، ومحاصرة فنان ومنعه من العمل لأنه انتقد بخجل تجويع الأطفال، وحصارهم الظالم؟ ثم شطب فعالية كاملة لأنها ستستخدم معرضا فنيا للتعبير عن التعاطف مع من قطعوا أشلاء بسبب القنابل المصنوعة في الغرب، والـمقدمة مجانا للجيش الأكثر أخلاقية في العالم – حسب زعم نتنياهو -.
تربينا في الدول العربية على الانذهال والاندهاش من حرية التعبير في الغرب، حيث يمكن أن تنتقد أي شيء، وبأي وسيلة، ما دمت لا تستعمل العنف، وقد غرقنا خلال العقود الـماضية في طوفان من الدعاية الإعلامية والفنية التي تسربت إلينا من خلال الدراما، والـمحتوى الإعلامي، وفتحنا أفواهنا على وسعها دهشة، وإعجابا بهذه الحرية المفقودة إلى حد كبير في غالبية بلداننا العربية، لنستيقظ ذات يوم، من غفلتنا، ونجد أن مجرد التعبير عن الحزن لقتل طفل غزي بطريقة بشعة يعد من الجرائم ضد السامية، بل ويؤدي مثل هذا التعبير إلى الطرد من العمل في بعض الدول الغربية.
وفي الجهة الأخرى، تشكل الـمدرسة الإعلامية الغربية، وخاصة الأميركية إلهاما لكل إعلامي أو كاتب يطمح إلى حرية سقفها السماء، وفضاء مفتوح تستطيع أن تقول فيه ما تريد دون أن تخاف، أو تشغل ماكينة الفلاتر الألف قبل أن تنطق بكلمة، كي لا تذهب وراء الشمس، ومرة أخرى تضرب وجوهنا عاصفة من الأخبار المتواترة، بل والفيديوهات الواضحة التي تظهر كيف أنه لا يسمح في الغرب سوى لسردية واحدة، ورواية منفردة، وتفاجأ أكثر عندما تجد مذيعين كبارا يعتبرون أن مجرد الحديث عن الضحايا الفلسطينيين مسألة غير قابلة للنقاش، وخارج الإطار التعبيري، وكأن الفلسطينيين ليسوا بشرا.
نحن العرب نحن الحياة مثلنا مثل الشعوب الأخرى، ونريد أن نعيش حياة أفضل، ونقدس قيم الحرية، والديمقراطية، وأهم من ذلك، أننا نعتبر حقوق الإنسان حق لأي إنسان بغض النظر عن دينه، وشكله، ولون بشرته، وعرقه، ومع ذلك، فنحن – وبسبب موقعنا الجغرافي- ونتيجة للصراع العربي الإسرائيلي نتهم دائما بالإرهاب، وكراهية الحياة، ومعاداة القيم الغربية، والحقيقية التي لا لبس فيها وظهرت بعد العدوان على غزة، هي أن الغرب في غالبيته هو الذي يخالف القيم الغربية، وهو الذي يفصل الديمقراطية وفقا لمصالحه، والأهم بما يخدم دولة الاحتلال المدللة أكثر من الدول الغربية نفسها، والتي تعيش منذ خمس وسبعين سنة فوق القانون الدولي، والإنساني، وكل الأعراف الأخلاقية العالمية.
لدينا مليون دليل الآن على أن من يحتاج إلى دورات في الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، هم من يحاولون منذ عقود أن يسوقوا بضاعتهم لدينا، لنكتشف فجأة أنها مجرد وهم، يسقط أمام أول اختبار ضد مصالح من يدعونها.
لا بد أن نضع النقاط على الحروف، وندعو إلى أن يصبح العالم أكثر إنسانية، وأن تتوقف الدعاية الغربية القائمة – في غالبيتها – على الضخ الإعلامي الذي يشيطن الآخر، ولا يتقبل بأي حال من الأحوال أي نظام أو حكومة تفكر بطريقة ثانية، وأن نجعل العالم أكثر أمنا، وحياة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال المقاربة الأردنية والعربية التي تعتبر أن حل القضية الفلسطينية العادل هو المدخل لأي استقرار حقيقي في العالم.
الوجه البشع للعالم يظهر بشكل أكثر، وأكبر، وننتظر بفارغ الصبر عالـما أكثر عدلا، فمتى يحصل ذلك؟ هذا هو السؤال المحير.

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