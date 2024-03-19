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مطالعة في قانون حماية البيانات الشخصية الجديد

3/19/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. أشرف الراعي
يُعتبر الحق بالحياة الخاصة للإنسان من أقدس الحقوق التي نصت عليها النظم القانونية المُعاصرة من دساتير وتشريعاتٍ داخلية، ومواثيق وعُهودٍ دولية، كما حرمت الاعتداء عليها مُختلف الشرائع الدينية، وفرضت على انتهاكها، وخرقها حُرماتٍ دينيةٍ، وأخلاقيةٍ باعتبار أن هذا الحق يُعد من أبرز الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وشخصيته، وحياته عموماً، ومن أهم الركائز الأساسية لحريته الشخصية، وآدميته، وأمنه، وأمانه، وعيشه في مُجتمعه بصورة تكفل عدم التدخل في خصوصياته، فيعيش آمناً، مُستقراً.
كما تُعد الحياة الخاصة سنداً ترتكز إليه الحرية الشخصية، لذا فإن حمايتها ضرورة والتدخل فيها مُجَرَم، فضلاً عن أن حمايتها مرآة لتطور المجتمع وتقدمه واستقراره، لا سيما في ظل التنافس المحموم اليوم بين وسائل الاتصال والمنصات الرقمية والانتشار الكبير لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة وغيرها من المنصات الإخبارية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك لاجتذاب أكبر عدد من المُتابعين والمُعجبين عبر استخدام بعض أساليب التشهير سواء بالأشخاص الطبيعيين، أو المعنويين، وكشف أسرارهم الشخصية، والاعتداء على معلوماتهم الشخصية الخاصة بحجة ((حُرية الرأي والتعبير)) المكفولة دستوراً وقانوناً، والمكفولة كذلك بموجب العهود والمواثيق الدولية، سواء أكان ذلك في الدول المتقدمة أو النامية، والتي تعد مقياساً لديمقراطية الدولة، وتطورها، وتقدمها من عدمه، أو للحصول على منافع شخصية.
لكن تشريعاتنا الوطنية للأسف ما تزال تعاني من قصور في تحقيق هذه الحماية على الرغم من أهميتها؛ لا سيما مع عدم وجود تعريف قانوني جامع مانع لتحديد مفهوم حرمة الحياة الخاصة خصوصاً في ظل اختلاف المدارس الفقهية التي ناقشت هذا الحق، ومرونة معناه واختلافه من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر، وهو ما دعا إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية أواخر العام الماضي في ظل الانتهاكات الكبيرة للحرمات، واختراق الحياة الخاصة، وأدى كذلك إلى سن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 الذي بدأ العمل به أمس الأول، وذلك بعد عدة سنوات بقيت فيها مسودة القانون حبيسة الأدراج منذ العام 2014؛ حيث قدّمت وزارة الاقتصاد الرقمي (وزارة الاتصالات حينها) أوّل مسودة مشروع لحماية البيانات الشخصية، والذي يأتي في الأساس للتعامل مع شركات تقوم بجمع البيانات الشخصية للأفراد، وبيعها إلى بنوك، ومؤسسات بما يشكل مخالفة صريحة وواضحة لحقوق الأفراد وحرياتهم وخصوصياتهم.
إن هذا القانون وإن كان يتضمن نصوصاً بحاجة إلى مراجعة واختبار إلى أنه كرس قواعد مهمة في حماية البيانات الشخصية لا سيما عندما عرف المعالجة في المادة الثانية منه بقوله بأنها عملية واحدة أو أكثر يتم إجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو تسجيلها أو تنظيمها أو تنقيحها أو تخزينها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت، وهو ما جرمه القانون ومنعه بموجب نص المادة 4 منه.
المادة الرابعة طبعاً منعت المعالجة بكل أشكالها؛ حيث نصت في الفقرة (أ) على أن ((لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته، ولا يجوز معالجتها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المهني أو في الأحوال المصرح بها قانوناً))، وبالتالي فإن المنع الذي قررته هذه المادة جاءت منعاً مطلقاً إلا في حالتين هما موافقة الشخص الطبيعي من جهة، على معالجة البيانات ولا أعلم لماذا لم تضف عبارة ((معلومات الشخص المعنوي))، وثانياً الأحوال المصرح فيها قانوناً وفقاً لنص المادة 6 من القانون، وهي التي تكون من جهة عامة مختصة (بالقدر اللازم) أو كانت بموجب تشريع أو لمنع جريمة أو ملاحقة الجرائم المرتكبة أو إذا كانت لأغراض قيام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي بأعمالها (وفي هذا توسع في الحصول على هذه المعلومات من قبل البنوك)، وإذا ما كانت ضرورية لغايات البحث العلمي أو لغايات إحصائية أو إذا كان محل المعالجة بيانات متاحة للجمهور من الشخص المعني، (وهو استثناء أعتقد بأنه بحاجة إلى إعادة صياغة، حيث لم يحدد من هو الشخص المعني، هل المقصود به شخص معنوي خاص له صلاحية الكشف عن هذه المعلومات أم الشخص الطبيعي صاحب المعلومات ذاتها).
على أي حال، القانون اليوم تحت الاختبار وحاله حال أي نص قانوني يتعرض لانتقادات لما فيه من سلبيات وله مؤيدوه لما فيه من إيجابيات والقادم من الأيام سيكشف إن كان بحاجة إلى تعديل على غرار قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر أخيراً وأثار لغطاً أم سيستمر العمل به لمدة سنوات، علماً بأن العقوبات الواردة فيه ((غير مبالغ فيها وتتناسب مع الأفعال، ولا أعتقد بأنها ستثير لغطاً في الشارع الأردني كما هو الحال بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية)).

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