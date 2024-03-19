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ارتفاع على درجات الحرارة في أول أيام الاعتدال الربيعي

3/19/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - مع بدء أيام الاعتدال الربيعي، ترتفع اليوم درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، مائلة إلى الدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في الشمال، وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
كما ويطرأ غدا، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ بعد غد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
من جانبه، قال الخبير الفلكي عماد مجاهد، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن موعد الاعتدال الربيعي للعام الحالي يصادف اليوم في تمام الساعة 6:06 دقائق بتوقيت المملكة.
وبين أن الشمس، ستصبح عامودية تماما على خط الاستواء الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شمالي وجنوبي، وفي هذا اليوم يبدأ فصل الربيع فلكيا ويتساوى الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء الذي استمر 89 يوما تقريبا.
وقال مجاهد في تصريح لـ(بترا) أمس، "تشرق الشمس يوم الاعتدال الربيعي في تمام الساعة 6 و35 دقيقة صباحا من الزاوية الأفقية الشرقية تماما ومقدارها 89 درجة و37 دقيقة و11 ثانية، ثم تغيب الشمس في الزاوية الغربية تماما ومقدارها 270 درجة و37 دقيقة و8 ثوان في تمام الساعة 6 و54 دقيقة مساء، وبذلك يكون طول النهار 12 ساعة و9 دقائق، بينما يصل طول الليل إلى 11 ساعة و51 دقيقة، وبذلك يتساوى طول الليل والنهار تقريبا في جميع أنحاء الكرة الأرضية.
وأضاف، "بعد الاعتدال الربيعي تواصل الشمس صعودها الظاهري نحو الشمال يرافقها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ويطول النهار ويقصر الليل حتى تصل مدار السرطان في 21 من حزيران (يونيو) وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس شمال خط الاستواء خلال العام ومقداره 23.5 درجة، ويكون النهار آنذاك أطول ما يمكن والليل أقصر ما يمكن أي "الانقلاب الصيفي".
الى ذلك، قالت وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح أمس إلى 70,5 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار م3 سنويا، وأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي كانت 85,5 %.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن كميات مياه الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت حتى صباح أمس نحو 5 ملايين م3، ما يرفع التخزين الكلي في السدود الرئيسة لـ138,5 مليون م3 بنسبة تخزين كلية بلغت 48 % من طاقتها التخزينية والبالغة 288,128 مليون م3.
وأوضحت أن أعلى كمية هطول سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة القصر بمحافظة الكرك وبلغت 46 ملم، فيما شملت الهطولات المطرية معظم مناطق المملكة بكميات متفاوتة.
وفي الوقت نفسه، حذرت "المياه" من فيضان سد الموجب، داعية المواطنين والمزارعين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مشيرة لاتخاذ الإجراءات كافة مع الجهات المعنية. وفي هذا السياق، تفقد محافظ الكرك فراس أبو الغنم، يرافقه متصرف لواء القصر عصمت القرالة ومدير قضاء الموجب شايش المجالي، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية، أمس، سد الموجب للاطمئنان على السلامة العامة للسد والوقوف على استعدادات وجاهزية الكوادر المعنية للتعامل مع زيادة مخزون المياه في السد.
وأوعز أبو الغنم إلى الجهات المعنية بتوجيه المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من السد ومن مجرى الوادي، إضافة إلى تفقد المواطنين القاطنين بالقرب من السد وتنبيههم بضرورة الابتعاد عن مجرى السيول، كما تفقد السلامة المرورية على طريق قرى العمرو - الموجب.-(بترا)

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