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المالية تصدر تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات

3/19/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – حصرت تعليمات متخصصة نفقات الإدامة الشهرية لمجالس محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، باستثناء مكافآت رؤسائها وأعضائها، وبدل إيجار مقراتها بمبلغ خمسة آلاف دينار سنوياً.
وفي تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات، التي تُصدر لأول مرة عن وزارة المالية، فإن بقية مجالس المحافظات تحصل شهرياً على 4000 دينار لإدامة عملها، شريطة ألا يتجاوز هذا المبلغ في كل شهر.
وقبيل صدور هذه التعليمات، كانت مجالس المحافظات تُنفق لغايات إدامة عملها عبر سلف مالية تُخصص لها من وزارة المالية وبموجب تعميم صادر عنها، وعندما كانت تتبع لوزارتي الداخلية والتنمية السياسية، وفق ما أكده مدير مديرية مجالس المحافظات في وزارة الإدارة المحلية ياسر السكارنة.
وبعد أن أصبحت المجالس تتبع لوزارة الإدارة المحلية تم تخصيص مقرات لكل منها، وتعيين عدد من الموظفين، والذي ترتب معه نفقات مالية وكلف تشغيلية فرضت ضرورة تخصيص موازنة سنوية لها، بحسبه.
وشدد لـ"الغد" على أن "الغاية من هذه التعليمات تسهيل عمل مجالس المحافظات، بحيث تُصبح مستقلة وقادرة على الإنفاق لإدامة عملها، وضمن مخصصات ترصد لها من موازنة الدولة".
وأعطت التعليمات، التي صُدرت في الجريدة الرسمية أول من أمس، المجلس "صلاحية إعداد موازنة سنوية لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله، وفقاً للمبالغ المخصصة له من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة، على أن تكون موزعة على أساس شهري، ووفق أوجه الإنفاق المحددة ضمن التعليمات".
واشترطت بنود التعليمات على أن "لا يتجاوز المجلس إجمالي المخصصات المرصودة لنفقات إدامة عملة في الموازنة بأي حال من الأحوال، على أن ترسل الموازنة السنوية بعد المصادقة عليها من وزارة الإدارة المحلية، الى وزارة المالية، لغايات صرف النفقات".
وبناء على ذلك تقوم وزارة المالية بتحويل المبالغ المطلوبة لبنك تنمية المدن والقرى، ووفق مواعيد محددة لهذه الغاية، من بينها "خلال فترة صرف رواتب موظفي الحكومة لمكافآت رئيس وأعضاء المجلس".
وكذلك "خلال الأسبوع الأول من كل شهر لنفقات إدامة عمل المجلس، على أن يتم إرفاق موقف مالي لنفقاته عن الشهر السابق مُصادقاً عليه من الوزارة، في وقت يقوم فيه البنك بتحويل المبالغ لحساب الأمانات في الوزارة".
وشددت بنود التعليمات على أن "يقوم المجلس بتزويد الوزارة بكافة معززات طلب صرف نفقات الإدامة لتدقيقها ومُراجعتها، وإجازتها من المراقب المالي، وصرفها وفقاً لأحكام النظام المالي لمجالس المحافظات، والتعليمات الصادرة بمفتضاه".
وحددت التعليمات أوجه الإنفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بـ"المكافآت المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وبدل ضيافة شهري على ألا تتجاوز 750 دينار لمجالس محافظات كل من العاصمة وإربد، والمفرق والزرقاء، و500 دينار لباقي المجالس".
ومن بين أوجه الإنفاق، التي سمحت بها التعليمات "دفع بدلات الإيجار لمقر المجلس، واستئجار قاعات في حالات الضرورة، وشراء قرطاسية ومطبوعات، وبدلات الانتقال والسفر المستحقة لرئيس وأعضاء المجالس".
وبحسب بنود التعليمات "ينفق سنوياً من إجمالي المخصصات المرصودة مبلغا لا يتجاوز مجموعه ما يعادل الـ150 دينارا، عن كل عضو من أعضاء المجلس، لغايات بدلات سفر الرئيس وأعضائه في مهمات رسمية خارج المملكة".
كما ويمنح مبلغ "ألف دينار لغايات إقامة الاحتفالات والمُناسبات الوطنية، وبموافقة الوزير، ومبلغاً مماثلاُ له من أجل استضافة الضيوف والوفود الرسمية".
في حين شددت التعليمات أن "هنالك مبلغا لا يتجاوز ثمن 400 لتر الوقود الشهري يخصص لكل مركبة من المركبات المملوكة للمجلس أو الملحقة به، على أن يتم استغلالها وفقاً للأسس المعتمدة لهذه الغاية".

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