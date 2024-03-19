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الأطباء تبحث مآل مفاوضات تطبيق نظام البصمة مع الصحة

3/19/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء د. حازم القرالة، إن اللقاء التشاوري للنقابة أول من أمس لبحث مطالب أطباء القطاع العام، كان إيجابيا، وبحث خلاله نظام البصمة، نظرا لأهميتها وتأثيرها المباشر على العاملين بوزارة الصحة.
وأكد القرالة في تصريح صحفي لـ"الغد"، أن اللقاء التشاوري عُقد مع اللجنة الموسعة لأطباء الوزارة، إذ استعرض المجلس خطوات قام بها في أهم قضايا وبنود ملف أطباء الوزارة.
ولفت إلى أن تطبيق نظام البصمة أخذ جانبا كبيرا من الاجتماع، إذ اطلع المجلس الأطباء العاملين بالوزارة على ما اتخذ من خطوات بهذا الشأن، وآخرها تشكيل اللجنة الفنية الثلاثية من الوزارة ولجنة الصحة والغذاء النيابية والنقابة، موضحا أن اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها الأحد الماضي، وناقشت صعوبات تطبيق نظام البصمة على الأطباء.
وبين أنه اتفق على الاستزادة القانونية بشأن بعض بنود أنظمة الموارد البشريه، منوها إلى تحديد موعد الاجتماع الثاني خلال أيام، موضحا أن اللجنة تتحدث عن البصمة وفق القانون، مشددا على أن المطلب الأساسي لها، تحديد عدد ساعات العمل للأطباء، خاصة وأن موظفي الوزارة يعملون وفق عدد ساعات واضحة.
وبين أن مجلس النقابة سيبحث باقي مطالب الأطباء العاملين بالوزارة لاحقا.
وكانت وزارة الصحة عممت مطلع الشهر الماضي قرارا بتفعيل نظام مراقبة الدوام الجديد (البصمة) في مستشفياتها، واعتماده كأداة رسمية لاعتماد برامج الدوام فيها للكوادر الصحية العاملة.
وشددت على كوادرها الصحية، عبر كتاب رسمي صدر عنها، أنه سيحسم التأخير والغياب عن الدوام مباشرة من رصيد إجازات الموظف، وفي حال استنفاد الرصيد سيتم الحسم مباشرة من الراتب.
وأكدت أنه سيجري توجيه العقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ بحق الكوادر المخالفة وغير الملتزمة بنظام البصمة، وفي حال عدم تقيد الموظف بنظام البصمة لـ10 أيام متصلة أو متقطعة، سيُعامل معاملة المتغيب ويعتبر فاقدا لوظيفته.
وقال عضو مجلس النقابة د. مظفر الجلامدة، إن الـ"بصمة" التي تحاول الوزارة فرضها على الأطباء لا يمكن تطبيقها على منتسبي النقابة.
وأشار الجلامدة إلى أن المتعارف عليه، بأن هذا النظام غير موجود في أي مؤسسة صحية داخل الأردن أو خارجها، لأن طبيعة عمل الأطباء تختلف عن أي موظف موجود في المؤسسات والوزارات الحكومية، فالطبيب لا ينتهي عمله بمجرد انتهاء عمله بخاصة في المستشفيات.
وشدّد على أن هناك مرضى موجودون على اسم الطبيب ومسؤوليته، مبينا أنه "لا ينتهي عمله وفق طبيعة دوامه المحدد"، بالإضافة لطبيعة عمله والمناوبات سواء في المستشفيات الأساسية أو الطرفية.
وأكد نقيب الأطباء د. زياد الزعبي مؤخرا، ضرورة إشراك النقابة في المداولة حول نظام البصمة، وأن الأطباء موافقون أن تشمل التعليمات فئات العاملين بالمستشفيات، وليس أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية، لافتا لوجود صعوبات بتطبيق النظام على الأطباء.
وطالب الزعبي في شباط (فبراير) الماضي، بتأجيل تطبيق نظام البصمة على الأطباء لمدة شهر، وتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لوضع أسس ثابتة لهذا التطبيق بمختلف صنوفه، في ظل إصرار الوزارة على تفعيل النظام في كافة مرافقها لتشمل كافة الكوادر وليس الأطباء فقط.

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