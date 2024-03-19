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ذوات إعاقة يروين قصص كفاحهن لكسر الصورة النمطية حولهن

3/19/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمّان - أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سلسلة من القصص والمقابلات لسيدات وفتيات ذوات إعاقة، يعرضن خلالها أبرز التحديات التي واجهنها خلال رحلة تكوين أسر وعائلات وكذلك حول حقوقهن الأساسية، والتعبير عن رفض كل الصور النمطية المجتمعية التي قد تحول دون حصولهن على حقوقهن في الصحة الإنجابية الكاملة، وتوفر المعلومات الأساسية لتجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء عليهن.
وبدأت سلسلة المقابلات والقصص بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار (مارس) من كل عام بالنشر تباعا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للمجلس، تروي النساء ذوات الإعاقة في هذه المقابلات المصورّة بالفيديو مراحل تطورهن في رحلة تكوين الأسرة وما حققنه رغم الصعوبات.
وتنطلق هذه السلسلة من اعتبار أن الحق في الصحة الإنجابية والجنسية لذوات الإعاقة هي من الحقوق الأساسية، حيث تشكّل النساء والفتيات ذوات الإعاقة ما يقارب خمس سكّان العام، وتتساوى احتمالية زواجهن ونشاطهن الجنسي مع غيرهن من النساء بحسب تقارير عالمية، وفقا للمجلس.
وتركز الحملة على حق النساء والفتيات في توفير المواد التثقيفية المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية، وملاءمة الوصول لهذه المعلومات، حيث تواجه النساء ذوات الإعاقة تحديات جسيمة بسبب الأشكال المتعددة "للتمييز" على أساس الجنس والإعاقة تحول دون تمتعهن الكامل بتلك الحقوق والاحتياجات، إضافة إلى التركيز على الحق في معرفة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعّالة، وتوفير كل المعلومات الصحية بالعموم بأشكال ميسرة لذوات الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية.
وبحسب المجلس، فإن القصص تركز أيضا على التوعية بحقوق النساء ذوات الإعاقة، في توفير كل أشكال المساعدة والدعم لهن ولأسرهن ولمقدمي الرعاية بشكل يراعي العمر والجنس، مع التركيز أيضا على الحق في الوصول إلى المراكز الصحية الذي يعتبر من أكبر التحديات.
وتقول رئيسة الفتيات في نادي الأمير علي للصم، جولان خاطر، إن أهلها وافقوا على زواجها بعد معاناة طويلة من زوجها الأصم أيضا بسبب الصورة النمطية في المجتمع لزواج ذوي الإعاقة، بعد أن اطلعوا على نمط حياته ومهاراته المتقدمة.
وقالت: "أعددنا أنا ومحمد كل الترتيبات والمتطلبات لحياتنا المشتركة، الحمدلله تزوجت إنسانا أصم ولم تكن هناك أي صعوبة رغم كل الصور النمطية في مجتمعنا، وتعودنا على بعض وكونا أسرة، وبعدها أصبح أقاربنا يزوروننا وأصدقاؤنا، ولم تكن هناك أي صعوبة في التواصل، وأثبت لأهلي أن الحياة طبيعية لاثنين من الصم."
وتحدثت خاطر في المقابلة المسجلة، أنها واجهت في حملها الأول تحديات كبيرة عند الذهاب للمستشفى، حيث اشترطوا وجود مرافق بسبب صعوبة التواصل مع الممرضات والأطباء.
وأضافت: "كنت أضطر إلى انتظار المرافق للذهاب معي إلى المستشفى، وهذا الأمر كان يسبب لي إرباكا وقلقا.
وفيما أنجبت خاطر طفلا ناطقا، قالت: "من حق كل إنسان وامرأة، سواء أكانت من ذوات الإعاقة أم لا أن تعيش حياتها كاملة".
أما ريم حسن، وهي أخصائية نفسية ومرشدة مدرسية من ذوات الإعاقة البصرية، فقالت إن الصحة الإنجابية والجنسية للمرأة ذات الإعاقة هي جزء من صحتها العامة، وهي تحميها من الأخطار وتمنحها الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا خلال الحمل، أو من أمراض أخرى.
وتضيف: "بسبب الصورة النمطية السائدة السلبية حول النساء ذوات الإعاقة في المجتمع، قد تحرم المرأة المعاقة من الزواج وتكوين الأسر، والمجتمع قد يعتقد أنها غير قادرة على تحمل مسؤولية أسرة أو أعباء تربية الأطفال. وعلى المرأة ذات الإعاقة أن تكون أكثر وعيا بحقوقها وأن تعي حقها في الاختيار".
وتقول ليلى نبهان قائدة الشمول والدمج في "أورنج"، إن من حق النساء ذوات الإعاقة المعرفة بالحقوق الصحية والإنجابية، مشددة على أهمية التهيئة البيئية لكل ذوات الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والوصول إلى المراكز الصحية، وإمكانية التنقل داخل المراكز الصحية أيضا، وتدريب العاملين في تلك المراكز على أسلوب التعامل مع ذوات الإعاقة.
وقالت نبهان إن للنساء ذوات الإعاقة تحديات مركبة وخصوصية يجب توفيرها عند التعامل معهن عند تلقي الخدمة الصحية، عدا ضرورة تثقيفهن بالتصدي لأي محاولات من سوء المعاملة أو التنمّر أو التحرش.

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