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الاحتلال يقصف تجمعا للجان مهمتها تأمين دخول المساعدات لغزة

3/19/2024 11:30:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تجمعا للجان شكلها الوجهاء والعشائر جنوب شرق مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 23 شخصا على الأقل، وإصابة آخرين.


ويذكر أن اللجان التي استهدفها القصف، مهمتها تأمين دخول المساعدات من دوار الكويت لمدينة غزة.

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