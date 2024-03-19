الاحتلال يقصف تجمعا للجان مهمتها تأمين دخول المساعدات لغزة

الاحتلال يقصف تجمعا للجان مهمتها تأمين دخول المساعدات لغزة
التاريخ
3/19/2024 11:30:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تجمعا للجان شكلها الوجهاء والعشائر جنوب شرق مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 23 شخصا على الأقل، وإصابة آخرين.
ويذكر أن اللجان التي استهدفها القصف، مهمتها تأمين دخول المساعدات من دوار الكويت لمدينة غزة.
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