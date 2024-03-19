20 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

20 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
التاريخ
3/19/2024 11:30:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أدى
آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك،
اليوم الثلاثاء، في ظل الأجواء الباردة واستمرار سقوط الأمطار، ورغم محاولة
قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخول الشبان على أبواب البلدة القديمة من
القدس، وإخضاعهم للتفتيش.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 20 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة.
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