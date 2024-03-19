الاحتلال يقر باعتقال 300 فلسطيني بمستشفى الشفاء
التاريخ
3/19/2024 11:30:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقر جيش الاحتلال "باعتقاله 300 فلسطيني وقتل العشرات خلال عمليته
العسكرية المستمرة منذ أمس الاثنين بمستشفى الشفاء في غزة".
فيما أكد المكتب
الإعلامي الحكومي بغزة ارتكاب الاحتلال لمجزرة راح ضحيتها العشرات منهم
أطفال في المستشفى.
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