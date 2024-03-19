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الاحتلال يقر باعتقال 300 فلسطيني بمستشفى الشفاء

3/19/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر جيش الاحتلال "باعتقاله 300 فلسطيني وقتل العشرات خلال عمليته العسكرية المستمرة منذ أمس الاثنين بمستشفى الشفاء في غزة".

فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتكاب الاحتلال لمجزرة راح ضحيتها العشرات منهم أطفال في المستشفى.

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