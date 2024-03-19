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الاحتلال يعدم 50 فلسطينيا ميدانيا بينهم أطفال في مجمع الشفاء

3/19/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة دامية أعدمت فيها 50 فلسطينيا، واعتقلت قرابة 200 آخرين في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة.
وأفاد المكتب الإعلامي في غزة، أنه تلقى معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال عددا من الأطفال من بين من أعدمهم من المدنيين والمرضى والنازحين، مشددا على أن قوات الاحتلال أطلقت النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل مستشفى الشفاء تجاه المرضى والنازحين والمدنيين.
وقال المكتب إن عملية اقتحام المستشفى شارك فيها المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيّرة والمروحية.
وذكر المكتب أن الهجوم على مجمع الشفاء أدى في المجمل إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنيا، كما أحرقت بعض المرافق داخل المستشفى، جراء العملية.
وطالب المكتب الإعلامي، المنظمات الأممية والدولية كافة، وكل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة.
وعلى وقع جولة أميركية جديدة للمنطقة لا يعول عليها كثيرا لوقف عدوان الاحتلال بغزة؛ وبالتزامن مع تصعيد القصف الدموي ضد رفح، أعلنت حكومة الحرب توجيه معركة تهويد القدس المحتلة بوتيرة أسرع، عبر قرار مصادرة أراض فلسطينية شاسعة وتشريد عشرات المقدسيين من أصحابها وهدم منازلهم بعد 20 عاما من الصراع القضائي المنحاز للاستيطان.
وفي الأثناء؛ يعود وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكين" مجددا للمنطقة لبحث جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون رفع سقف التوقعات كثيرا في خروجه من هذه الجولة بنتائج ملموسة خلافا لسابقاتها، في ظل دعم واشنطن لمواصلة الاحتلال عدوانه وشن هجومه البري ضد رفح، ما ينعكس سلبا وتعنتا صهيونيا على طاولة مفاوضات تبادل الأسرى المتعثرة.
ومن المقرر أن يجري "بلينكين" مباحثات حول وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك ضمان عدم قدرة "حماس" على الحكم أو تكرار ما حدث"، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.
فيما اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حكومة الحرب بأنها "بدأت بتدمير مدينة رفح جنوب قطاع غزة ولم تنتظر إذنا من أحد، ولم تعلن ذلك تجنبا لردود الفعل الدولية".
وأدانت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، "القصف الوحشي والدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والذي يتصاعد بشكل جنوني، وتركز أمس باستهداف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح، وخلف العشرات بين الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام".
واعتبرت أن "تصعيد القصف الدموي في رفح بداية جدية لتوسيع جرائم الاحتلال فيها بالرغم من وجود أكثر من مليون نازح في المنطقة، بدون إعطاء أي اعتبار لحياتهم، وفي استخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية والأميركية لحمايتهم وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية". ورأت الوزراة أن "توسيع جرائم الإبادة برفح يتزامن مع بداية جولة "بلينكن" الذي أكد في تصريحاته الأخيرة عن غياب أي خطة صهيونية جدية لحماية المدنيين في رفح وطالب إسرائيل بذلك".
وقالت إن "حكومة الحرب بدأت بتدمير رفح بشكل يومي وبطريقة منهجية عبر الاعتداءات المتكررة على المنازل وقصفها وسقوط عشرات الشهداء والجرحى".
في حين يواصل الاحتلال ارتكاب 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 93 شهيدا و142 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 31819 شهيدا و73934 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
ولفتت "الصحة الفلسطينية" إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي حين يتفاخر وزير الاحتلال المتطرف، "إيتمار بن غفير"، بتسليح 100 ألف مستوطن في الضفة الغربية، لاسيما مدينة القدس، منذ بداية العدوان على القطاع، فإن ما يسمى المحكمة العليا الصهيونية أصدرت قرارا بالاستيلاء على آخر 14 دونما من الأراضي المقدسية التي صادرها سابقا بمساحة 242 دونما، والتي تضم ثلاثة منازل سكنية يسكنها زهاء 30 فردا من العائلة.
ومن شأن استيلاء المستوطنين على الأراضي المقدسية الجديدة أن يطردوا أصحابها الفلسطينيين ويقيموا المزيد من المستوطنات فوقها وضمها لاحقا لمستوطنة "جيلو" الضخمة التي تقع على مقربة منها في جنوب غرب القدس المحتلة.
وبالنسبة لوزير الاحتلال المتطرف، "بتسلئيل سموتريتش"، فإن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين بالضفة الغربية الذين شاركوا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، بما يشمل حظر الدخول لأراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أو مصادرة الأصول الموجودة داخل الاتحاد.
ويصادر الاحتلال بشكل متصاعد وغير مسبوق عددا من الأراضي الفلسطينية بالقدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالتزامن مع تكثيف تسليح المستوطنين المتطرفين لزيادة اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وشرع المتطرف "بن غفير" بحملة لتسهيل الحصول على تراخيص حمل السلاح للمستوطنين، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، حيث قام بنفسه بتوزيع الأسلحة عليهم، وفي وقت لاحق، ظهر العديد من المستوطنين وهم يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة.
وأفادت تقارير وسائل إعلام الاحتلال، أنها تلقت أكثر من 250 ألف طلب للحصول على رخص لحمل السلاح منذ عملية "طوفان الأقصى"، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام الأسلحة، وحصل الآلاف من الصهاينة على سلاح لأول مرة.
وتقدر أوساط صهيونية أن حكومة الاحتلال سلحت أكثر 165 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة والقدس المحلتين، حتى نهاية عام 2023.

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