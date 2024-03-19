شهر رمضان - فترة حرجة

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: إيهود ياتوم 19/3/2024

بدأ شهر رمضان هذه السنة مع أصوات المدافع، قذائف سلاح الجو في الجنوب وفي الشمال واستمرار العمليات البرية في غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي تعميق سيطرته.

صوم رمضان كهذا الذي بدأ هذه السنة لم يعرفه العالم الإسلامي في قطاع غزة، عرب إسرائيل وفلسطينيي الضفة. قلة في قطاع غزة فقط سيحيون هذه السنة فرائض العيد بسبب الحرب. عرب إسرائيل سيحيون العيد بقوة متدنية جدا، فيما أن الاهتمام موجه لما يجري في ساحات القتال المختلفة.

عرب إسرائيل سيواصلون مثلما في السنوات السابقة الوصول للصلاة في الحرم، وذلك بعد أن أوصى جهاز الأمن ورئيس الوزراء استجابة للتوصية، بخلاف الموقف المتطرف لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. ينبغي الأمل في أن يواصل المواطنون العرب التصرف مثلما هو متوقع منهم وألا يستجيبوا لمطالبات البعض للانضمام إلى الكفاح العنيف. بالنسبة للفلسطينيين من سكان الضفة، في هذه الحالة الموضوع أكثر تعقيدا بكثير.

ينبغي الأمل في ألا يتفاقم الوضع الأمني -وإلا فإننا سنضطر لأن ندير حياتنا في ظل عمليات فتاكة.

نحن نشهد عمليات موضعية ينفذها أفراد، فيما أن هذا الميل يتواصل مع ارتفاع وهبوط بمديات عمليات المقاومة والقتل.

الأجواء في الشارع العربي عكرة ومكتئبة، المعنويات متردية جدا ومعظم مظاهر العيد اختفت.

توجد محافل كفيلة بأن تدهور الوضع وتشعل الميدان والشرطة، التي في الأيام العادية تكون جاهزة في مراكز الاحتكاك، ملزمة بأن تكون أكثر يقظة وحساسية في كل ما يتعلق بردود أفعالها. الشرطة ملزمة بأن تبدي صبرا وضبطا للنفس كون الوضع هشا وإشكاليا. كل رد غير مناسب من شأنه أن يشعل الأرض ويؤدي إلى تصعيد أمني فوري.

للشرطة في هذه الأيام يوجد دور مهم للغاية في الحفاظ على النظام العام، وهي ترابط في نقاط احتكاك مركزية ترتبط بالمسلمين في العيد الأهم بالنسبة لهم.

نحن نسمع عن محاولات حماس ومبعوثي المنظمة لربط الفلسطينيين بكفاح مقاوم. للشرطة توجد القدرة لمنع هذا بسلوك حذر، يجب أن يكون مصمما ومهنيا في الرد على كل محاولة عملية.

لقد منع جهاز الأمن من بداية المعركة مئات العمليات الفتاكة التي خطط لها فلسطينيون، من سكان الضفة. قليل من العمليات خرج إلى حيز التنفيذ. المقاومون الذين معظمهم من دون ماض أمني، اعتقلوا أو قتلوا أثناء حملة القتل -حقيقة تبين أنه لا يوجد إحباط ومنع كاملان.

رجال الجهاز الذين ينشغلون في العمل اليومي الاستخباري والتحقيقات والعمليات الخفية، ملزمون بأن يعمقوا أعمالهم، ويكونوا متحفزين، يقظين، مفعمين بالإحساس بالهدف والسعي للاشتباك أكثر بكثير مما في الأيام العادية.

أرى أمام ناظري رفاقي رجال الشاباك يوصلون الليل بالنهار، بالتعاون مع "يمم"، الجيش، لمنع العملية التالية ولإنقاذ حياة الإنسان. كل عملية تنجح تشجع عمليات إضافية، وكل إحباط كفيل بأن يردع آخرين من تنفيذها.

لأجل استكمال منظومة الرقابة، الإشراف والإحباط، يقف مقاتلو الجيش الإسرائيلي في المواقع المركزية لأجل العثور على المشبوهين ولحراسة المحاور. نحن نوجد في شهر حرج على نحو خاص متفجر ومتحد. والسؤال هو إذا كان الهدوء متعلقا بأعدائنا.

بوسع السلوك الحكيم المتوازن، المنضبط والصبور أن يمنع الاشتعال، أن يهدئ الخواطر ويمنع انفجار حرب دينية بإلهام ما يجري في جبهة الحرب ضد حماس وحزب الله.