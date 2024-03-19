شهر رمضان - فترة حرجة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
بقلم: إيهود ياتوم 19/3/2024
بدأ شهر رمضان هذه السنة مع أصوات المدافع، قذائف سلاح الجو في الجنوب وفي الشمال واستمرار العمليات البرية في غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي تعميق سيطرته.
صوم رمضان كهذا الذي بدأ هذه السنة لم يعرفه العالم الإسلامي في قطاع غزة، عرب إسرائيل وفلسطينيي الضفة. قلة في قطاع غزة فقط سيحيون هذه السنة فرائض العيد بسبب الحرب. عرب إسرائيل سيحيون العيد بقوة متدنية جدا، فيما أن الاهتمام موجه لما يجري في ساحات القتال المختلفة.
عرب إسرائيل سيواصلون مثلما في السنوات السابقة الوصول للصلاة في الحرم، وذلك بعد أن أوصى جهاز الأمن ورئيس الوزراء استجابة للتوصية، بخلاف الموقف المتطرف لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. ينبغي الأمل في أن يواصل المواطنون العرب التصرف مثلما هو متوقع منهم وألا يستجيبوا لمطالبات البعض للانضمام إلى الكفاح العنيف. بالنسبة للفلسطينيين من سكان الضفة، في هذه الحالة الموضوع أكثر تعقيدا بكثير.
ينبغي الأمل في ألا يتفاقم الوضع الأمني -وإلا فإننا سنضطر لأن ندير حياتنا في ظل عمليات فتاكة.
نحن نشهد عمليات موضعية ينفذها أفراد، فيما أن هذا الميل يتواصل مع ارتفاع وهبوط بمديات عمليات المقاومة والقتل.
الأجواء في الشارع العربي عكرة ومكتئبة، المعنويات متردية جدا ومعظم مظاهر العيد اختفت.
توجد محافل كفيلة بأن تدهور الوضع وتشعل الميدان والشرطة، التي في الأيام العادية تكون جاهزة في مراكز الاحتكاك، ملزمة بأن تكون أكثر يقظة وحساسية في كل ما يتعلق بردود أفعالها. الشرطة ملزمة بأن تبدي صبرا وضبطا للنفس كون الوضع هشا وإشكاليا. كل رد غير مناسب من شأنه أن يشعل الأرض ويؤدي إلى تصعيد أمني فوري.
للشرطة في هذه الأيام يوجد دور مهم للغاية في الحفاظ على النظام العام، وهي ترابط في نقاط احتكاك مركزية ترتبط بالمسلمين في العيد الأهم بالنسبة لهم.
نحن نسمع عن محاولات حماس ومبعوثي المنظمة لربط الفلسطينيين بكفاح مقاوم. للشرطة توجد القدرة لمنع هذا بسلوك حذر، يجب أن يكون مصمما ومهنيا في الرد على كل محاولة عملية.
لقد منع جهاز الأمن من بداية المعركة مئات العمليات الفتاكة التي خطط لها فلسطينيون، من سكان الضفة. قليل من العمليات خرج إلى حيز التنفيذ. المقاومون الذين معظمهم من دون ماض أمني، اعتقلوا أو قتلوا أثناء حملة القتل -حقيقة تبين أنه لا يوجد إحباط ومنع كاملان.
رجال الجهاز الذين ينشغلون في العمل اليومي الاستخباري والتحقيقات والعمليات الخفية، ملزمون بأن يعمقوا أعمالهم، ويكونوا متحفزين، يقظين، مفعمين بالإحساس بالهدف والسعي للاشتباك أكثر بكثير مما في الأيام العادية.
أرى أمام ناظري رفاقي رجال الشاباك يوصلون الليل بالنهار، بالتعاون مع "يمم"، الجيش، لمنع العملية التالية ولإنقاذ حياة الإنسان. كل عملية تنجح تشجع عمليات إضافية، وكل إحباط كفيل بأن يردع آخرين من تنفيذها.
لأجل استكمال منظومة الرقابة، الإشراف والإحباط، يقف مقاتلو الجيش الإسرائيلي في المواقع المركزية لأجل العثور على المشبوهين ولحراسة المحاور. نحن نوجد في شهر حرج على نحو خاص متفجر ومتحد. والسؤال هو إذا كان الهدوء متعلقا بأعدائنا.
بوسع السلوك الحكيم المتوازن، المنضبط والصبور أن يمنع الاشتعال، أن يهدئ الخواطر ويمنع انفجار حرب دينية بإلهام ما يجري في جبهة الحرب ضد حماس وحزب الله.
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