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إيران فقدت ذراعها الفلسطينية

3/19/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل 19/3/2024

خلال عشرات السنين لوجودها، تجذرت النظرية التي تفيد بأن حماس هي منظمة تعمل حسب توجيهات إيران، وهي امتداد فلسطيني لـ"محور الشرق" الذي رأسه يوجد في طهران. الحرب في غزة أوضحت أن هذه النظرية لم تكن أكثر من عنوان هدف إلى تضخيم حماس ومحور إيران بشكل عام.
لا يوجد خلاف على أنه، خلال عشرات السنين، أرسلت إيران لحماس وسائل قتالية وتكنولوجيا وتمويلا سخيا. حماس نفسها شكرت مرات كثيرة القيادة الإيرانية على الدعم الكبير الذي ساعدها في الكفاح المسلح الفلسطيني، لكن عندما جاء وقت الاختبار، تبين أن إيران لم تكن مشاركة في تخطيط وتنفيذ الهجوم على إسرائيل، وهي لا يمكنها توجيه، بالأحرى إملاء، خطوات حماس حتى بعد اندلاع الحرب. حسب تقرير نشرته "رويترز"، فإن المرشد الأعلى علي خامنئي أوضح لإسماعيل هنية، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بأن إيران لم ولن تشارك في الحرب لأنهم "لم يتشاوروا معها"، وأنها لن تحارب بدلا من حماس. الآن هي أيضا ليست شريكة في مجموعة الدول التي تنشغل في إدارة المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وهي المكانة المحفوظة لقطر ومصر. هذا التطور يقتضي إعادة فحص التعريفات التي تصف العلاقة بين تنظيمات وحركات إقليمية وبين إيران.
الذراع الفلسطينية لإيران تعتمد بشكل مطلق على الجهاد الإسلامي، بسبب اعتماده الحصري على تمويل إيران، وبدرجة أقل يعتمد على حماس، التي طموحاتها واعتباراتها الاستراتيجية أكبر بكثير من طموحات الأخ الأصغر. أفضلية الجهاد الإسلامي هي أنه خلافا لحماس، فإن الجهاد الإسلامي لا يتفاخر ولا يحاول إدارة دولة، هو لم يقم بإدارة نظام مدني ولا توجد له أجهزة تعليم وصحة أو وزارة رفاه. قوته النسبية التي اعتمدت عليها إيران في التأثير على الساحة الفلسطينية كانت تكمن في قدرته على تعويق مبادرات حماس، لا سيما التي اقتضت الموافقة والتنسيق مع التنظيمات في غزة، مثل وقف إطلاق النار أو أي اتفاقات أخرى مع إسرائيل. في الواقع قيادة حماس المخضرمة أقامت علاقتها الأولى مع إيران في 1992 عندما تم طرد 415 عضوا فيها، من بينهم من سيصبحون زعماء للحركة، إلى لبنان. لكن نفس هذه القيادة قررت في 2012 قطع علاقاتها مع سورية بسبب المذبحة التي نفذها نظام بشار الأسد ضد مواطنيه، وهي الخطوة التي أدت إلى قطع العلاقة بين طهران وحماس والذي استمر لسنوات كثيرة.
حتى بعد استئناف العلاقات بين إيران وحماس، إلا أن الخلاف داخل حماس فيما يتعلق بإيران لم ينته. هنية وصالح العاروري اعتبرا إيران ركيزة استراتيجية، لكن خالد مشعل دفع نحو إعادة المنظمة إلى "الحضن العربي"، لا سيما تحسين العلاقات مع السعودية. إيران لم تتمكن وبحق الاعتماد على أن حماس في جيبها. والآن عندما حماس تدير حربا على بقائها السياسي، ليس فقط العسكري، وعلى مكانتها في الساحة الفلسطينية بشكل عام وليس فقط في قطاع غزة، فإن هناك شكا كبيرا في أن تستطيع إيران مساعدتها، ومن غير المؤكد أنها سترغب في ذلك إذا اعتقدت أن الأمر يتعلق بذخر مفقود.
لكن ليس فقط الساحة الفلسطينية هي التي تضعضع صولجان سيطرة إيران وتثير التساؤلات حول قوتها. "فايننشال تايمز" كشفت في الأسبوع الماضي، أن وفدا أميركيا رفيعا، برئاسة بيرت ماكغورك، المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، تحدث في كانون الثاني (يناير) الماضي في سلطنة عُمان في محادثات غير مباشرة مع جهات إيرانية رفيعة برئاسة علي باقري-قاني، نائب وزير الخارجية ورئيس بعثة المفاوضات حول الاتفاق النووي.
الأميركيون طلبوا من إيران في هذه المحادثات "تهدئة" نشاطات الحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق، التي هاجمت عشرات الأهداف الأميركية في العراق وفي سورية. إيران من ناحيتها طلبت من الولايات المتحدة استخدام الضغط على إسرائيل لتطبيق وقف مطلق لإطلاق النار. المحادثات انتهت من دون أي نتيجة. وفي اليوم التالي، هاجم الأميركيون أهدافا للحوثيين، لكن بالذات هجمات الميليشيات الشيعية على الأهداف الأميركية توقفت منذ 4 شباط (فبراير)، ليس بفضل هذه المحادثات بل بعد هجمات أميركية عدة على قواعدها في العراق.
بخصوص غزة وحماس، بقيت إيران خارج الصورة. فهي لم تتمكن ولم يطلب منها أيضا طرح تنازلات أو طلبات باسم حماس. مشاركتها المباشرة في منظومة الأواني المستطرقة التي يتم وصفها بـ"وحدة الساحات" بقيت في الأساس إعلانية. والأكثر من ذلك هو أن إيران أدركت بأن "وحدة الساحات" يمكن أن تضر بأعدائها، لكنها لا يمكن أن تحسم المعركة، وبالأساس هي يمكن أن تهدد أمنها.
في شهر شباط (فبراير)، زار بيروت إسماعيل قاءاني، قائد قوة القدس، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب، والتقى مع حسن نصر الله من أجل مناقشته في التأثيرات المتوقعة من استمرار المواجهة مع إسرائيل. وسائل إعلام عربية التي تعتمد على مصادر إيرانية ولبنانية، نشرت أنه في هذا اللقاء، وعد نصر الله قاءاني بأن منظمته لن تجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة. "هذه حربنا ونحن مستعدون لتنفيذها وحدنا"، قال حسن نصر الله. من غير المعروف ماذا كان رد قاءاني، لكن جواب نصر الله يدل على أنه أيضا في الساحة اللبنانية، التي يوجد لإيران فيها نفوذ أكبر بكثير مما في ساحات أخرى، وبالتأكيد في الساحة الفلسطينية، فإن نفوذها يرتبط بالظروف المحلية، ولا يمكن أن يكون نفوذا مطلقا.
السفير الإيراني في الأمم المتحدة، أمير سعيد ارفاني، أوضح في مقابلة مع "ان.بي.سي"، "أن العلاقات بين إيران ومنظمات المقاومة في المنطقة تشبه العلاقات القائمة بين دول حلف الناتو". وحسب قوله، فإن هذه التنظيمات تقرر بنفسها كل ما يتعلق بنشاطاتها العسكرية. هذا أيضا هو الخط الدعائي الذي يكثر وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، تكراره من أجل أن يزيل التهمة عن إيران وكأنها تنسق وتدير النشاطات العسكرية لهذه التنظيمات.
لكن هذه الرواية الإيرانية تدل على الصعوبات التي تواجهها إيران في تشكيل "الظروف الداخلية"، التي يضطر كل تنظيم إلى العمل في إطارها، ويظهر أنها هي نفسها خاضعة لإملاءات هذه الظروف إذا كانت تريد الحفاظ على نفوذها في المنطقة. إيران يمكنها، مثلا، التأثير على قرارات حزب الله ومطالبته بعدم جرها إلى حرب شاملة، مثلما فعلت حتى الآن. ولكن هي لا يمكنها استبدال التركيبة الطائفية والدينية في لبنان التي تحدد إطار نشاطات حزب الله.
ضرورة الحفاظ على هوية المنظمة كمنظمة لبنانية وليس إيرانية، تملي على حزب الله صيغة التفسيرات التي هو ملزم بها للحفاظ على مكانته، التي بحسبها هو يعمل من أجل الدفاع عن لبنان وليس إنقاذ فلسطين. على هذا المبرر تستند معادلة الردع التي حافظ عليها حزب الله لسنوات، حتى أثناء الحرب في غزة. "طبرية مقابل بعلبك"، أوضح نائبه نعيم قاسم قواعد الرد التي يطبقها حزب الله، وليس "طبرية مقابل خانيونس أو رفح".
إيران لا يمكنها أيضا تغيير طبيعة الصراع السياسي والعسكري في اليمن. حرب الحوثيين ضد النظام الرسمي في اليمن والسعودية لم يتم التخطيط لها في طهران، مثلما أن العملية الدبلوماسية التي أدت إلى وقف إطلاق النار قبل سنتين تقريبا والتفاهمات بين الحوثيين والسعودية لم يتم تشكيلها على يد إيران، بل تم إملاؤها على السعودية على يد الولايات المتحدة.
الحوثيون يواصلون المس بالحركة التجارية في البحر الأحمر، وهم يوضحون بذلك أنهم يسهمون بالشكل الأكثر نجاعة في محور المقاومة. ولكن توجد للحوثيين أجندة خاصة بهم، غير مرتبطة بغزة أو حماس، بل بالصراعات السياسية الداخلية؛ خلافا لحزب الله الذي وضع نفسه في علاقة مع غزة، وأوضح أن وقف إطلاق النار في القطاع سيلزمه هو أيضا، ومثلما تصرف أيضا في وقف إطلاق النار السابق، فإن الحوثيين غير ملتزمين بأي شيء.
تصعب معرفة إذا كانت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لم تثمر أي نتائج في ساحة البحر الأحمر بسبب رفض إيران التخلي عما يتم تعريفه بالغرب بـ"ذراعها التنفيذية في المنطقة" أو أنها فشلت لأنه لا يمكنها التأكد من أن الحوثيين سيخضعون لطلبها، وبذلك يظهرون عدم السيطرة على امتداداتها -ويتحدون التصور الذي يقول إنه يمكنها إملاء استراتيجية من فوق رؤوس التنظيمات المحلية.
إيران وضعت نفسها مجددا كدولة شرعية في الشرق الأوسط بعد استئناف علاقاتها مع دولة الإمارات والسعودية، وربما بعد ذلك مع مصر، وهي يمكنها الاستنتاج بأن الحرب في غزة تلزمها على إعادة فحص "استراتيجية الامتدادات". وهي الاستراتيجية التي وفرت لها قوتها حتى الآن، لكنها أيضا كشفت قيود امتداداتها، والآن هذه الاستراتيجية تهدد الدول التي أنقذت إيران من العزلة الإقليمية.

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