Wednesday, 20 March 2024 07:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما بعد الدخول إلى رفح

3/19/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: آفي يسسخروف 19/3/2024

المشكلة الأمنية الكبرى لدولة إسرائيل في قطاع غزة ليست رفح بل ما بعد رفح، كما يقولون بالعربية. "آجلا ام عاجلا"، إذا لم يخف نتنياهو من رد فعل الأسرة الدولية، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بإخلاء السكان المدنيين من المدينة ومحيطها، بكل الـ 1.5 مليون فلسطيني الذين يجدون فيها ملجأ.
ليس واضحا متى تبدأ العملية العسكرية نفسها، بمعنى العملية البرية التي تستهدف تطهير المدينة من وجود كتائب حماس النظامية. يحتمل أن يكون الدخول البري المكثف سينتظر حتى نهاية رمضان والإخلاء فقط يبدأ الشهر الحالي، يمكن التقدير بأن الأمر منوط بنتائج المفاوضات مع حماس حول الصفقة. العملية في رفح هي إحدى العصي القليلة التي لدى إسرائيل لتلوح بها فوق رأس حماس وعليه، فيحتمل أن يسرع تفجير المحادثات الاستعدادات لرفح مثلما سيسرع العملية نفسها أيضا.
إذا نجح إخلاء السكان، فإن الدخول البري سيكون أقل تعقيدا من ذاك الذي كان في خان يونس، حيث عملت الكتائب الأكثر نخبوية لحماس وهناك كانت منظومة دفاعها كثيفة على نحو خاص. أما في رفح، فالقصة مختلفة قليلا. الكتائب تعد نخبوية أقل، السكان المحليون معروفون بانتمائهم العشائري والتنظيمي الأقل، بعض من العشائر بدوية ومنطقة الحدود على الأقل سيئة السمعة بسبب كونها مركزا لنشاط جنائي ولا سيما، في التهريب. بمعنى انه يمكن الأمل هنا في عملية عسكرية تصطدم بمقاومة أقل من تلك التي كانت في خان يونس أو الشجاعية.
وعندها يطرح التساؤل، ماذا إذن؟ عمليا الحسم العسكري لحماس كمنظمة حرب عصابات شبه عسكرية، سينتهي بعد رفح. ولن تكون لحماس كتائب قتالية للصدام مع الجيش الإسرائيلي. إسرائيل ستجد قطاع غزة عديم الأهداف الواضحة للاحتلال والتطهير وستنشغل بإدارة قتال ضد مقاومين يطلون بين الحين والآخر ومحاولة ملاحقة القوات المقاتلة وكل هذا، من دون أن تكون إسرائيل نجحت في أن تخلق على الأرض بديلا حقيقيا لحماس.
إن تصميم رئيس الوزراء للامتناع عن بحث حقيقي، واقعي، في "اليوم التالي" لرفح، من شأنه أن يدخل إسرائيل في مشكلة سياسية وعسكرية، والحل ليس واضحا كيف ستخرج منه. بدلا من أن يبني منذ الآن بديلا لحكم حماس، في شكل قوى من السلطة الفلسطينية إلى جانب قوى حفظ نظام عربية ودولية، نتنياهو يقود إسرائيل إلى طريق مسدود، إلى حائط سنصطدم بها عاجلا أم آجلا. لن يكون من يدير الكهرباء، المياه، المجاري والرفاه لمليوني فلسطيني، وإلى داخل هذا الفراغ ستسير مرة أخرى حماس أو جماعات مسلحة أخرى، إلى جانب الكثير من مؤشرات الفوضى. هذا هو الواقع الذي يسجل الآن في شمال القطاع، هذا هو الواقع الذي أعاد الجيش الإسرائيلي للعمل في نطاق مستشفى الشفاء في غزة. حماس تعود إلى الأماكن ذاتها التي خرج منها الجيش الإسرائيلي وتستعرض حوكمة في هذه المناطق، قوات حفظ النظام من حماس تعمل في هذه المقاطع بل وتحاول التحكم بتوزيع المساعدات. بمعنى أن إسقاط حكم حماس لم يتحقق وأساسا في ضوء حقيقة أن إسرائيل لا تحاول حتى طرح بديل لحماس.
الهدف من عملية مجمع الشفاء كان ضرب بعض المسؤولين الكبار بمن فيهم فائق المبحوح، المسؤول الكبير في جهاز الأمن الداخلي وشقيق محمد المبحوح الذي صفي في بداية العام 2010 في دبي. التقيت فائق المحبوح في العام 2007 في السجن الإسرائيلي قبل لحظة من تحرره. بعد أن عثر على جثة أخيه ولم يكن يقينا إذا كان صفي ومن صفاه، أقام فائق المبحوح معي اتصالا وروى لي أن شقيقه اجتاز في الماضي محاولات تصفية عدة. ادعى بأنه تبينت على جثة أخيه علامات عنف رغم أنها بالفعل لم تكن كهذه. بعد تصفية الشقيق رفع بسرعة في أجهزة أمن حماس وبات مسؤولا من المنظمة عن الإشراف على المساعدات في شمال القطاع. في نهاية الأمر، نجح الشاباك والجيش في الوصول إليه أيضا.

MENAFN19032024000072011014ID1107998527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث