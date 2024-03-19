مصدر أميركي كبير: نضغط لصفقة تبادل وهذه المرة لن نقبل لا

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

إيتمار آيخنر 19/3/2024





وصل طاقم المفاوضات الإسرائيلي، برئاسة رئيس الموساد دادي برنياع، ومشاركة اللواء احتياط نيتسان الون المسؤول عن الجهد الاستخباري لتحرير المخطوفين، نائب رئيس الشاباك وطواقم من الجيش الإسرائيلي، الموساد والشاباك وصلوا، أول من أمس، إلى الدوحة، وفور ذلك كان يفترض بالطواقم أن تدخل إلى محادثات مكثفة.

وصل الطاقم الإسرائيلي مع تفويض أقره كابينت إدارة الحرب والكابينت السياسي الأمني. وقال مسؤول إسرائيلي إن التفويض الذي تلقوه كاف للتقدم وللرؤية إذا كانت حماس جدية. النموذج هو أن يجلس الوفد الإسرائيلي في مبنى ما وعلى مسافة غير بعيدة عنه يجلس وفد حماس والوسيط القطري يتنقل بين المبنيين في محاولة لجسر الفجوات. وقال مصدر فلسطيني إن الوفدين لن يريا الواحد الآخر.

في أثناء جلسة الكابينت، عرض الوزراء الخطوط الحمراء ولم يوافقوا على كل مطالب طاقم المفاوضات. وقال مسؤول إسرائيلي كبير "لم يقولوا على أي شيء لا، لكنهم رتبوا إعدادا في حوالي نطاق يبقى أقل بكثير مما تريده حماس. كما قدم المستوى السياسي أيضا جوابا لعدد آخر من المسائل".

وتقول مصادر مطلعة إنه كان تناول موضوعي لتفويض الوفد وهو بالتأكيد يسمح ببدء المفاوضات. لم تقبل كل طلبات طاقم المفاوضات لكن قبلت أمور هي مهمة للتقدم في العملية. أعطى الكابينت ضوءا أخضر لتحريك هذه العملية، وهذا هو المهم. وحسب هذه المصادر، ستكون مطلوبة مرونة من الطرفين. لكن توجد إمكانية لبدء المفاوضات. جوهر المفاوضات هو على 42 يوما هدنة مقابل تحرير 40 مخطوفا.

وقدر مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، أول من أمس، إن الطرفين سينجحان في الوصول في نهاية الأمر إلى صفقة لتحرير مخطوفين ووقف نار. وقال المصدر رفيع المستوى "الآن كل الأطراف، بمن فيهم إسرائيل، حماس، قطر ومصر يشعرون بالضغط الأميركي الشديد. لن نقبل لا"، قال المصدر الكبير.

ضم رئيس الموساد بالرحلة إلى الدوحة طاقمه المهني. أما برنياع فسيدير المفاوضات من إسرائيل وسيعود إلى الدوحة لاحقا. وبينما نظر برنياع إلى نصف الكأس المليئة، وأعتقد أن التفويض المقرر يكفي لتحريك المفاوضات، تقول مصادر رفيعة المستوى إن نيتسان الون أعرب عن استيائه من تقليص التفويض وتردد حتى في أن يسافر إلى الدوحة. وقال الون في مداولات الكابينت إنه يوجد برأيه هنا تفويت للفرصة.

التقدير هو أن مسألة إعداد السجناء بالذات ممن تطالب حماس بتحريرهم لن تكون العقبة المركزية، وسيكون ممكنا الوصول إلى حل وسط حسب نموذج صفقة جلعاد شاليط -بحيث يكون لإسرائيل حق فيتو على كل واحد من أسماء السجناء الكبار.

القصة المركزية هي العودة إلى شمال غزة: حماس تصر على عودة كاملة. إسرائيل تعارض وتعتقد أن هذا سيكون نصرا لحماس. كما أن غانتس وآيزنكوت لا يتعايشان مع هذا الموضوع بسلام وبالتأكيد ليس مع عودة بلا قيود.

في طاقم المفاوضات، يخشون من أن تقع عائلات المخطوفين بخطأ الوهم بأن صباح غد سيعود المخطوفون. وقال مصدر سياسي مطلع "إن سفر الوفد يحرك فقط عملية طويلة ومعقدة. ينبغي تخفيض مستوى التوقعات بأننا سنصل إلى اتفاق سريع. توجد حماس الخارج في خطر وحماس الداخل في الأنفاق. ويستغرق بين 24 و36 ساعة لنقل الرسالة من هنا وإدارة المفاوضات مع السنوار الذي يوجد في الأنفاق".