مصدر أميركي كبير: نضغط لصفقة تبادل وهذه المرة لن نقبل لا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
إيتمار آيخنر 19/3/2024
وصل طاقم المفاوضات الإسرائيلي، برئاسة رئيس الموساد دادي برنياع، ومشاركة اللواء احتياط نيتسان الون المسؤول عن الجهد الاستخباري لتحرير المخطوفين، نائب رئيس الشاباك وطواقم من الجيش الإسرائيلي، الموساد والشاباك وصلوا، أول من أمس، إلى الدوحة، وفور ذلك كان يفترض بالطواقم أن تدخل إلى محادثات مكثفة.
وصل الطاقم الإسرائيلي مع تفويض أقره كابينت إدارة الحرب والكابينت السياسي الأمني. وقال مسؤول إسرائيلي إن التفويض الذي تلقوه كاف للتقدم وللرؤية إذا كانت حماس جدية. النموذج هو أن يجلس الوفد الإسرائيلي في مبنى ما وعلى مسافة غير بعيدة عنه يجلس وفد حماس والوسيط القطري يتنقل بين المبنيين في محاولة لجسر الفجوات. وقال مصدر فلسطيني إن الوفدين لن يريا الواحد الآخر.
في أثناء جلسة الكابينت، عرض الوزراء الخطوط الحمراء ولم يوافقوا على كل مطالب طاقم المفاوضات. وقال مسؤول إسرائيلي كبير "لم يقولوا على أي شيء لا، لكنهم رتبوا إعدادا في حوالي نطاق يبقى أقل بكثير مما تريده حماس. كما قدم المستوى السياسي أيضا جوابا لعدد آخر من المسائل".
وتقول مصادر مطلعة إنه كان تناول موضوعي لتفويض الوفد وهو بالتأكيد يسمح ببدء المفاوضات. لم تقبل كل طلبات طاقم المفاوضات لكن قبلت أمور هي مهمة للتقدم في العملية. أعطى الكابينت ضوءا أخضر لتحريك هذه العملية، وهذا هو المهم. وحسب هذه المصادر، ستكون مطلوبة مرونة من الطرفين. لكن توجد إمكانية لبدء المفاوضات. جوهر المفاوضات هو على 42 يوما هدنة مقابل تحرير 40 مخطوفا.
وقدر مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، أول من أمس، إن الطرفين سينجحان في الوصول في نهاية الأمر إلى صفقة لتحرير مخطوفين ووقف نار. وقال المصدر رفيع المستوى "الآن كل الأطراف، بمن فيهم إسرائيل، حماس، قطر ومصر يشعرون بالضغط الأميركي الشديد. لن نقبل لا"، قال المصدر الكبير.
ضم رئيس الموساد بالرحلة إلى الدوحة طاقمه المهني. أما برنياع فسيدير المفاوضات من إسرائيل وسيعود إلى الدوحة لاحقا. وبينما نظر برنياع إلى نصف الكأس المليئة، وأعتقد أن التفويض المقرر يكفي لتحريك المفاوضات، تقول مصادر رفيعة المستوى إن نيتسان الون أعرب عن استيائه من تقليص التفويض وتردد حتى في أن يسافر إلى الدوحة. وقال الون في مداولات الكابينت إنه يوجد برأيه هنا تفويت للفرصة.
التقدير هو أن مسألة إعداد السجناء بالذات ممن تطالب حماس بتحريرهم لن تكون العقبة المركزية، وسيكون ممكنا الوصول إلى حل وسط حسب نموذج صفقة جلعاد شاليط -بحيث يكون لإسرائيل حق فيتو على كل واحد من أسماء السجناء الكبار.
القصة المركزية هي العودة إلى شمال غزة: حماس تصر على عودة كاملة. إسرائيل تعارض وتعتقد أن هذا سيكون نصرا لحماس. كما أن غانتس وآيزنكوت لا يتعايشان مع هذا الموضوع بسلام وبالتأكيد ليس مع عودة بلا قيود.
في طاقم المفاوضات، يخشون من أن تقع عائلات المخطوفين بخطأ الوهم بأن صباح غد سيعود المخطوفون. وقال مصدر سياسي مطلع "إن سفر الوفد يحرك فقط عملية طويلة ومعقدة. ينبغي تخفيض مستوى التوقعات بأننا سنصل إلى اتفاق سريع. توجد حماس الخارج في خطر وحماس الداخل في الأنفاق. ويستغرق بين 24 و36 ساعة لنقل الرسالة من هنا وإدارة المفاوضات مع السنوار الذي يوجد في الأنفاق".
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