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كيف يعمل الاحتلال بصمت على تغيير الوضع القائم في الأقصى؟

3/19/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة- تشير الأحداث الجارية والإجراءات التي ينفذها الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيطه إلى مساع جدية لتغيير الوضع القائم تحت حجج القيام بأعمال صيانة او أعمال اعتيادية تجري في محيطه.
ويجري كل ذلك حسب مراقبين، بصمت وبشكل متسارع منذ مطلع العام الحالي.
والمتتبع للأحداث في محيط الأقصى يمكنه تسجيل مجموعة من التغيرات في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد قامت قوات الاحتلال بنصب برج للتجسس أعلى المدرسة التنكزية المطلة على ساحات المسجد، يضم كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت ولواقط صوتية ترصد ذبذبات المصلين، كذلك نصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة جديدة في محيط المسجد الأقصى عند بابي الأسباط والمطهرة، وقرب مئذنة باب السلسلة.
وبعد ذلك بأيام نصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية متنقلة عند باب الأسباط بعد أيام من نصب مكعبات إسمنتية عند هذا الباب من الخارج ومدخل مقبرة باب الرحمة.
وخلال الشهر الحالي قامت قوات الاحتلال بتركيب أسلاك شائكة على سور القدس المحاذي للمسجد الأقصى من جهة باب الأسباط، كذلك أُغلق حاجز الأعمدة الإلكترونية القريب من باب الأسباط أمام المقدسيين المصرح لهم بعبوره، بأمر من شرطة الاحتلال.
ونصبت شرطة الاحتلال على ثلاثة أبواب للمسجد وهي: باب الملك فيصل والحديد والغوانمة أقفاصا حديدية لحماية أفرادها المتمركزين عند أبواب المسجد الأقصى.
وفي الجمعة الأولى من شهر رمضان منعت شرطة الاحتلال عناصر ومتطوعي الهلال الأحمر من الدخول إلى باحات الأقصى لتقديم خدماتها الإنسانية والإسعافية للمصلين.
يضاف لكل ذلك منع المصلين من الوصول لباحات المسجد منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع عزة، بهدف تقليل أعداد المصلين وزيادة أعداد المقتحمين من اليهود والمستوطنين تمهيدا لتقسيم المسجد وإنهاء الوضع القائم المسمى "الستاتيكو".
و"الستاتيكو" أو الوضع الراهن هو مجموعة قواعد تفيد بأن المسجد وساحاته ومصلياته ومدارسه ومعالمه المسقوفة وغير المسقوفة هو ملك خالص للمسلمين، ولهم الحق بإدارته في كل ما يتعلق بالسياحة والزيارة لهذا المكان المقدس الذي يتربع على مساحة 144 دونما.
وهنا قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس منير نسيبة، إن "الستاتيكو" هي حالة خاصة في مدينتي القدس وبيت لحم بالتحديد وبموجبها يمنع إجراء أي تغيرات على المواقع الإسلامية والمسيحية، وهي حالة معتمدة منذ العهد العثماني، وبموجبها لا يمكن تغير الوضع القائم في المواقع الدينية على الإطلاق.
ويحفظ قانون الـ "ستاتيكو" (الوضع الراهن) حقوق الأديان والطوائف والمعالم التاريخية والدينية، وصون هوية الأماكن والمقدسات وتبعيتها الإدارية، بالإضافة إلى الأدوار والصلاحيات الدينية والتاريخية للجميع، وبالتالي، فإن القانون الدولي ينظر للانتهاكات الصهيونية في الأقصى من منظور الإدانة والخرق للوضع الراهن فيه.
وأضاف نسيبة أن محاولة تغير الوضع القائم هو انتهاك، والاحتلال منذ بدايته يخترق وينتهك الوضع القائم في القدس وتحديدا في محيط المسجد الأقصى المبارك، فقد سيطر على حائط البراق وهو جزء من الأقصى وهدم مناطق واسعة حوله لتوسيع الساحة، ثم توسع للسيطرة على المسجد عبر السيطرة على مفتاح باب المغاربة، ومع مرور الوقت زادت الانتهاكات التي يسعى عبرها لإجبار دائرة الأوقاف على قبول اقتحام المستوطنين والمتدينين بدون اذن دائرة الأوقاف وهذا انتهاك للوضع القائم.
ويتابع، في حديث، تواصل انتهاك الوضع القائم بمحاولة وضع بوابات إلكترونية ولكنه فشل عام 2017، ومنع ترميم المسجد الأقصى يعتبر اختراقا للوضع القائم في المسجد الأقصى، فالاحتلال يخترق الوضع القائم ويجب التأكيد أن القانون الدولي لا يقبل تغير الوضع القائم بل أن ما يجري هو اختراق له.
من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني، منذ العدوان على غزة تسارعت إجراءات الاحتلال لتغير الوضع القائم، وتنفذ إجراءات من طرف واحد وهي تغير للوضع القائم، إضافة لاقتحامات المستوطنين المتصاعدة، وما يجري هو تغير أمر واقع ولكن بهدوء لتجنب ردة الفعل الفلسطينية الغاضبة. وأضاف الحسيني الذي عمل لوقت طويل محافظا للقدس ووزيرا لها، إن كل الإجراءات التي يصفها الاحتلال بالصيانة الروتينية في محيط المسجد هي تغيير للأمر الواقع في الأقصى المبارك لفرض سيطرة كاملة عليه.
وأوضح أن التقسيم الزماني حاصل بالفعل في المسجد الأقصى، والاحتلال يسعى اليوم للتقسيم المكاني عبر تقليل عدد المصلين في المسجد الأقصى المبارك في الوقت الحالي بالسيطرة على الأبواب لتقليل أعداد المواطنين الداخلين للصلاة.
وقال، نحن نواجه حكومة متطرفة لها أهداف كبيرة لتهويد المسجد بالكامل ونحتاج لوقفة إسلامية عربية وليس فقط أهل البلدة القديمة الذين يصلون للمسجد فقط، إذ لم يكن يسمح للمقدسيين قبل رمضان من خارج المدينة بدخول المسجد.
وفي هذا السياق، قال المحامي المختص في الشأن المقدسي خالد زبارقة لـ "وفا"، إن الاحتلال بإجراءاته المتسارعة منذ مطلع العام يسعى بكل قوته لتغيير الوضع القائم بالأقصى وتمرير مخططاته لتهويد المسجد بالكامل، ومن أجل ذلك يسعى لإحكام سيطرته على الأقصى ويستغل العدوان لبسط سيطرته على المسجد الأقصى والتقدم في مشروعه الرامي لبناء الهيكل المزعوم مكان الأقصى.
وأضاف أن الاحتلال قام بعدد من الأعمال في محيط المسجد من أجل بسط سيطرته والتحكم في كل شيء للوصول لمرحلة أنه المسيطر وصاحب القرار في المسجد الأقصى المبارك، ويفرض سيطرته بشكل كامل، وهناك سياسات لتفريغه من المصلين الذين يشدون الرحال للصلاة هناك.
وأوضح أن الكاميرات وأجهزة التنصت التي نصبها الاحتلال حديثا حول المسجد الأقصى والأجهزة التكنولوجية جزء منها ظاهر وجزء منها مخفي تهدف لرصد حديث الناس وليس هواتفهم فقط، وهناك شركة أميركية رتبت في الفترة الأخيرة نظاما تكنولوجيا حول المسجد الأقصى للسيطرة على كل ما يتحرك في المنطقة.-(وكالات)

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