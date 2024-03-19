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%70 من سكان شمال غزة على حافة المجاعة

3/19/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - أفادت منظمة آكشن إيد الدولية، بأن %70 من سكان شمال قطاع غزة أصبحوا على حافة المجاعة، ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لتسهيل إيصال المساعدات على نطاق واسع، وتجنب الجوع الكارثي.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، أمس، إن المجاعة وشيكة في المحافظات الشمالية، ومن المتوقع أن تحدث في أي وقت بين منتصف آذار(مارس) وآيار(مايو) 2024، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت آلاف الأطنان من المساعدات من العبور برًا من رفح إلى شمال القطاع، حيث تشتد الأزمة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت، "وفق مسؤولين في الأمم المتحدة؛ فإن ربع السكان في غزة أصبحوا على بعد خطوة من المجاعة، كما أفادت منظمة اليونيسف بأن طفلاً واحدًا من بين كل ثلاثة أطفال يعاني سوء التغذية الحاد، كما أشار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن جميع الأسر تقريبًا تقلل وجباتها حتى يتمكن أطفالها من تناول الطعام، في حين نوّه التقرير أيضًا إلى ارتفاع حاد في وفيات الأطفال، وهو ما يعتقد خبراء التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه قد يشير إلى بداية وشيكة للمجاعة".
وشددت المنظمة في بيانها، على أن هناك العديد من النساء يعانين مشاكل صحية، ما تسبب بمشاكل فقدان الوزن لديهن ولدى أطفالهن، كما يولد الأطفال بوزن أقل من 3.5 كيلو غرام، وهو متوسط الوزن الطبيعي للطفل حديث الولادة، نتيجة لنقص المواد الغذائية المغذية، وخاصة للنساء الحوامل.
وتابعت، "رغم وجود محاولات لإيصال الغذاء والمساعدات إلى المحتاجين، إلا أن التقارير عن الهجمات التي شنتها القوات الصهيونية على مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة هددت سلامة إيصال المساعدات في جميع أنحاء غزة، ما ترك الكثيرين دون مساعدات منقذة للحياة مثل الغذاء والإمدادات الطبية".
وسجلت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عددًا غير مسبوق من الانتهاكات ضد موظفيها ومنشآتها منذ بدء الحرب، إذ قُتل ما لا يقل عن 165 من أعضاء فريق الأونروا، وتم استهداف أكثر من 150 منشأة.
كما يواجه حوالي 2,000 طبيب وطاقم طبي في شمال غزة مجاعة شديدة، ما يجعلهم منهكين غير قادرين على إطعام أنفسهم بشكل صحيح أثناء العمل على مدار الساعة على إنقاذ الأرواح.
يشار إلى أن نقص المساعدات والإمدادات المتوفرة في غزة، أدى إلى ارتفاع أسعار السوق بالنسبة إلى الضروريات مثل حليب الأطفال والحفاظات والدقيق وغيرها من المواد الأساسية.-(وكالات)

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