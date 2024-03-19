Wednesday, 20 March 2024 07:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لترويج روايته.. الاحتلال يستخدم حسابات إلكترونية مزيفة ضد أونروا وحماس

3/19/2024 11:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - كشف تقرير عبري عن استخدام مئات الحسابات الإلكترونية المزيفة لترويج رواية الاحتلال ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وحركة حماس، لتعزيز "المصالح الإسرائيلية" بين شبّان الغرب باللغة الإنجليزية.
التقرير أعدته مؤسسة "فيك ريبورتر" العبرية الخاصة، ونشرت مقتطفات منه صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس.
وقالت الصحيفة: "للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة، اكتشف باحثون في وسائل التواصل الاجتماعي عملية نفوذ الاحتلال تنشط عبر عدد من المنصات، تستخدم مئات الحسابات المزيفة لتعزيز ما يسمى المصالح الصهيونية عبر الإنترنت بين الجماهير الغربية الشابة، باللغة الإنجليزية".
وأضافت: "الحملة التي اكتشفتها هيئة رقابية صهيونية على الإنترنت (فيك ريبورتر)، لا تدفع إلى نشر معلومات مضللة، بل تركز على تضخيم الادعاءات والتقارير فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجوم 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023 على الاحتلال، وتشمل أهدافها المشرعين الأميركيين".
وبحسب الصحيفة، "اكتشف الباحثون في مؤسسة فيك ريبورتر، وجود 3 مواقع إخبارية يبدو أنها أنشئت لهذه العملية خاصة".
وأكملت: "نشرت هذه المواقع تقارير منسوخة من منافذ إخبارية حقيقية أخرى، من بينها سي إن إن (الأميركية) والغارديان (البريطانية)، مثل تقرير للأمم المتحدة عن العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس في 7 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي".
وأضافت: "روّجت مئات الحسابات المزورة بشكل مكثف لـ 'تقارير' من مواقع الحملة، بالإضافة إلى نشر لقطات شاشة (سكرين شوت) من مواقع حقيقية، مثل تقرير صحيفة وول ستريت جورنال (الأميركية) عن تورّط موظفي الأونروا في الهجوم".
وتابعت هآرتس: "تم إنشاء جميع الصور الرمزية في التواريخ نفسها، مع الاستفادة من صور الملف الشخصي واصطلاحات التسمية نفسها، ومشاركة الخصائص الأخرى التي تشير إلى أنهم جميعا جزء من الشبكة ذاتها".
وأردفت: "تم فتح الحسابات في مجموعات عبر فيسبوك وإنستغرام وإكس، تحتوي إحدى الصور الرمزية على أحرف عبرية في اسم المستخدم الخاص بها، فيما يبدو أنه خطأ مطبعي".
وزادت: "في حين أن ما يسمى بالروبوتات هي حسابات تلقائية يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال المنصات، فإن الصور الرمزية هي 'سايبورغ' وليست آلية بالكامل، لكنها تحاول محاكاة السلوك البشري الحقيقي من خلال النشاط على عدد من المنصات".
وقالت الصحيفة: "تم العثور على أكثر من 500 صورة رمزية مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث".
وأضافت: "لقد نشروا منشورات ذات صياغة وروابط متطابقة تقريبًا في المواقع الثلاثة، وهي "ذا مورال آليانس" و"أنفولد" و"نون أجندة".
ولفتت هآرتس إلى أن "العملية بدأت بعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب وما زالت مستمرة حتى اليوم".
ووفق الصحيفة، "وجد الباحثون أن الحملة لم تروّج لمعلومات مضللة، بل حاولت تضخيم وتعزيز شعبية المواد عبر الإنترنت التي تعتبر مؤيدة لإسرائيل أو تخدم مصالحها".
ومنذ 26 كانون الثاني(يناير( الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم صهيونية أن عددا من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 تشرين الاول(أكتوبر) الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
ولاحقا أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا وأستراليا، استئناف تمويلها للأونروا، وذلك بعد نحو شهرين من التعليق على خلفية الادعاءات الصهيونية.-(وكالات)

MENAFN19032024000072011014ID1107998523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث