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آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

3/19/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ريان فريسكي* - (أوريان 21) 12 آذار (مارس) 2024 بعد مرور أكثر من عقدين على وصولهم، ما يزالون هناك، وقد تخلى عنهم العالم كله، أو يكاد. إنهم سجناء غوانتانامو (كوبا) الثلاثون، الذين تتركهم الولايات المتحدة محتجزين في معسكر السجن والتعذيب الذي تديره. وقد تمكّن البعض من الخروج، مثل الرجلين اللذين تم إرسالهما إلى سلطنة عمان قبل العودة إلى أفغانستان في منتصف شباط (فبراير). لكن الآخرين ما يزالون قابعين هناك.
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بمجرد النطق به، يرن اسم "غوانتانامو" كذكرى قاتمة. ويقتحم الذاكرة الجماعية أولا اللون البرتقالي الغريب المميز لزي السجناء الخانق. وعندما دخل أول 20 معتقلاً إلى معسكر "إكس راي" X Ray في القاعدة البحرية الأميركية في 11 كانون الثاني (يناير) 2002، لم يتساءل مراقبون كثيرون عن حقيقتهم، ونفضوا أيديهم من معاناتهم. إنهم رجال مسلمون، عنيفون ومتشنجون. وهي صورة تكفي لتجعلهم مذنبين، وتجسد عالماً يريد النظام الليبرالي الانتقام منه. إنهم "أسوأ الأسوأ"، كما رددت السلطات الأميركية بإصرار.
ينطفئ التعاطف بفعل السموم التي تجرد المرء من الإنسانية، ليترك مكانًا لما هو أكثر دناءة: تجريد المسلمين من إنسانيتهم بقصد إقصائهم من نطاق حقوق الإنسان، وتجاهل الحد الأدنى من متطلبات دولة القانون واستبدالها بالحكم المطلق. هذه هي باختصار الاستراتيجية الإسلاموفوبية لـ"الحرب على الإرهاب"، والتي تم تطبيقها بوحشية على 780 سجينًا في المعسكر.
قبل التطرق إلى الوضع الحالي في غوانتانامو، يجب أن نذكر دائمًا بالحقيقة البديهية المنسية بشكل مخزٍ: كان السجناء، وما يزالون، وسيظلون أناسًا، وأشخاصاً أبرياء إلى أن يثبت عكس ذلك، ولا يحملون وصمة الخطيئة الأصلية. ويتعلق الأمر هنا بكسر حلقة التجريد من الإنسانية، وقلع الجذر السردي الذي ولد هذا المعسكر والأنظمة الكافكاوية التي ما يزال يخضع لها آخر 30 معتقلاً من قاطنيه.
قابلون للإفراج، ولكن..
إنها بكل تأكيد واحدة من أقسى عبثيات "غيتمو" Gitmo، كما يسميه الأميركيون. فمن بين هؤلاء المعتقلين الثلاثين، ثمة 19 منهم قابلون للإفراج عنهم منذ أعوام عدة. وتجعل "التوصية بالنقل" -وهو مصطلح إجرائي تستخدمه لجنة المراجعة الدورية التي تبت في قضيتهم- من الممكن النظر في الإفراج عن المعني على أرض دولة ثالثة. وقد استغرق الحصول على ذلك سنوات عديدة. وبالنسبة للغالبية العظمى منهم، تمت التوصية بنقلهم فقط اعتبارًا من العام 2020، في حين وصل آخر المعتقلين إلى المعسكر في العام 2007، والبقية منذ العام 2002. وقد سُجن هؤلاء وتعرضوا للتعذيب لما يقرب من عقدين، وظلوا عالقين هناك، حيث ظلوا رهنًا بتقييمات تعسفية للجان عدة يُفترض أن تبت في قضاياهم. وكان من المحتم أن يكون هذا الانتظار لا نهاية له حيث يُفترض أن يستند جوهر أي اتهام إلى أدلة ملموسة، لكنها غائبة هنا تماماً. ويوضح السياق الذي اتخذت فيه القرارات طابعها السياسي، بعيدًا عن أي اعتبار قانوني جدي.
بعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة في كانون الثاني (يناير) 2017، توقفت فجأة عملية الإفراج البطيئة التي كانت قائمة في ظل إدارة باراك أوباما -التي لم تكن قادرة على إغلاق المعسكر بشكل نهائي. وكان الهدف آنذاك هو إظهار القبضة الحديدية للجمهوريين في مسائل الأمن والإسلاموفوبيا. وبعد مرور خمسة أعوام، عاد جو بايدن إلى عمليات الإفراج من جديد، ليس بدافع إنساني وإنما بدافع الواقعية السياسية، حيث إن وجود المعسكر يزيد في إضعاف مصداقية الولايات المتحدة في العالم. وكان الهدف من الوعود بإفراجات جديدة هو إظهار أن النتائج البطيئة للغاية للإدارة الديمقراطية السابقة كانت فقط بسبب سوء في التسيير. واستأنفت اللجنة رفع فيتوهات ترامب وتمت التوصية بالإفراج عن 17 من أصل 19 بين العامين 2020 و2021.
منذ ذلك الحين، لم يعد هناك أي عائق إداري أميركي يمنع نقلهم. لكن إيجاد بلد ثالث لاستقبالهم يتطلب مفاوضات دبلوماسية شاقة. وقد يستغرق الأمر أعواما قبل التوصل إلى حل. كما أن النقل النهائي ليس مرادفًا لاسترداد الحرية. ولسوء الحظ، فإن "القابلية للإفراج" المعترف بها تجري موازنتها بشكل منهجي بسياق من الشك الأبدي الذي يعيق العودة إلى الحياة الطبيعية. وعلى الرغم من أنهم لم يُتهموا بأي جرم، وأنهم أبرياء في الواقع وأمام القانون، إلا أن المفرج عنهم غالباً ما يكتشفون بلداً "مضيفاً" لا صلة لهم به، يعيشون فيه في أوضاع إدارية غير مستقرة، وكأنهم في سجن كبير في الهواء الطلق.
هذا هو حال لطفي بن علي، الذي تم نقله العام 2014 إلى سيمي، وهي بلدة صغيرة في كازاخستان ما تزال متضررة من العواقب الصحية للتجارب النووية التي أجراها الاتحاد السوفياتي. هناك، عاش لطفي، تونسي الجنسية، وهو يعاني من اضطراب خطير في القلب، من دون رعاية أو إمكانية الوصول إلى عائلته، وبلا أي أمل حقيقي في خلق روابط اجتماعية. وقد أكد بعد خمسة أعوام أنه يفضل حياته القديمة في المعسكر على هذا المنفى القاسي.
في غوانتانامو أو أي مكان آخر.. هو مجرد انتقال من سجن لآخر... حيث يتم وضع هؤلاء المنقولين في الإقامة الجبرية، وتفتيشهم، وإخضاعهم عن كثب لمراقبة الأجهزة السرية. وغالباً ما يكون الحصول على جواز سفر مستحيلاً عليهم، بل مُنعوا في بعض الحالات حتى من الحصول على بطاقات هوية، وظلوا بعيدين عن عائلاتهم، غير قادرين على السفر. ووصف معتقلون سابقون حياتهم الجديدة بأنها "غوانتانامو 2.0".
دائمًا ما تكون عمليات النقل صعبة، وأحيانًا مستحيلة. هكذا كان حال معين الدين جمال الدين عبد الستار، المعروف باسم "عمر الفاروق" والمعتقل منذ العام 2002 والمؤهل للإفراج عنه منذ العام 2010. وُلد في دبي، ولكنه لا يحمل الجنسية الإماراتية. إنه من الروهينغا، وما يزال رسميا بلا جنسية حتى يومنا هذا -مما يجعل إطلاق سراحه مستحيلا عمليا. أما المعتقلون الثلاثة الآخرون المؤهلون للإفراج عنهم، فإن النظام الأميركي يرفض فتح أي مفاوضات لنقلهم، متذرعًا بالاشتباه في خطورتهم -التي لم تثبت قط- لتبرير استمرار احتجازهم. وفي العام الماضي، نشر أحدهم، أبو زبيدة، سلسلة من 40 رسماً يصف فيها التعذيب الذي تعرض له، في تقرير تاريخي. وقد طالب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مؤخرًا، بالإفراج الفوري عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
وما يزال مصطفى فرج ومحمد رحيم أيضًا عالقين في هذا المأزق. في 2022، قدم محامو المعتقل الأول رسالة رسمية تضم شهادة يؤكدون من خلالها أنه لا يشكل خطرًا، وأنه "لا يحمل أي ضغينة تجاه الولايات المتحدة، على الرغم من المعاملة القاسية التي تعرض لها" والتي أدت إلى فقدانه حاسة السمع. وأوضح المحامي السابق للمعتقل الثاني، الملازم أول كيفن بوغوكي، بعد أن ذكر أن رحيم لم يرتكب أي جريمة، أنه معجب بموقفه الإيجابي على الرغم من حالته الصحية التي تدهورت الآن.
متهم، ولكن..
على النقيض من المجموعة الأولى، تم توجيه الاتهام إلى 10 معتقلين ينتظرون المحاكمة منذ أعوام عدة. وفي حين يؤدي توجيه الاتهام، في إطار إجراء تقليدي، إلى عقد جلسة استماع يستطيع فيها كل واحد أن يدفع بحججه أمام القاضي، فإن القانون في غوانتانامو يُنتهك على نحو مستمر. وقد وصف الكاتب ج. م. كوتزي العقل السادي والمرتاب للجلاد الذي يعتبر "المعاناة هي الحقيقة: كل الأشياء الأخرى محل شك". هذه الروح هي الملهمة لملفات المتهمين التي تستند حصريا إلى عناصر تم الحصول عليها تحت التعذيب.
وفقًا لأوضح قاعدة لدولة قانون، ينبغي اعتبار لائحة الاتهام ذاتها لاغية وباطلة لأنه يتعين الحصول على أي عناصر للأدلة بطريقة عادلة. وبعبارة أخرى، فإن الآلية اللاإنسانية للمعسكر، التي هي بطبيعتها خارج نطاق القانون والعدالة، لا يمكن ترجمتها بشكل لائق إلى سياق قضائي مقبول. وتواجه المحاكم العسكرية التي أنشئت خصيصًا للنظر في هذه القضايا، والتي تدرك تمامًا هذا المأزق الهيكلي، مهمة صعبة تتمثل في أن تقدم للعدالة رجالاً لا تهمة لهم في وضع عادي.
وعلاوة على ذلك، فإن الصدمات البدنية والنفسية الشديدة التي تعرض لها المعنيون قد تجعل من المستحيل إجراء محاكمة. وتمثل حالة عمار البلوشي بالتأكيد واحدة من أكثر الحالات رمزية لهذه المجموعة. فقد اختفى الرجل في باكستان في العام 2003، ليتم تعذيبه واستجوابه في العديد من السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية المعروفة باسم "المواقع السوداء" حول العالم -من دون الاتصال بأسرته أو محاميه- قبل إرساله إلى غوانتانامو بعد ثلاثة أعوام. وأعيد استنطاقه في العام 2007 وخضع لجلسات مروعة من "تقنيات الاستجواب المتقدمة". وكان التعذيب قاسياً لدرجة أنه تسبب في صدمات عصبية لا شفاء لها.
قدّم أحد علماء النفس العصبي تفاصيل الإساءات التي أضعفت بشدة "الأداء النفسي للبلوشي" وتسببت في "إصابات دماغية خفيفة إلى متوسطة وقلق معتدل إلى شديد واكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة". وشرح عمار البلوشي بنفسه أنه أصبح الآن غير قادر على القراءة أو التركيز أو متابعة المسار الطبيعي للمحادثة. وتشكل "الاعترافات" التي تم الإدلاء بها في العام 2007 تحت التعذيب الدليل الرئيسي الذي برر توجيه الاتهام إليه في العام 2012. وفي العام 2018، طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عنه ومنح تعويضات له. ولكنه ما يزال محتجزا إلى يومنا هذا.
بعد مرور 22 عاماً على افتتاح معسكر غوانتانامو، تمت إدانة 10 متهمين فقط من أصل 780 رجلاً سُجنوا ظلماً، وكان ذلك أحيانًا بعد مفاوضات بخصوص الأحكام، حيث اعترف المتهمون ببعض الوقائع لئلا يتعرضوا للتعذيب من جديد. وقد أُسقطت أربعة أحكام عند الاستئناف، مما كشف عن عدم إنصاف هذه الإجراءات. وفي نهاية كانون الثاني (يناير) 2024، لخص لنا جيمس كونيل، محامي عدد من المعتقلين، ومن بينهم عمار البلوشي، واقع المعسكر: "غوانتانامو عبارة عن متاهة عمرها 22 عاماً، بُنيت جدرانها من الخوف من المسلمين والتخلي عن المبادئ الديمقراطية. وتمكنت قلة من السجناء -ولم يتمكن أي رئيس- من إيجاد طريق للخروج منها".

*ريان فريسكي: باحث في منظمة "كيج" الدولية، صاحب تقرير بعنوان "بدأنا بنشر الرعب"، يكشف سياسة "العرقلة الممنهجة" لمناهضة المسلمين التي تمارسها الدولة الفرنسية. ترجم المقال من الفرنسية حميد العربي.

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