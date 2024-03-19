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الرواية الرسمية لـحماس (2)‏

3/19/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة أسعد أبو خليل* - (كونسورتيوم نيوز) 7/3/2024
هذا هو الجزء الثاني من مقالة من جزأين للكاتب أسعد أبو خليل، بعنوان "الرواية الرسمية لحماس"، المنشورة بالإنجليزية على موقع "كونسورتيوم نيوز"‏. وقد نُشرت ترجمة الجزء الأول من المقالة في "ترجمات" صحيفة "الغد"، عدد 6 شباط (فبراير) 2024 تحت عنوان "الرواية الرسمية لـ'حماس'".
كتب أبو خليل في الجزء الأول:
في الآونة الأخيرة، أصدر المكتب الإعلامي لحركة "حماس" ‏‏وثيقة خاصة‏‏ بعنوان "هذه روايتنا: لماذا طوفان الأقصى". وفي هذه الوثيقة، تشرح الحركة بالتفصيل دوافعها وأهدافها من العملية". وأشار إلى أنه‏ من غير المرجح أن تحظى هذه الوثيقة باهتمام وسائل الإعلام والحكومات الغربية، لأن رواية "حماس" لأحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) تتعارض مع الدعاية التي تنشرها إسرائيل وتشارك في نشرها ‏‏الحكومات ووسائل الإعلام الغربية". لكنه هناك في الوثيقة، كما يرى أبو خليل، "ما يكفي للإعلان عن ولادة "حماس" جديدة، تفصم العرى مع سنوات تأسيسها الأولى".‏
وفي هذا الجزء، يبحث الكاتب في الكيفية التي تعبر بها حركة حماس" عن الإحباط وخيبة الأمل اللذين يشعر بهما المواطنون العرب من فكرة العدالة الدولية.‏‏ والسياق الذي وضعت فيه الحركة هجومها على الكيان في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
* * *
‏‏على النقيض من الروايات الغربية عن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، تقوم الرواية الرسمية لـ"حماس" (التي أصدرتها الحركة كوثيقة خاصة ‏‏باللغتين العربية‏‏ ‏‏والإنجليزية‏‏) ببناء السياق الذي تم فيه تصوُّر وإطلاق هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).
‏بالنسبة للعرب، يبدأ السياق بالغزو الصهيوني لفلسطين والرعاية البريطانية لهذا المشروع في الأرض المقدسة. وبالنسبة للروايات الحكومية والإعلامية الغربية، بدأ كل شيء فقط يوم السبت، 7 تشرين الأول (أكتوبر): كل شيء كان هادئًا على جبهة غزة قبل ذلك اليوم. ولم يحدث أي شيء قبله.
في الحقيقة، تقوم الدعاية الإسرائيلية بنشر صور لغزة قبل الحرب، تقوم بتقديم القطاع فيها كجزيرة منتجع، تملأ فيها الشواطئ والمتنزهات ومدن الملاهي والترفيه المشهد.
لكن ‏الوقائع تحكي قصة مختلفة.
‏تعتمد حماس في روايتها على ما تصفه بأنه "دراسات إحصائية موثقة"، يتبين منها أنه بين العامين 2000 و2023، "قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 11.299 فلسطينيًا وجرَح 156.768" آخرين (تبدو الأرقام مبالغًا فيها، لكن ذلك لا ينتقص من حقيقة أن إسرائيل كانت عاكفة على قتل الفلسطينيين بشكل منتظم ومستمر منذ ما قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ومنذ ما قبل العام 2005 ومنذ ما قبل العام 2000). ‏
وتذكِّر حماس بأن الولايات المتحدة لم تعرب في أي وقت على الإطلاق عن أي أسف أو تعاطف مع معاناة الفلسطينيين، بل استمرت في رعاية الاحتلال والعدوان الإسرائيليين على مدى سنوات طويلة من الاعتداءات والمجازر ضد الفلسطينيين.
‏سوف يجد هذا التذكير صداه بين العرب، لكنه لن يؤثر مطلقًا على الضمير الغربي، لأن العنصرية كانت دائمًا أحد محددات السياسة الخارجية الغربية تجاه المنطقة. بالنسبة لهم في الغرب، لم تكن حياة العرب مهمة في أي يوم مثل حياة الإسرائيليين.‏
‏تستشهد وثيقة حماس‏‏ (باللغة الإنجليزية) بتقارير الأمم المتحدة -وحتى تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي لها تاريخ من انعدام الحساسية تجاه الفلسطينيين والعرب.
لا أعتقد شخصيا أن من المفيد بشكل خاص للناس الذين يعيشون تحت الاحتلال الاستشهاد بتقارير "هيومن رايتس ووتش" لأن المنظمة تعمل في النهاية كذراع للإمبريالية الغربية. وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" نفسها هي التي خلقت التكافؤ الزائف بين عُنف القائم بالاحتلال والكفاح المسلح للخاضعين للاحتلال. ‏
‏وحسب المنظمة، يجب أن يقابَل كل تقرير عن العدوان وجرائم الحرب الإسرائيلية بتقرير عما تصفه بجرائم الحرب التي ارتكبها السكان الأصليون، وبالتالي إبطال القيمة القانونية وتقويض الحكم الأخلاقي لجرائم الحرب الإسرائيلية، مهما كانت ضخمة ومتكررة.
‏بل إن حماس تستشهد بتباهي إسرائيل بتجاهلها لتقارير الأمم المتحدة حول انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
فشل القانون والعدالة الدوليين
‏تعبر رواية حماس عن إحباط وخيبة أمل العرب من فكرة العدالة الدولية. وكان اندلاع أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) ثورة ضد الإيمان بالقانون والعدالة الدوليين.
‏عززت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة حقيقة عبثية الاعتماد على المنظمات والمعايير الدولية. وأثبت تقرير "محكمة العدل الدولية" عدم فعاليته على الإطلاق في إدارة القيود القانونية الدولية على الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.‏
كانت حماس محقة في إشارتها إلى أن التحالف الغربي لطالما اعتبر إسرائيل دولة فوق القانون، وأن هذا التحالف سمح لها بتجاهل جميع المعاهدات والقرارات الدولية المتعلقة باحتلالها لفلسطين. ‏وكانت الولايات المتحدة قد غزت العراق باسم تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بينما واصلت على الدوام حماية إسرائيل من المطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين.
‏تنتقد حماس بشكل غير مباشر أسطورة الدولتين عندما تذكِّر القراء بأن إسرائيل رفضت رفضًا قاطعًا إقامة دولة فلسطينية. (حتى أن الحمائمي المزعوم، إسحاق رابين، لم ينطق أبدًا بعبارة "الدولة الفلسطينية" في حياته، وهو الذي كان يُفترض أن يكون "رجل السلام").
إجراء الملاذ الأخير
‏تقدم الوثيقة حجة شبه قانونية لإجراء الملاذ الأخير الذي اتخذته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.‏
‏وتذكر أن أسبابها لشن الهجوم تستند إلى الحقائق الآتية:
‏1) إجهاض كل آمال العودة والتحرير بعد 75 عامًا من "المعاناة والاحتلال"، و"النتائج الكارثية التي أسفرت عنها 'عملية السلام'".
‏2) تهويد قطع الأراضي والتقسيمات "المكانية والزمانية" في المسجد الأقصى و"زيادة وتيرة الاقتحامات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون" للمسجد؛ ممارسات الائتلاف الصهيوني اليميني المتطرف المتمثلة في إحكام السيطرة على الضفة الغربية ووضع اللمسات الأخيرة على ترسيخ السيادة الإسرائيلية على القدس، وكذلك خطة طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية؛ التجاهل الدولي لمحنة آلاف الأسرى الفلسطينيين؛ تجاهل "الحصار الجائر" المفروض على قطاع غزة، التي تُركت "لتموت موتًا بطيئًا"؛ الزيادة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة وتصاعد عنف المستوطنين وجرائمهم؛ التقاعس عن تحقيق أمل 7 ملايين فلسطيني (في الشتات) بالعودة إلى وطنهم؛ وعجز "المجتمع الدولي" عن إقامة دولة فلسطينية.
وضعت حماس هجومها يوم السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) في سياق "رد وطني" على هذه الممارسات و"التعبير عن مبادرة الشعب" إلى "الدفاع عن حقوقه وأرضه وأماكنه المقدسة".
‏وتؤكد حماس بثقة أن عمليتها كانت "خطوة ضرورية وردا طبيعيا" على المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية". ‏‏وتستعير وثيقة حماس هذه المصطلحات اليسارية والأدبيات السياسية التي استخدمتها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في سبعينيات القرن العشرين، وهو ما يدل على أن الخطاب السياسي للحركة أصبح أقل إسلامية بشكل ملحوظ ومناهضًا للاستعمار بشكل متزايد.‏
بعد ذلك، تسرد الوثيقة أهداف الحركة على النحو الآتي: إنهاء الحصار المفروض على غزة؛ التخلص من الاحتلال؛ استعادة الحقوق الوطنية؛ تحقيق "الاستقلال والحرية"، فضلاً عن حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.
‏(من الجدير بالملاحظة هنا أن حماس لا ترسم حدودًا للدولة الفلسطينية المحتملة، وما إذا كانت تشمل الضفة الغربية وغزة والقدس فقط أم أنها يمكن أن تكون تشمل من ذلك).‏
تجنب المدنيين‏
في ما يتعلق بتنفيذ عملية 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أوضحت حماس في الصفحة الثامنة من الوثيقة أنها تجنبت دائمًا استهداف المدنيين. وقد لا يكون هذا صحيحًا لأن التفجيرات الانتحارية، وإن لم تكن تستهدف المدنيين بالضرورة، لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وذكَّرت حماس جمهورها بأنها أطلقت، بعد مذبحة الخليل (التي نفذها إسرائيلي) في العام 1994، مبادرة دعت فيها إلى تجنب استهداف المدنيين في الحرب. وقالت إنها كررت هذا العرض بينما تجاهلته إسرائيل واستمرت في قتل المدنيين الفلسطينيين.
وقالت حماس إنه في ليلة 7 تشرين الأول (أكتوبر) "ربما كانت هناك بعض الأخطاء أثناء تنفيذ عملية 'طوفان الأقصى'" بسبب الانهيار الكامل والسريع للنظام العسكري والأمني الإسرائيلي، وأن بعض الفوضى حدثت بعد التسلل عبر السياج وتجاوز الأجهزة الأمنية الفاصلة بين غزة ومنطقة العمليات داخل إسرائيل.‏
‏وتنفي الوثيقة الأكاذيب والافتراءات التي أحيلت كلها إلى مصادر إسرائيلية. وتذكر الوثيقة أمثلة على الأكاذيب الإسرائيلية المكشوفة، وتستشهد ‏‏بموقع "موندوويس".‏‏ ويُظهر هذا القسم من الوثيقة تحولاً كبيرًا في استراتيجية الإعلام والدعاية للحركة.
‏بالإضافة إلى تراجع المكون الديني في الخطاب، أصبحت حماس الجديدة بزعامة يحيى السنوار أكثر حساسية للرأي العام العالمي، خاصة في ما يتعلق بإلحاق الأذى بالمدنيين.
ونفت الحركة بشكل قاطع القصص عن الاغتصاب، على الرغم من أن وسائل الإعلام الغربية أحجمت عن نقل هذا النفي لأنه يتعارض مع الروايات التي زرعتها إسرائيل.
‏كما تشير حماس، محقّة، إلى روايات تم التحقق منها أفادت بأن النيران الإسرائيلية قتلت العديد من الإسرائيليين في تلك الليلة، تمامًا كما قتلت إسرائيليين في وقت لاحق خلال القصف الوحشي والعشوائي لغزة. ‏
‏لم ترتكب حماس و"حزب الله" أبدًا في تاريخهما كله جرائم جنسية معروفة، لأن قانونهما الديني الأخلاقي يحظر بشدة مثل هذه الأفعال. وبالإضافة إلى ذلك، تجادل الوثيقة بأن العديد من المدنيين الإسرائيليين هم في الواقع مستوطنون مسلحون أو جنود احتياط في جيش الاحتلال.
ومن الجدير الانتباه أن حماس أعلنت استعدادها للقبول بإجراء تحقيق مستقل ونزيه، وأعربت عن ثقتها بأنها ستثبت براءتها.
‏في الوثيقة، تدعو حماس الولايات المتحدة وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة، على وجه الخصوص، إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في هذه الحرب. وبطبيعة الحال، لن تسمح الولايات المتحدة ولا إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق يكون من شأنه أن يوثق بشكل حتمي الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل.‏
‏في النهاية، تحيّي الوثيقة "الأحرار من جميع دول العالم" (بغض النظر عن الأديان والجنسيات والتوجهات). وهذا يؤكد الاتجاه الجديد للحركة على خطى "حزب الله"، ويبين أن الحركة أدرجت في برنامجها خطاب الحركات التقدمية واليسارية والتحررية.
‏لم تحظ هذه الوثيقة بأي اهتمام يُذكر في الصحافة الغربية لأن الغرب يعامل إسرائيل على أنها صادقة، والعربَ على أنهم كاذبون: نفس الكليشيهات الاستشراقية القديمة.‏

*أسعد أبو خليل As'ad AbuKhalil: أستاذ لبناني أميركي للعلوم السياسية في جامعة ولاية كاليفورنيا، ستانيسلاوس. وهو مؤلف لكتب عدة، منها "المعجم التاريخي للبنان" Historical Dictionary of Lebanon (‏‏1998‏‏)؛ ‏‏و"بن لادن، الإسلام وحرب أميركا الجديدة على الإرهاب" Bin Laden, Islam and America's New War on Terrorism؛ (2002). و"المعركة من أجل السعودية" The Battle for Saudi Arabia؛ (2004). أدار ‏‏مدونة ‏‏"العربي الغاضب‏‏" The Angry Arab الشهيرة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: AS`AD AbuKHALIL: Hamas' Official Account

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