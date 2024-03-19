لماذا أنشأ الاحتلال لواء الجبال؟

MENAFN - Alghad Newspaper) انشغلت وسائل الإعلام العبرية كافة، خلال الساعات الأخيرة، بالأنباء التي تحدثت عن تأسيس ذراع عسكرية جديدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مختصة بالقتال في الجبال والثلوج والتضاريس الوعرة بوجه عام، أُطلق عليها مسمّى "لواء الجبال".



وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء الثلاثاء، أن الحديث يجري عن تغيير في طبيعة التعامل مع ساحة الحرب في الشمال، لا سيما على الحدود السورية واللبنانية.



وأشارت إلى أن تدشين الذراع الجديدة يأتي في إطار مواءمة القوات القتالية لطبيعة الساحتين اللبنانية والسورية، في أعقاب تقدير الموقف بشأنهما.

وتشكلت القوة الجديدة للعمل تحت إمرة (الفرقة 210) المختصة بالقتال في جبل الشيخ، الواقع في سوريا ولبنان، وكذلك منطقة جبل الروس الذي تسميه إسرائيل "هار دوف"، على أن تحل محل ما يسمّى "لواء الحرمون"، أو "اللواء 810".



وذكرت الصحيفة أن القوات العاملة ضمن القوة الجديدة تتلقى تدريبات على القتال في مناطق معقدة من ناحية التضاريس، لاسيما المناطق الجبلية.



ولفتت إلى أنه عقب تقدير الموقف على صعيد شعبة التخطيط وبناء القوات، والذراع البرية، وقيادة الجبهة الشمالية، ظهر أن هناك حاجة لتنفيذ تلك الخطوة، مضيفة أن "لواء الجبال" بصدد بدء مهماته الميدانية في الأسابيع القريبة المقبلة.



ونقلت عن قائد الفرقة 210، تسيون رتسون (ضابط برتبة مقدم)، أن تأسيس اللواء الجديد سيوفر استجابة ميدانية نوعية، كما أنه قادر عن تنفيذ عمليات دفاعية وهجومية في عديد من السيناريوهات القتالية، التي تتناسب مع طبيعة الساحة وطبيعة الجهات المعادية في الجبهتين السورية واللبنانية بشكل متزامن.



ونشر حساب الجيش الإسرائيلي الرسمي على "منصة إكس"، خلال الساعات الأخيرة، تغريدة، أشار خلالها إلى أن تأسيس "لواء الجبال" يأتي ضمن مواءمة الاستجابة العملياتية لطبيعة الحدود في الشمال، وبموجب تقييم الموقف.



كما أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه، خبر إنشاء لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية، تحت مسمّى "لواء الجبال الإقليمي"، وذكر أنه سيكون مختصًا في خوض القتال وسط التضاريس المركبة والقتال في منطقة الجبال، وتحديدًا في جبل الشيخ وجبل الروس.



بدوره ذكر موقع "واللا" الإخباري أن الغرض من تأسيس القوة الجديدة يتعلق بزايدة خطر ميليشيا "حزب الله" اللبنانية.



وظهرت خلال الساعات الأخيرة صفحة جديدة على موقع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" بالعبرية، بها نبذة تعريفية عن هذا اللواء، ورد بها أنها تأسست، في 19 مارس/آذار، خلال حرب "السيوف الحديدية"، وذكرت أن قائدها هو ضابط برتبة مقدم، يدعى ليرون أبلمان، ووصفته بأنه مؤسس تلك الفرقة.