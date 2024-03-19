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سيناتور أميركي: إسرائيل قد تنتهي بدون دعم أميركي

3/19/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن السيناتور الأميركي تشاك شومر قوله إن مستقبل إسرائيل قد ينتهي ما لم تحظ بدعم أميركي، معربا عن خشيته من أن تصبح إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو منبوذة عالميا حتى بالولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن السيناتور تشاك شومر قوله إن نتنياهو يمكن أن يمنع إجراء انتخابات في إسرائيل حتى عام 2026.
وكان شومر قد دعا بخطاب قبل أيام إلى إجراء انتخابات في إسرائيل، موجها انتقادات إلى نتنياهو، مما أثار غضب الأخير.
ويواجه نتنياهو ضغوطا دولية متزايدة لا سيما من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أشاد الجمعة بـ"الخطاب الجيد" الذي ألقاه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ودعا فيه إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.
ودان نتنياهو في مقابلتين مع قناتي سي إن إن وفوكس نيوز الأحد هذه الدعوة، ورأى أن تصريحات تشومر أرفع شخصية يهودية في السلطة التشريعية الأميركية، "ليست في محلها على الإطلاق"، مؤكدا "لسنا جمهورية موز".
وقال إن أعضاء "المجتمع الدولي" الذين يدعون إلى إجراء انتخابات "يفعلون ذلك لأنهم يعلمون بأن الانتخابات ستوقف الحرب وستشل البلاد لمدة 6 أشهر على الأقل".
ولا يوجد حتى الآن موعد محدد للانتخابات البرلمانية في إسرائيل

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