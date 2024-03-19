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الأمن يقبض على قاتل خمسيني في عمان (تفاصيل)

3/19/2024 11:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة ومركز أمن زهران والأمن الوقائي تمكّن من كشف ملابسات تغيّب خمسيني منذ أكثر من شهر ، بعد أنّ قادتهم التحقيقات لتعرّضه للقتل من قبل صديقه ويلقون القبض عليه .

وفي التفاصيل أكد الناطق الإعلامي أنّ ذوي شخص خمسيني تقدموا ببلاغ بتغيّبه وانقطاع أية أخبار عنه منذ مدّة، إذ تولى فريق تحقيقي مشترك متابعة ملابسات القضية والبحث عن الشخص .

وتابع الناطق الإعلامي أنّ الفريق من خلال ما قام به من تحقيقات وجمع للمعلومات حول الشخص اشتبه بتعرّضه للقتل من قبل أحد أصدقائه والذي أُلقي القبض عليه واعترف بقتله وحرق جثّته قبل ما يزيد عن شهر إثر خلافات حصلت بينهما داخل إحدى المباني المهجورة في منطقة جبل عمان .

وجرى وبدلالة الجاني التحرّك للمكان والعثور على الجثة وتحويلها للطب الشرعي، فيما أحيل الجاني للمدعي العام الذي قرر إيقافه في أحد مراكز الإصلاح عن تهمة القتل العمد.

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