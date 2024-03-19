Wednesday, 20 March 2024 07:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحزاب تحت خط الفقر

3/19/2024 11:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقل من شهر، بقي من عمر الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة بشقيه” الأعيان والنواب”. وأقل من سبعة أشهر من عمر مجلس النواب التاسع عشر.
وبين التاريخيون هناك كم من الاستحقاقات الدستورية بدءا من فض الدورة العادية للمجلس، والتحضير للانتخابات التي حدد الدستور الأردني موعدها في الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء عمر المجلس المحدد بأربعة أعوام بترجمة تلك الاستحقاقات، ومع التأكيد على أن الأمر بإجراء الانتخابات هو حق ملكي، وأن تحديد موعدها بعد الأمر الملكي ـمن اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب. فقد أعطى الدستور جلالة الملك الحق في تأجيل موعد الانتخابات، والتمديد للمجلس لمدة عامين. غير أن المعطيات المتاحة والمؤشرات التي يجري التعاطي معها تستبعد اللجوء إلى أي من الخيارات الاستثنائية، وبالتالي هناك قناعة بأن الانتخابات ستجري في موعدها نهاية العام الحالي، وتحديدا خلال شهر تشرين الثاني المقبل ما يعزز تلك القناعة تصريحات بعض المسؤولين ومنهم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي أبلغ مشاركين في حوار شبابي عقد في الجامعة الأردنية العام الفائت بأن” الانتخابات النيابية ستجري في إطارها الدستوري بين 10 تموز إلى 10 تشرين الثاني 2024”. وكذلك الهيئة المستقلة للانتخاب التي أكد رئيسها في أكثر من موقع أن الاستعدادات ستتواصل لإجراء الانتخابات في موعدها وعندما يأمر جلالة الملك الجديد هنا، أن الاستعدادات للتعامل مع الاستحقاق الدستوري الأبرز على الساحة السياسية والبرلمانية لم تقتصر على الجانب الرسمي، بل تخطتها إلى العامل الشعبي، وعلى مختلف المستويات الفردية والحزبية. حيث تواصلت عمليات الاستقطاب الحزبي من جهة، والبناء الداخلي للمؤسسات الحزبية لتكون قادرة على التعامل مع هكذا استحقاق. فبعض الأحزاب تعتقد أنه يمكنها تسريع إنضاج التجربة وتخطي النسبة المحددة للقوائم الحزبية في القانون من خلال ترشيح حزبيين على قوائم الدوائر المحلية. ويعتقد بعض الحزبيين أنه يمكنهم توسيع تلك القاعدة من خلال استقطاب مرشحين فرديين أوحتى نواب فائزين في الانتخابات وصولا إلى عدد من المقاعد التي تجعلها شريكة في أول حكومة بعد الانتخابات.
وأبعد من ذلك فقد تسربت معلومات عن تشكيل قوائم ممتدة على مستوى المملكة على المقاعد الفردية. وتمت تسمية تلك القوائم بأسماء لافتة تضم مجموعة من النواب الحاليين ممن يمتلكون قواعد شعبية تمكنهم من التنافس بقوة على تلك المقاعد، جنبا إلى جنب مع القوائم الحزبية التي قد يتم تنسيقها ضمن ائتلافات حزبية أومن قبل أحزاب منفردة تشعر بأنها قادرة على حصد أصوات تؤهلها للحصول على نسبة من المقاعد ال”41” المخصصة للأحزاب.
اللافت هنا هوالطموح الحزبي الكبير، والذي يتقاطع مع الواقع الحزبي في الكثير من المفاصل، وعلى رأسها ما يمكن تسميته ب”الفقر الحزبي” .
فالمدقق في تفاصيل المشهد يتوقف عند ظاهرة أقرب ما تكون من“أحزاب تحت خط الفقر”. ليس ماليا فقط، وإنما عدد الأعضاء في الحزب . فلا يتوقع من بعضها أن تكون قادرة على تخطي عتبة الحسم وبعضها غير قادر على إنجاح نائب. فالعدد التقريبي للمسجلين في الأحزاب السياسية ال” 31”، لا يتخطى ستين ألف حزبي. من بينها حزب واحد بأكثر من ثمانية آلاف عضو، وثلاثة بأكثر من أربعة آلاف لكل حزب. وأربعة بحوالي“1900 عضو” لكل منها، وسبعة بحوالي” 1400 عضو” لكل منها. وخمسة بحوالي”1100 عضو” لكل منها، و11 بما يزيد قليلا عن ألف لكل منها، واثنان بأقل من ألف عضو لكل واحد. الفرضية التي تحتكم إليها القيادات الحزبية في تبرير استمرارها تتمثل بأن قوة الحزب لا تقاس بعدد أعضائه، وإنما بفعاليته وبمدى القناعة ببرامجه. وهي فرضية لا تصمد أمام سؤال حول مبررات عدم الانضمام لحزب يمتلك برامج مقنعة؟ وقد حاولت بعض الأحزاب التغلب على تلك الإشكالية بالتآلف فيما بينها، وخطت مجموعة أحزاب بهذا الاتجاه غير أنها ما تزال مختلفة حول بعض القضايا وعلى رأسها ترتيب الأسماء في القوائم الحزبية وحصة كل حزب من تلك القوائم.
وضمن إطار داخلي تبدوالمشكلة الأكبر أن بعض القيادات الحزبية تحرص على حجز المقاعد الأولى في القائمة الائتلافية لهم. ما يعني أن الإشكاليات الداخلية قد تكون شائكة بالنسبة لعشرات الأحزاب ذات الامكانات المتواضعة من حيث عدد الأعضاء. وسط قراءات تؤشر على أن من أبرز نتائج الانتخابات المقبلة إخراج عشرات الأحزاب من حلبة التنافس في المقابل فإن أربعة من الأحزاب لديها أكثر من أربعة آلاف عضو لكل منها ستكون قادرة على خوض الانتخابات وتخطي عتبة الحسم. وقبل ذلك فما زالت عملية الاستقطاب تتواصل وسط توقعات باحتمالية مضاعفة عدد أعضائها قبل الموعد المنتظر للانتخابات في تشرين الثاني المقبل. وفي الوقت نفسه استقطاب الأنصار وحصد أصواتهم.

MENAFN19032024000072011014ID1107998513

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث