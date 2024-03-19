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هل من شبهة دستورية في قوانين النقابات؟

3/19/2024 11:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بداية أود الإشارة إلى أن الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور الأردني تنص على ((للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور)). وهذا يعني أن الدستور قد ضمن حق الأردنيين في الانتساب للنقابات دون اكراه أو إجبار. وعليه، لا يجوز النص في أي قانون أو نظام على إلزامية الانتساب للنقابات وكذلك لا يجوز النص على الزامية الاشتراك بصناديقها ومنها صندوق التقاعد. وليس من مصلحة الدولة النص على الزامية الانتساب للنقابات. أقول بصراحة، وأعني تماما ما أقول، أي مسؤول في الدولة إن لم يكن عنده حساً أمنيا قويا، لا يستحق أن يكون مسؤولا فيها.
في البدايات لم تكن المهن الحرة مشمولة بالضمان. لهذا ولغيره من الدوافع والأسباب عملت النقابات على إنشاء صناديق للتقاعد للأعضاء بالإضافة إلى صناديق الاستثمار والادخار.
حاليا الضمان الاجتماعي بديل لجميع أنواع التقاعد وصناديق التقاعد بما في ذلك صناديق التقاعد في النقابات. لذا أرى وقف الاشتراك الجديد بصناديق التقاعد في النقابات تماما وذلك للحد من استخدامها لأغراض انتخابية خصوصا وهي قيد الافلاس ولما لذلك من آثار اجتماعية ووطنية، والابقاء على صناديق الاستثمار التي تحتمل الربح والخسارة حيث إن نجاحها يعتمد على الانجاز.
نص النظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 84 لسنة 2023 على الزامية الاشتراك بصندوق التقاعد حيث اعتبر عضو النقابة مشتركا حكما من تاريخ اشتراكه بالنقابة.
لا يصح بالمطلق إلزامية الاشتراك بهذه الصناديق التقاعدية للأعضاء الجدد بأي حال بل أراه يخالف الدستور. ولا يصح زيادة قيمة الاشتراك عليهم بهدف توفير قيمة الرواتب التقاعدية للأعضاء المتقاعدين حاليا على حساب الأعضاء الجدد.
الحل الصحيح هو إعادة النظر بهذه الرواتب التقاعدية وضبطها والتوجه لمصادر أخرى كالاستثمار لتوفير تمويل مستدام لها لا بتحميلها للأعضاء الجدد.
للحكومات أدوار لا يصح التخلي أو التغاضي عن أي منها، بل عليها متابعة كل ما يجري في الساحة من أحداث وتحديات وضبط أي ممارسات أو توجهات في إطار المصلحة الوطنية العليا، فعمل المؤسسات والشركات والنقابات وغيرها خاضع لمتابعتها ذلك لضمان انسجامه مع الصالح العام، ولا يصح أن توافق الحكومات على أنظمة تثقل كاهل الخريجيين الجدد لمجرد أنها تحل مشكلة آنية لدى النقابات تتمثل بتوفير تمويل للرواتب التقاعدية الحالية.
ينظم قانون الأحزاب السياسية عمل الأحزاب ولكل منها نظام، بينما لكل نقابة قانون خاص بها. وأرى أن تكون القوانين للمهنة وليس النقابة مثلا أن نقول ((قانون المحاماة)) وليس كما في الأردن ((قانون نقابة المحامين)) والأمر بطبيعة الحال يسري على بقية المهن، وهذا معمول به في كثير من دول العالم والدول العربية منها.
الأصل أن تكون هذه القوانين للمهن وليس للنقابات وأن تُشكل أُطرا تشريعية تنظم هذه المهن والدور التنظيمي للمهن بالأصل للوزارات والدوائر الحكومية بمساهمة النقابات وليست للنقابات، واقترح أن يكون هناك قانون واحد لتنظيم العمل النقابي يكون بمثابة مرجعية تشريعية موحدة تنبثق عنه أنظمة داخلية أو أساسية للنقابات على غرار قانون الاحزاب السياسية، وبالتالي تكون مرجعية الالتزام بتنفيذ هذه القوانين (كما تنص المادة الأخيرة من أي قانون) لرئيس الوزراء والوزراء صحيحة. معنى ذلك، برأيي، عدم جواز اصدار قوانين للنقابات وأن اصدارها يخالف الفقرة الثانية من المادة 16 من الدستور الأردني والتي تتضمن أن تكون النقابات ذات نظم (وليس قوانين) لا تخالف أحكام الدستور، ولهذا تعمل الاحزاب بموجب أنظمة تحت مظلة قاون الأحزاب السياسية وليس لكل حزب قانون.
تُعد نقابة المحامين الأردنيين أولى النقابات المهنية في الأردن حيث تأسست سنة 1950 وصدور قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 كان بمثابة سابقة خطيرة دفع بها أصحاب الاختصاص من خلال دورهم في إعداد التشريعات والمشاركة في اقرارها وتم القياس عليها للأسف بالنسبة لبقية النقابات. ولهذا تعمل النقابات بموجب قوانين وتستمد قوتها من القانون. ويُعد هذا النوع من القياس مشكلة متجذرة في التشريع. على سبيل المثال إذا تضمن قانون أو نظام يخص مؤسسة ما خللا معينا عند اصداره، يمتد هذا الخلل لبقية قوانين وأنظمة المؤسسات الأخرى من باب المطالبة بالمثل والقياس على تلك السابقة التشريعية.
أنا لست قانونيا ولكني أقول، وأملك الحجة والدفوع عمّا أقول، لا يجوز أن تصدر قوانين إلا لمؤسسات الدولة لأن مسؤولية الالتزام بتطبيق القانون تقع على عاتق مجلس الوزراء والوزراء بما فيهم رئيس الوزراء. وعليه، هل يجوز اصدار قانون لنقابة ومسؤولية تطبيقه على الحكومة؟
أرى أن تعمل النقابات بموجب أنظمة وليست قوانين وذلك انسجاما من نص الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور وأكرر نصها مرة أخرى)) للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور)).
ولهذا، الأمر يحتاج إلى معالجات قانونية وتوفيق أوضاع خلال فترة زمنية محددة، وليس من مصلحة الدولة، وخصوصا في ظل هذه التحديات الجسيمة والأخطار المحدقة بها، أن تُبقي على عمل النقابات بموجب قوانين لا أنظمة، الأصح أن تعمل بموجب أنظمة، كما نص الدستور، تنبثق هذه الأنظمة عن قانون واحد ينظم عمل النقابات، وبهذا، لا تبدي النقابات في تعاملها مع الدولة أي ندية تصل لمرحلة توقيع مذكرات بينها ((كممثلة للموظفين)) وبين الوزارات أو المؤسسات الحكومية التي يعملون فيها كما حدث في عهد الحكومة السابقة. وبذلك نكون بمنأى عن مظاهر الاستقواء على الدولة أو محاولة لي ذراع مؤسساتها.
التحديث الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والادارية يحتاج إلى عمق وبعد نظر وليس مجرد معالجات شكلية سطحية – قد تؤخر لا تقدم - ذلك لأنها لا تبرح الشكل والقشور ولا تمتد إلى الجذور.
ولنعلم جميعا أن سياسات الترقيع والتسليك وتمرير الأيام لا تخدم الدولة بأي حال، وأن مستقبل الأجيال أمانة في أعناق الجميع.

MENAFN19032024000072011014ID1107998512

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