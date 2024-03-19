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آمال بالتعافي مع موسم زراعي استثنائي

3/19/2024 11:28:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الاغوار - فيما تستقر أسعار معظم أصناف الخضار في سوق العارضة المركزي على ارتفاع، يرى معنيون أن الموسم الحالي من أفضل المواسم خلال العقد الأخير، إذ أن الغالبية حققوا مردودا جيدا بخلاف المواسم الماضية التي تسيدتها الخسائر.
ويرى مزارعون أن أسعار بيع غالبية الأصناف حافظت على مستويات أعلى من كلف الإنتاج منذ بداية الموسم وحتى الآن، لافتين أن معظم المزارعين حتى الآن حققوا هامش ربح جيد بخلاف المواسم الماضية.
ويؤكد المزارع عاطف النواجي أن أسعار البيع الحالية هي الأفضل منذ سنوات، مشيرا إلى أن غالبية المزارعين استطاعوا تحقيق فائدة مجدية، فيما ما يزال الإنتاج مستمرا وأسعار البيع ممتازة.
هذا الأمر بحسب النواجي دفع عددا من المزارعين إلى البدء بزراعة مساحات جديدة أو تجديد المساحات السابقة بزراعات أخرى، على أمل اللحاق بركب الأسعار، قائلا "المزارع الذي لم يحقق فائدة خلال الموسم الحالي لم يتعرض للخسارة على خلاف المواسم الماضية التي كبدت الكل خسائر كبيرة".
ويرى المزارع معروف الطالب أن أسعار البيع جيدة للآن، إلا أن من حقق الفائدة قلة من المزارعين كمزارعي الخيار والباذنجان والمحاصيل التي لاقت رواجا، في حين أن غالبية المزارعين لم يحققوا الفائدة المرجوة وبعضهم تعرض لخسارة كمزارعي الزهرة والبطاطا.
ويشير إلى أن حجم الإنتاج انعكس سلبا على الجدوى الاقتصادية، إذ أن تراجع إنتاج صنف معين يجعل من هامش الربح وإن كان كبيرا لا يغطي كلف الإنتاج، مستدركا "إلى أن الموسم الحالي يبقى أفضل من المواسم الماضية على صعيد أسعار البيع".
من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن أسعار بيع المنتوجات الزراعية جيدة لمعظم الأصناف ومرضية للمزارعين، موضحا أن الأسعار الحالية أنعشت القطاع الزراعي وستدفع باتجاه ديمومة الإنتاج لأن العائد الجيد سيدفع إلى الاستمرار في الإنتاج وتقديم الرعاية اللازمة للمحصول لأطول فترة ممكنة.
بدوره، يبين مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين أن أسعار بيع معظم الأصناف تحسنت مؤخرا نتيجة تراجع الإنتاج في بعض المحاصيل وازدياد الطلب خلال الشهر الفضيل، موضحا أن الموسم الحالي يعد من أفضل المواسم التي يعيشها مزارعو الوادي على صعيد أسعار البيع وتجنب الخسارة.
ويوضح أنه وباستثناء محصول البندورة الذي انخفضت أسعار بيعه إلى حوالي 1.2 دينار للصندوق، فإن محاصيل كالخيار والباذنجان والبطاطا والكوسا استقرت على مستويات مرتفعة، منوها إلى أن الأسعار الحالية تشكل دفعة قوية للقطاع الذي بدأ يشهد تعافيا بعد سنوات من الخسائر الكبيرة.
ويلفت الى أن بقاء الأسعار ضمن مستويات جيدة سيسهم في استمرار الإنتاج لفترة أطول، مضيفا أن واردات السوق اليومية تراجعت بنسبة 20 %، إذ وصلت إلى ما يقارب من 450 طنا.
وبحسب إحصائيات السوق فإن سعر بیع صندوق الخیار تراوح بین 3 - 5 دنانير، والكوسا بین 2 و3 دنانير للصندوق والباذنجان بمعدل 5 دنانير للصندوق والبطاطا ما بين 3 – 4 دنانير للصندوق، و في حين تراجع سعر بيع صندوق البندورة ليصل إلى 1.2 دينار.

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